Fotballegendens utfordring til datteren Karine (21) endret alt: – Jeg var veldig tydelig med henne

– Jeg måtte ta turen til psykolog da Karine tok det valget. Jeg slet tungt i lang tid, humrer «Totto» til TV 2.

Den tidligere landslagsspissen er i det spøkefulle hjørnet på spørsmål om hvordan han tok det da datteren Karine Emilie Dahlum som 16-åring vraket fotball – og gikk «all inn» for håndballkarrieren i stedet.

TIDLIG KRØKES: Karine Emilie Dahlum var ikke gamle jenta da hun begynte å spille fotball. Her på fotballtrening med FK Radar i 2007. Foto: Privat

Forrige helg – og fem år etter, fikk han se Vipers-talentet få avkastning for det skjellsettende valget, da 21-åringen banket inn sju mål mot Krim Mercator i Champions League.

Etter forestillingen var Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad tydelig overfor Fædrelandsvennen:

– Dette var Karines store internasjonale gjennombrudd. Det var over all forventning.

Balltalent av de sjeldne

– Det var bare starten, sier Karine selv med et glimt i øyet.

I kjent Dahlum-stil er hun lun og tilbakelent i væremåten – men knalloffensiv i hodet.

GÅ SIN EGEN VEI: – Hun kan nå så langt hun selv vil, sier «Totto» stolt. Foto: Terje Frøyland / TV 2

– Jeg holder beina godt plantet på jorden. Og selv om man selvfølgelig skal suge litt på karamellen, så handler det også om å ikke hvile – men se framover, forteller sørlendingen.

Og forhåpentligvis var kampen mot Krim starten på nok en stor idrettskarriere i Dahlum-klanen.

Men det var slettes aldri sikkert at det var håndballspiller hun skulle bli.

MED HELTEN: Nora Mørk (t.v) var lenge Dahlums (t.h) største forbilde. Nå er de lagvenninner. Foto: Borut Zivulovic / NTB

For som datter av målmaskinen «Totto», som kanskje aller best huskes for 1-0-scoringen da landslaget vant mot Italia på Ullevaal i 1991, var fotballen et helt naturlig sted å starte idrettskarrieren.

– Jeg begynte å spille organisert fotball da jeg var rundt seks år gammel, selv om jeg selvsagt hadde spilt en del før det. Noen år senere, da jeg var rundt ni år, fant jeg ut at håndball ikke var så verst det heller.

FLAGGET PÅ BRYSTET: Totto i aksjon under EM-kvalifiseringskampen mot Georgia i 1999. Han fikk 15 A-landskamper og scoret 6 mål for Norge. Foto: Erik Johansen / NTB

Hun utmerket seg tidlig som et ekstraordinært balltalent – både på håndballbanen og fotballbanen. På et tidspunkt deltok hun på regionale samlinger i begge idrettene med den største selvfølge.

– Jeg ser på henne med litt andre øyne

Men hun følte aldri på noe ekstra press om å prestere som følge av farens suksesskarriere. Snarere tvert om – det største presset la hun på seg selv.

– Presset vil alltid være til stede, uavhengig av pappa eller noen andre, poengterer Karine.

En snau uke før årtusenskiftet kom hun til verden – helt på tampen av farens innholdsrike fotballkarriere. Noen YouTube-klipp av scoringene hans har hun fått med seg, men ikke så stort mye mer.

VALGETS KVAL: Karine ble ansett som et enormt talent i både fotball og håndball. Hun valgte det siste. – Ikke vits å gjøre det mer innviklet enn det er, forklarer hun. Foto: Terje Frøyland / TV 2

– Har det gitt deg et fortrinn å være datter av en toppidrettsutøver?

– Jeg tror nåløyet er trangt uansett. Det er ganske hardt arbeid som må til for at man skal lykkes, men kanskje? spør hun ut i luften, før «Totto» selv overtar stafettpinnen:

– Jeg skjønner at det er vanskelig for henne å svare på. Det er fordi hun står midt oppe i det nå. Jeg kan imidlertid si at det betyr veldig mye. Det vil nok hun også si om 15-20 år. Jeg ser på henne med litt andre øyne enn kun som pappa eller breddetilskuer.

