Strømkrise stanser ti gigantsatsinger: – Et stort problem for Norge

En lang rekke næringsinteresser på Vestlandet har lenge slått alarm om mangel på kraft i regionen - og hvordan det forsinker det grønne skiftet i Norge.

Nå kan TV 2 fortelle at ti planlagte anlegg i milliardklassen, samtlige innen fremtidens grønne næringer, blir forsinket i minst tre år - fordi det ikke er nok strøm.

Det viser en oversikt fra energiselskapet BKK som TV 2 har fått innsyn i.

– Dette er et stort problem for landet vårt, sier Jon Askeland (Sp), fylkesordfører i Vestland fylkeskommune.

Grønne selskaper vil til Norge

De ti anleggene, som er alt fra batterifabrikker til oppdrettsanlegg på land, skal etter planen bygges i området rundt Mongstad, Kollsnes og Skipavik i Vestland fylke. BT og E24 har omtalt kraftkrisen og flere av planene i en rekke saker.

PLANER: Dette viser de ti største industriplanene i området som ikke får strøm når de ønsker. Foto: GRAFIKK: Helge Knutsen / TV 2

Men ingen av dem kan koble seg til strømnettet når de ønsker - fordi strømnettet er for dårlig utbygget.

Vestlandet har allerede etablerte industriområder med store tomter, havner, og nærhet til vannkraft, som frister grønne investorer fra hele Europa.

- Det er veldig store planer på Vestlandet, det er nok her det er størst i hele Norge, sier Håkon Borgen, konserndirektør i Statnett.

Og de grønne byggeplanene har eksplodert på svært kort tid.

– Bare det siste året er det kommet nye ønsker om å etablere seg - som er i en skala som vi aldri har sett før, sier Bogen om planene.

– Vil tape eksportinntekter

Nå kan kraftmangelen tvinge investorene til andre land - og forsinke hele det grønne skiftet i Norge, frykter Fylkesordfører Jon Askeland.

- Vi deltar i et internasjonalt mesterskap. Hvis ikke vi henger med, skjer veksten andre steder, sier han.

Strømmangelen kan derfor få store konsekvenser for landets inntekter i fremtiden, ifølge fylkesordføreren.

DÅRLIG TID: Fylkesordfører Jon Askeland (Sp) står foran Mongstad. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Da vil vi tape eksportinntekter. Det vil gå ut over sykehus, skoler, barnehager og trygdeordninger, sier Askeland og understreker:

– Derfor er ikke dette bare viktig for oss her på Vestlandet - men for hele Norge - og miljøet.

Også Kjetil Tømmernes, direktør i BKK Nett, frykter at kraftmangelen kan føre til at grønne arbeidsplasser havner utenfor Norge.

– Da blir det vel Europa. De har investert 5000 mrd. i denne tiårsperiodoen. De har bygget ut masse infrastruktur, sier han.

Så ikke veksten komme

Norge trenger enorme mengder strøm i fremtiden, både til å bygge ny grønn industri, og til å elektrifisere plattformer.

Kraftkrisen har oppstått fordi anslaget for hvor mye strømforbruket vil øke, har vært alt for lave.

– Det å kunne forutse en så betydelig økning, altså 70 prosent bare det siste året, det er ikke mulig, sier Kjetil Tømmervåg, direktør for BKK Nett.

PLANER: Her i Skipavika i Vestland ligger plattformer som venter på nye oppdrag. På land er det store planer for ny, grønn industri. Foto: Frode Hoff / TV 2

Han får støtte av Statnett.

– Vi forutså ikke en brå vekst i løpet av tolv måneder som tilsvarer en dobling av hele forbruket i Bergen - det var det ingen som forutså, sier han.

Bygger ny kraftlinje

Mens det grønne skiftet har skutt fart, tar det lang tid å bygge ut strømnettet.

Statnett jobber med å oppgradere kraftnettet, og planlegger også en helt ny kraftlinje fra Modalen eller Samnanger til Kollsnes - men den vil ikke stå ferdig før rundt 2030.

– Kunne ikke Statnett ha satt fart på denne utbyggingen tidligere?

– Statnett har investert 50 milliarder. Vi står midt i det grønne skiftet, sier Borgen.