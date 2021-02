Hevder Molde-pengene spilte liten rolle: − Håper fansen husker hva jeg har gjort for Lillestrøm

Han ble den hjemvendte helt da han på overraskende vis vendte tilbake til Åråsen i fjor, Björn Bergmann Sigurdarson.



Men gleden til Lillestrøm-fansen ble kortvarig.



Skader gjorde at islendingen bare startet én kamp i LSK-comebacket og i vinter gikk vondt til verre for LSK-fansen.

Husk Molde - Hoffenheim på TV 2 Zebra torsdag. Sendestart på TV Zebra er 20.30. Avspark er 21.00.

Plutselig kom Molde på banen. 1. februar ble overgangen fansen fryktet bekreftet.

Nå snakker Björn Bergmann Sigurdarson ut om den overraskende overgangen som fikk Lillestrøm-supporterne til å rase i sosiale medier.

− Jeg forstår at Lillestrøm-supporterne er skuffet. Det gjør jeg. Samtidig synes jeg at jeg har gjort ganske mye for den klubben. Jeg håper de husker det også, sier Sigurdarson til TV 2.

29-åringen kom til Lillestrøm allerede som 17-åring. På Åråsen gjorde han kjapt suksess og i 2012 ble han solgt til Wolverhampton for tre millioner euro.

Slik forsvarer han valget

Selv om Bergmann Sigurdarson håper på en viss forståelse fra LSK-fansen, så innrømmer han at selv han ble litt overrasket over at han plutselig skulle skifte ut Lillestrøm med en annen norsk klubb.

− Det var litt rart, ja. For jeg trodde at jeg skulle bli i Lillestrøm ut sesongen. Men så kom Molde. Jeg er veldig glad i den klubben. Jeg ville hit, spille i Europa og spille for Norges beste klubb. For meg var det ikke et spørsmål engang da de kom på banen, sier han.

− Mange Lillestrøm-supportere vil hevde du gikk etter pengene?

− Det var ingen stor faktor. Det var mest av alt fordi jeg hadde lyst til Molde, svarer Bergmann Sigurdarson.

I tillegg til å spille Europacup-fotball og kjempe om seriegullet, er islendingen klar på at det er totalpakken med Molde som har lokket ham til sitt tredje opphold i Romsdalsklubben.

− Jeg liker meg veldig godt i Molde. Det er litt som på Island med sjøen, fjellene og det. Jeg føler meg fri. Det gir meg mye. Alt rundt fotballen gjør at jeg føler dette er perfekt for meg, sier Bergmann Sigurdasson.

Skal rett inn på laget

Selv om 29-åringen bare startet én eneste kamp i hele fjor, mot Ranheim i september, er planen til Molde-trener Erling Moe at islendingen skal rett inn på Molde-laget som torsdag møter Hoffenheim til 16-delsfinale i Europa League.

− Formen hans virker bra. Ja, faktisk såpass bra at jeg er litt overrasket. Så vet vi alle at det er lenge siden han har spilt 90 minutter, men han skal inn og gjøre en jobb så lenge beina holder, sier Erling Moe.

Selv mener Bergmann Sigurdarson at han skal kunne holde i 90 minutter. Det passer godt i skadefraværet til Ohi Omoijuanfo.

− Jeg ble skadet med en gang jeg kom til Lillestrøm, så det har vært mye løping siden da. Men i det siste har jeg fått trent bra. Det er lenge siden jeg har vært i like god form som nå, sier han.

I Molde er man ikke bekymret for skadehistorikken til spissen de siste årene.

−Vi kjenner Björn godt fra før av. Han skal ikke spille hver kamp for oss. Men vi skal bruke han på en slik måte at han kan være frisk hele året, sier Molde-treneren.

− Sykt stort

Selv gleder hovedpersonen seg til å komme i gang. Første utfordring kunne knapt vært tøffere. Bundesliga-klubben Hoffenheim, som er midt i sesong og spilte 2-2 borte mot Dortmund sist er motstander. Det attpåtil på nøytral bane.

Men akkurat slike utfordringer liker Björn Bergmann Sigurdarson.

− Det er sykt stort. Det er sånne kamper jeg alltid har hatt lyst til å spille. Å få en Europa League-kamp i den første kampen jeg er tilbake for Molde, det er stort, sier han. Nå blir han trolig i Molde ut karrieren.

− Først får vi ta disse to årene her, men ja, jeg kunne tenke meg å avslutte karrieren her, sier han.