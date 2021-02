Sveits kjøpte vaksiner selv – har satt flere doser enn Norge

I motsetning til Norge, som kun har basert seg på EUs vaksineordning, har Sveits i hovedsak sikret seg avtaler direkte med produsentene.

Det har Høie flere ganger sagt at ikke var mulig her og begrunnet det med at Norge er et lite marked.

Sveits – som i likhet med Norge står utenfor EU – har imidlertid med sine 8,57 millioner innbyggere (3,2 millioner flere enn Norge) klart å sikre seg egne avtaler med fire produsenter. Nylig har de også sikret seg doser gjennom Sverige og EU, på samme måte som Norge.

– Sveits er ikke veldig lett å sammenligne oss med, for Sveits har en veldig stor nasjonal legemiddelindustri i sitt eget land. De er i en annen posisjon enn Norge i denne typen spørsmål, sier Høie til NTB.

– Tror du ikke vi ville fått til det samme som Sveits?

– Våre vurderinger på det tidspunktet var at det ikke ville være mulig, sier Høie og viser til sonderingene de hadde i vaksinemarkedet i fjor sommer.

Flere doser

Sveits har nå satt 6,2 vaksinedoser per 100 innbyggere, mens tilsvarende tall i Norge er på 5,7 onsdag formiddag, ifølge VGs oversikt.

Totalt har Sveits sikret seg avtaler med fem vaksineprodusenter: 13,5 millioner doser med Moderna-vaksiner, rundt 3 millioner doser med Pfizer/Biontech, 5,3 millioner doser med AstraZeneca-vaksiner, 6 millioner doser med Novavac og 5 millioner doser med CureVac. Den sistnevnte avtalen har Sveits fått gjennom den samme ordningen som Norge har brukt for alle sine vaksineleveranser – nemlig via Sverige og EU.

Til nå har Sveits fått levert 806.025 vaksinedoser og satt 541.231 av dem.

Ville satse på EU-samarbeid

Tallene viser at Sveits i enkelte tilfeller har sikret seg avtaler om langt flere doser enn Norge, også når man justerer for folketall. For eksempel har Norge sikret seg 3,8 millioner doser med Modernas vaksine gjennom sitt EU-samarbeid, men Sveits har avtale om 13,5 millioner doser.

På den andre siden har Norge nå avtaler om til sammen 7 millioner doser med vaksinen fra Pfizer/Biontech, mens Sveits bare har rundt 3 millioner av denne.

Helseminister Bent Høie sier at de var ganske sikre på at det var best å satse på EU-samarbeid.

– Vi snakket med mange aktører i den tiden for å ha best mulig oversikt. Det var ganske entydig vurdering på det tidspunktet at det ikke ville bringe oss til nok vaksiner raskt. Vi kunne fått avtaler om vaksiner, men etter at vi hadde bruk for dem, sier han.

Israel i front

Så langt er Israel det landet i verden som har vaksinert flest (74 prosent), blant annet fordi landet tidlig sikret seg avtaler med Biontech om vaksineleveranser. Dette var også en avtale Israel sikret seg direkte med produsenten, men blant annet med vilkår om å dele informasjon.

Sjefen i Biontech, den tyske vaksineprodusenten, har sagt til Financial Times at forhandlingene med EU var preget av nøling fra unionens side.

Det skal sies at to EU-land, Danmark og Malta, har vaksinert flere enn Sveits. Med henholdsvis 7,3 og 12,2 doser per hundre innbygger.

Solidaritet med EU

Tidligere har helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol i Arbeiderpartiet sagt til NRK at Norge bør vurdere sine egne avtaler og vurdere å kjøpe vaksiner utenom den avtalen vi har med EU, dersom det er mulig.

Dette har Høie avvist. Det samme gjør statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) i Helse- og omsorgsdepartementet overfor NTB.

– Nei, vi har valgt å gjøre innkjøp av vaksiner gjennom EU-samarbeidet. Da kan ikke hvert enkelt land gå på siden og konkurrere med hverandre og ødelegge for fellesskapet, sier han.

Korkunc påpeker at Sveits har et annet regelverk for godkjenning av legemidler enn EU/EØS.

– Derfor har det vært mer komplekst for Sveits å knytte seg til EUs vaksineavtaler. Det er en av grunnene til at de i større grad har basert seg på å forhandle fram egne bilaterale avtaler.

Han viser til at Modernas vaksiner blant annet produseres i Sveits av selskapet Lonza.

– Store leveranser fra Moderna bidrar til at Sveits er tidlig ute med vaksinasjon i forhold til andre europeiske land, sier han.

(©NTB)