Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Jeg har i det siste fått en dieselolje-lukt inni kupeen på min Peugeot 308 fra 2008.

Når jeg starter bilen og kjører en tur, merker jeg ingenting, men hvis jeg stopper ved et lyskryss, parkerer i en garasje etc., så kommer det en sterk diesel-lukt inn i kupeen.

Hva kan dette skyldes?

Mvh. Egil

Benny svarer:

Heisann Egil!

Dette er kjedelig. Selv om mange av oss synes bensin og diesel lukter godt, er det ikke deilig når det kommer inn i bilen. Da lukter det ikke godt, hverken av bensin eller diesel. Snarere tvert imot.

Det første jeg ville gjort – og det ville jeg gjort med en eneste gang om jeg var deg, er å se om det kan være en lekkasje i motorrommet. Fra slanger, rør, trykkfølere og alle slike ting. Det kan også komme fra selve dieseltanken. Det er i det hele tatt ganske mange mulige feilkilder her. Start bilen og la den gå på tomgang mens du sjekker.

Det behøver ikke å være noen stor lekkasje der det drypper. Dette kan nok være nesten bare svetting. Dieselen er ganske feit, så man ser ofte ganske lett der det lekker/svetter.

Neppe noen stor sak

Jeg er rimelig sikker på at det er noe her, ett eller annet sted. Lukten trekkes trolig inn i kupeen av varmeapparatviften når bilen ikke er i fart. Det kan du sjekke ganske enkelt ved å skru av viften og kjenne om lukten avtar noe etter hvert. Men jeg tipper det er her det kommer inn. Når du kjører, «blåser» den unna.

Om du ikke finner ut av dette ganske enkelt selv, bør du få et verksted til å ta en kikk på det for deg. Det bør være ikke være så veldig vanskelig å finne ut av og det er neppe så dyrt å fikse opp i det heller.

Som sagt – dette bør du gjøre noe med snarlig, da det kan det medføre en brannrisiko å kjøre med dette.

Lukten kan også «sette seg» i bilens interiør og det er heller ikke noe særlig ønskelig. Om det er slik at lukten kommer inn via kupeviften, ville jeg skiftet kupefilteret også.

Ønsker deg lykke til med luktfri bil!

Les også: Blir en av de mest spesielle bilene du kan kjøpe i Norge

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene på Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Les også: Noen mener den er verdens beste bil – andre er helt uenig

Video: Denne elbil-duellen bør du få med deg