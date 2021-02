Derfor gleder Lundby seg ekstra mye til VM

Det er en offensiv Maren Lundby som gleder seg til ski-VM i Oberstdorf begynner neste uke. Årets ski-VM blir nemlig historisk. Det er første gang hoppjentene får konkurrere i stor bakke. Det trigger Lundby litt ekstra.

– Det blir kult å ha fire øvelser og avslutte i storbakken, som vi har kjempet for å få hoppe i. Den store bakken er spesiell.

– Det er deilig å kjenne at det nærmer seg og at ventetiden er over. VM har vært sesongens store mål, så det er nå ting virkelig begynner.

Til tross for at seierne har uteblitt denne sesongen, stiller den regjerende OL- og verdensmesteren til start i Tyskland med store ambisjoner.

– Målet er å ta gull i både stor og liten bakke. Det er høye mål, men det er sånn jeg liker det!

SKUFFET: Lundby er ikke fornøyd med resultatene denne sesongen. Foto: GEORG HOCHMUTH

Det har vært en trøblete sesong til nå for Lundby. 26-åringen har ikke vært på pallen denne sesongen, og for to uker siden fikk hun ikke hoppet et verdenscuprenn i Hinzenbach, fordi skiene hennes stod igjen på Gardermoen. Men nå føler den regjerende verdensmesteren at hun er på rett vei.

– Pilen peker veldig i riktig retning nå. Prestasjonene mine på trening tyder på at det skal bli mer og mer moro fremover.

Denne sesongen er fjerdeplassen fra rennet i Titisee-Neustadt totningens beste resultat. I verdensmesterskapet i Seefeld i 2019 vant hun gull i normalbakken, i tillegg til å ta bronse i lagkonkurransen og i mikslag.

Tidligere har hun sølv fra mikslag i Falun i 2015 og OL-gull fra Pyeongchang i 2018. Lundby har 30 verdenscupseiere og har tatt sammenlagtseieren tre ganger.