Kan bli flertall for å kutte fergeprisene

Senterpartiet er villig til å stemme for Arbeiderpartiets fergeforslag om å be regjeringen halvere fergeprisene. Fremskrittspartiet sier partiet vil vurdere det.

Det har stormet rundt fergeprisene de siste ukene, og nå har både Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Arbeiderpartiet levert hvert sitt forslag i Stortinget om å kutte i fergeprisene.

Vil vurdere alle forslag

Selv om Senterpartiet egentlig vil ha en mer omfattende reform av fergepristilbudet, er de villig til å stemme alternativt for Arbeiderpartiets forslag hvor de ber regjeringen utrede å halvere fergeprisene.

– Kommer dere til å stemme for Aps forslag?

– Vi kommer til å være helt pragmatiske og sikre flertall for å gjøre noe med fergeprisene og tilbudet, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til TV 2.

– Er det et ja?

– Det er et ja.

Partienes fergeforslag Arbeiderpartiet forslag: Stortinget ber regjeringen om å så raskt som mulig komme tilbake til Stortinget med en varig løsning for å halvere fergetakstene ved riksveg- og fylkesvegferjesamband, samt om å senke inngangskostnaden for å kunne benytte AutoPass. Løsningen skal finnes i dialog med fylkeskommunene og halveringen skal finansieres av staten. Senterpartiets forslag: 1. Stortinget ber regjeringen innføre en ordning med gratis ferge – og hurtigbåt for samfunn uten veiforbindelse til fastlandet, og vurdere å gjøre alle fergesamband med under 100.000 passasjerer årlig gratis. 2. Stortinget ber regjeringen halvere ferge – og hurtigbåtprisene for de resterende ferge og hurtigbåtene. 3. Stortinget ber regjeringen innføre en årlig nasjonal maksimalpris for pendlere som er avhengige av ferge- og hurtigbåtbilbudet. 4. Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for hvordan ferge- og hurtigbåttilbudet langs kysten kan sikres og forbedres. 5. Stortinget ber regjeringen legge fram forslag til en finansieringsordning som innebærer at staten tar merkostnaden ved klimaomstilling av fylkenes hurtigbåt- og fergetrafikk. 6. Stortinget ber regjeringen sette ned forskuddsbeløpet for innbetaling til AutoPASS for ferge til 200 kroner. Fremskrittspartiets forslag: Bruke 1,5 milliarder kroner for å halvere fergekostnadene på riks- og fylkesferger som en del av krisepakken.

Fremskrittspartiets finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug sier partiet skal se på forslagene til Ap og Sp.

– Vi vil gå gjennom og vurdere alle de forslagene som ligger der, sier Listhaug.

Vil ha varig løsning

Fremskrittspartiets eget forslag kan derimot partiet slite med å få flertall for.

Frp vil bruke 1,5 milliarder kroner for å halvere fergekostnadene på riks- og fylkesferger, som en del av krisepakke åtte, som det forhandles om i koronakrisepakke åtte.

VIL HA LANGSIKTIG LØSNING: Sp-ledere Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Både Ap og Sp er nemlig skeptiske til å trekke inn fergepriser i forhandlingene, som foregår i Stortinget nå – på tross av at det kunne gitt kutt i fergeprisene raskere.

– Krisepakkeforliket er kortsiktig. Vi må ha en langsiktig løsning, sier Vedum.

– Jeg vil ikke se på reduserte fergepriser som et midlertidig krisetiltak, hvor det tas penger fra Oljefondet. Vi må ha en varig løsning, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– God Jul

Den forklaringen kjøper ikke Frp.

– Jeg registrerer at Ap og Sp gjør all slags krumspring. De prøver seg på god jul og godt nytt år-hilsener, mens de egentlig kunne vært med på å kutte fergeprisene nå i forbindelse med kriseforliket, svarer Listhaug.

– Hva har fergepriser med korona å gjøre?

– Mange er permitterte og arbeidsledige, og er du avhengig av ferge så er det en stor kostnad og belastning i en vanskelig tid, sier Listhaug.

VIL VURDERE ALLE FORSLAG: Frps finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Hun gjentar at Frp bestemt mener at de andre to partiene heller bør være med på Frps forslag.

– Men er det en vilje der til å finne sammen å gjøre noe med dette?

– Altså, vi mener dette er god jul og godt nytt år.

- Hva betyr det?

– Det betyr god jul og godt nytt år. De holder kystbefolkningen for narr, mens vi mener det bør skje noe raskere, sier Frp-nestlederen.