Disse tiltakene gjelder i Oslo fremover

Det er om lag et år siden koronaviruset for første gang reiste over den norske grensen. Nå oppfordrer byrådsleder Johansen til måtehold når osloborgere neste uke skal ut i vinterferie.

– For ett år siden var vinterferien starten på pandemien i Oslo. Viruset kom hit fra alpene, og har siden spredd seg i byen vår, sier Raymond Johansen på pressekonferansen klokken 13.

Trenden har snudd i Oslo. Smitten er nå stigende, og Johansen sier hovedstaden fremdeles må være svært forsiktig.

Det siste døgnet ble det registrert 98 nye smittetilfeller i Oslo. Dette er 15 færre enn dagen før, men 24 flere enn gjennomsnittet de siste syv dagene.

Gjenåpning av idretten for ungdom

Fra og med torsdag åpner trening og organiserte fritidsaktiviteter fra ungdom til og med 19 år, utendørs og innendørs.

– Fram til nå har ungdom i videregående skole-alder kun hatt mulighet til å delta på fritidsaktiviteter utendørs. Nå kan de altså både gå på skolen og delta i trening og organiserte fritidsaktiviteter. Det er et enormt fremskritt og gjør at de fleste tilbudene overfor barn og unge er åpne igjen, sa Johansen.

I tillegg innføres følgende tiltak i Oslo:

Lesesaler og bibliotek på universiteter og høgskoler skal gjenåpne.

Så lenge man kan holde minst 1 meters avstand, kan voksne delta i organisert trening ute i grupper på maks 10 personer.

Andre tiltak som har vært i hovedstaden siden november vil videreføres. Det er fremdeles skjenestopp og kjøpesentre må holdes stengt.

Dette gjelder to uker framover. Byrådet vil ta en ny vurdering i løpet av de neste to ukene.

Johansen sier Oslo deretter vil fortsette å gradvis og kontrollert åpne opp igjen, men at dette vil ta tid.

– Dette er en forsiktig start for treningssentre og idrettslag på veien mot full gjenåpning, sier byrådslederen.

Fra og med onsdag denne uken gikk også Oslo, og en rekke andre Østlands-kommuner ut av regjeringens «ring-system». Det betyr at det fra nå av er kommunene selv som bestemmer hvilke tiltak som gjelde.

Flere av Oslos nabokommuner, deriblant Lillestrøm, Asker og Bærum har valgt å gjenåpne treningssentre, samt oppheve skjenkestoppen.

Ber om at Oslo prioriteres

Oslo er den byen i Norge som har hatt strengest smitteverntiltak i året som gikk.

Johansen har flere ganger bedt om at smittetrykket i byen skal gjøre at Oslo prioriteres når regjeringen fordeler vaksiner.

– Når regjeringen skal revidere sin vaksinasjonsstrategi håper jeg virkelig de vektlegger byrden som oslofolk har levd under i lang tid nå. Vi må huske på følgende: et av de viktigste argumentene for strenge tiltak har hele tiden vært at vi må skåne de mest utsatte gruppene, sier Johansen.

Regjeringen og helsemyndighetene har begrunnet sin strategi blant annet med at man ikke vet hvor det neste smitteutbruddet vil finne sted. For eksempel har kommuner som Nordre Follo, Halden og Ulvik hatt store smitteutbrudd den siste tiden.

Johansen mener likevel at osloborgere nå får en ufortjent liten andel vaksiner satt opp mot byrden byen bærer.

– Selv om regjeringa sier at vaksinen er flatt fordelt mellom kommunene, er det kommunene med minst smittefare som nå har vaksinert en størst andel av befolkninga. Det er ikke rettferdig og det er ikke forholdsmessig, sier Johansen.