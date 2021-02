Minst 33 personer såret og 14 pågrepne etter opptøyer i Spania

I Barcelona samlet tusenvis av demonstranter seg. Flere satte fyr på søppeldunker og kastet steiner på politiet.

Butikker og banker ble utsatt for hærverk etter det som var kaotiske scener i flere av byens hovedgater. Det ble også holdt mindre demonstrasjoner i andre spanske byer. Enda flere er planlagt i løpet av onsdag.

Dømt for å glorifisere terrorisme

Uroen skjer etter at den katalanske rapperen Pablo Hasél ble pågrepet. Han ble nylig dømt til ni måneders fengsel for å ha kalt kongen for mafiaboss, i tillegg til å ha anklaget politiet for drap og tortur av demonstranter.

Da han ble pågrepet tirsdag, ropte han følgende:

– De vil aldri tvinge oss til å tie. Død over faciststaten, sa Hasél, ifølge BBC.

Han glorifiserte også terrorisme, ifølge den spanske domstolen.

Amnesty International har også engasjert seg i rapperens sak og sier at fengslingen av ham på bakgrunn av sangtekster og Twitter-meldinger ikke kan forsvares.

«Full tyrann»

Den spanske rapperen ble i 2018 dømt til to års fengsel og en bot på 30.000 euro for å skrevet sangtekster og kommet med kommentarer som gikk over grensen for hva man kan tillate i det offentlige rom, mente retten, The Guardian.

Retten viste at rapperen hadde kalt den tidligere spanske kongen Juan Carlos som en «full tyrann», «mafia capo», hyllet Eta og andre terrorgrupper og kalte politiet «modere», skriver avisen.