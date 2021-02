Akkurat nå venter flere tusen norske kunder på bilen som er først ut i Fords store elbilsatsning: Nemlig Mustang Mach-E.

I løpet av de neste månedene skal den bli et vanlig syn på norske veier. Og dette er bare starten. Ford har store elektriske planer. Nå har de akkurat gått ut med mer informasjon om det som skal skje de neste årene.

Og det er ikke småtterier. I løpet av første halvdel av 2026 skal 100 prosent av Fords personbilbilmodeller i Europa kunne tilbys som helelektriske, eller ladbare hybrider. Og i 2030 forventer Ford at alle personbiler de skal selge i Europa vil være helelektriske. Da er det altså slutt på både bensin- og dieselbiler.

Alle nyttekjøretøymodeller skal i løpet av 2024 også være tilgjengelige som helelektriske eller ladbare hybrider. I 2030 forventer Ford at hele 2/3 av deres nyttekjøretøysalg er enten helelektriske eller ladbare hybrider.

Investerer milliarder i Tyskland

Denne nyheten kommer kun kort tid etter at Ford la frem resultater for fjerde kvartal som viser at de igjen går med overskudd i Europa, og presenterte en stor global investering i elektrifisering på hele 190 milliarder kroner frem mot 2025. Dette er nesten dobbelt så mye som tidligere kommunisert.

Ford investerer 8,4 milliarder kroner for å modernisere fabrikken i Køln, i Tyskland. Dette er en av de største bilproduksjonsanleggene i Europa og hovedkvarteret til Ford Europa. Her skal Ford produsere sin første europeisk-produserte helelektriske personbil fra 2023.

Ford har et kjempeanlegg i Køln, i Tyskland. Her skal de investere milliardbeløp de neste årene. Foto: NTB Scanpix

Elektriske biler blir kjernen

Det vurderes også om det skal produseres nok en helelektrisk modell ved fabrikken, som blir Fords første fabrikk av denne typen i Europa.

– Dagens store nyhet er en av de viktigste for Ford i Europa på over 90 år. Det viser vårt engasjement for Europa og at en fremtid med elektriske biler er selve kjernen i vår strategi for vekst, sier toppsjefen i Ford Europa, Stuart Rowley.

Sentralt i den europeiske endringsprosessen som har pågått de to siste årene er en reduksjon i såkalte strukturelle kostnader på én milliard dollar som adresserer områder av Fords virksomhet som underpresterer. Videre innbefatter endringsprosessen mer målrettet modellportefølje, spesialisering innen nyttekjøretøy og personbil - samt viktige partnerskap for økt vekst og bedre lønnsomhet for hele forretningsdriften.

Mustang Mach-E er spydspissen i Fords store elbilsatsning. Fra 2030 er ambisjonen å bli et rendyrket elbilmerke i vår del av verden.

Allianse med Volkswagen

For sjette året på rad ble Ford – også i 2020 - det mest solgte nyttekjøretøymerket i Europa. Fortsatt vekst i nyttekjøretøymarkedet betyr økt satsing på Ford nyttekjøretøy og de skal bl.a. tilby nye produkter og tjenester sammen med et omfattende samarbeid med sertifiserte ombyggere. Også Fords strategiske allianse med Volkswagen og partnerskapet med Ford Otosan skal sørge for kostnadseffektiv utvikling og produksjon.

Et økosystem av tilkoblede tjenester utviklet sammen med kundene for å forbedre kundeopplevelsen og kjøretøyeiernes næringsvirksomhet vil også bidra til økt vekst.

Dette blir snart et vanlig syn på norske ladestasjoner, interessen rundt Mustang Mach-E har vært enorm.

Mustang Mach-E starter reisen

Ford og Google annonserte nylig et nytt partnerskap, i samarbeidskoalisjonen Team Upshift. Her utnyttes begge parters ekspertise for å skape bedre tilpassede brukertjenester og tilby nye datadrevne løsninger.

Med lanseringen av nye Mustang Mach-E starter ifølge Stuart Rowley en reise som skal skape en bærekraftig og lønnsom forretningsdrift for Ford i Europa.

– Vi vil tilby en eksepsjonell bredde av elektrifiserte kjøretøy, alt støttet av digitale tjenester og opplevelser som kundene vil ha. Sammen med vår ledende rolle innenfor salg av nyttekjøretøy vil dette legge grunnlaget for bærekraftig og lønnsom drift for Ford i Europa, sier Rowley, i en pressemelding.