Han trekker pusten. Og fortsetter.

– Jeg vet jo hva dette går ut på. Den ene siden er at man som far er kjempestolt og glad på hennes vegne. Men så er det også den andre biten, som blir mye mer analytisk og pragmatisk, forklarer «Totto».

DEN STØRSTE SCENEN: «Totto» Dahlum under Champions League-kampen mot Bayern München på Lerkendal i 1999. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Presset om resultat har aldri vært noe stort tema hjemme hos oss, men like tøft er det presset som er der for å for å utfordre seg selv. Var man sin beste utgave i dag? fortsetter 52-åringen.

Karine nikker.

– Det er ingen tvil om erfaringen hans kan hjelpe meg mye.

Alvorspraten med pappa: – Et før og etter

Sammen med kona Kirsti fulgte «Totto» datterens utvikling tett. Til slutt måtte multitalentet selv ta det karrieredefinerende valget: Skulle hun følge farens fotspor, eller satse alt på håndballen?

16 år gamle Karine tenkte nøye igjennom valget. Hun elsket jo begge idrettene.

BALLTALENT: Karine valgte å sjonglere håndball og fotball så lenge som mulig. Det angrer hun ikke et sekund på i dag. Foto: Terje Frøyland / TV 2

– Jeg gikk for magefølelsen. Til slutt fant jeg ut at det jeg ville gjøre var å spille håndball, sier hun.

– Det var viktig at valget ble tatt, og at det var hun som tok det, følger pappa Dahlum opp.

I moderklubben Våg spilte hun helt frem til hun ble fullblods Vipers-spiller foran denne sesongen. Men det var først det siste året i barndomsklubben utviklingen virkelig skjøt fart.

Det skjedde etter en samtale med pappa. Karine var skråsikker på at hun måtte dra videre – vekk fra Kristiansand, Våg og 2. divisjon, for å kunne ta det neste steget.

Det var «Totto» uenig i. Han ba henne bli i Våg – og ga henne samtidig en utfordring.

HJEMMEBANE: I dag «Totto» er daglig leder i Våg – Karines moderklubb. Foto: Terje Frøyland / TV 2

– Jeg skulle ta mer plass. Gjøre en forskjell i alle situasjoner, både i forsvar, angrep, på kamp og trening. Det var da jeg begynte å merke en forskjell. Der jeg før var fornøyd med å score fem mål i en kamp, skulle jeg nå prøve å score ti, elleve og tolv, forteller Karine.

Eventyrsesongen – og den store drømmen

Pappas utfordring bestod hun med glans. I dag ser de tilbake på samtalen som et før og etter i hennes håndballkarriere. Karine scoret 114 ganger og snittet på ti mål i sin siste sesong som Våg-spiller.

Det hele endte i 3-årskontrakt med Vipers.

– Det er fortsatt den eneste gangen jeg har påvirket henne skikkelig. Jeg var veldig tydelig med henne på at jeg ikke ville stresset med å dra noen steder for å bli bedre. Det dreide som om den jobben du gjorde selv, mer enn hvor du var, utdyper «Totto».

ØYNENE PÅ MÅLET: Dahlum i aksjon mot Aker i november. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Nå er hun godt inne i sin første hele sesong som medlem av Vipers' stjernestall. Det har vært en braksuksess:

- Uttak til rekruttlandslaget i september.

- Kåret til banens beste da Vipers slo Larvik i oktober.

Og nå sist:

- Sju mål og åtte målgivende pasninger i Vipers' 37-30-seier over Krim i Champions League.

Hun er storfornøyd med tilværelsen på det lokale storlaget.

Der konkurrerer hun blant annet om høyrebacken med sitt aller største barndomsidol: Nora Mørk.

– Det er en kultur for toppidrett her jeg aldri har vært borte i før. Det er tøft og utfordrende til tider, men først og fremst utrolig spennende.

Og akkurat som med venstrearmen på håndballbanen, er hun rask på labben når hun får spørsmål om sin aller største drøm:

– Å spille med flagget på brystet!