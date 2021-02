Erna Solberg langer ut mot ferjekaos i Stortinget: – Billig politisk sak

– Det er en litt billig politisk sak, sier Solberg til NTB.

Hun reagerer kraftig på hvordan opposisjonen nå diskuterer en halvering av ferjeprisene, uten å forklare hvor pengene skal hentes fra.

– Det betyr at man nå skal prioritere dette politisk foran sykehus, bygging av mer vei og jernbanesatsing, sier Solberg.

Hun mener diskusjonen hører hjemme i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett, der kutt i ferjeprisene kan veies mot andre satsinger.

– Men det er vel sånn politikken er for øyeblikket. Man konkurrerer så hardt at valgløfter for neste fireårsperiode skal gjennomføres i februar i år, sier statsministeren.

Bakteppet er at Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet nå alle har tatt til orde for minst å halvere ferjeprisene. Men de tre partiene har fremmet hver sine forslag til hvordan dette skal skje, og onsdag var det fortsatt helt i det blå om noen av forslagene ville få flertall.

Solberg er uansett klar på hva hun vil gjøre hvis et av forslagene får flertall:

– Da blir prisene halvert. Det er opp til flertallet i Stortinget å bestemme det.