Begynte på medisinstudiet som 49-åring – nå er hun sjef for legevakten i Bergen

Dagrun Waag Linchausen (67) måtte bli utbrent før hun skjønte at hun måtte ta tak i livet sitt. Hun bestemte seg for å begynne på medisinstudiet i en alder av 49.

Mange drømmer om å kaste seg på en ny karriere eller utdannelse i voksen alder, men de færreste tar sjansen. For Dagrun Waag Linchausen måtte det en skikkelig smell til før hun valgte å ta ordentlig tak i hvordan hun skulle leve livet sitt.

Det er 20 år siden den da 48 år gamle Linchausen satte seg i bilen, skrudde på full musikk og så frem til å kjøre fra Bergen til en ledersamling på Geilo. På dette tidspunktet jobbet hun som konsulent for lederutvikling og hadde i mange år hatt en ganske stressende hverdag.

Forvarslene i kroppen hadde hun bare oversett.

– Jeg hadde kjent mye på indre uro i ukene før. Jeg hadde konsentrasjonsvansker og var mye svimmel, forteller Linchausen til God morgen Norge.

– Kommer til å gå galt

Hun hadde ikke kjørt langt før hun kjente at kroppen jobbet mot henne, og hun slet med å holde bilen på veien.

– Jeg nærmet meg en tunnel og tenke at denne kommer ikke jeg meg igjennom. Det kommer til å gå galt.

Heldigvis klarte hun å svinge inn i en liten veilomme ved tunnelen og fikk ringt etter hjelp.

En venninne kastet seg i en taxi, og fulgte med henne til Geilo der legevakten var tydelig i sin beskjed: «Du er stresset og står i fare for å bli utbrent».

– Jeg synes det var deilig at det var noen andre som sa stopp, forteller Linchausen.

Se intervjuet øverst i saken!

Låste seg inn i kjelleren

Hun forsøkte å roe ned, men det tok likevel et helt år før hun skjønte at her måtte hun gjøre noe drastisk.

– Jeg tenkte at; «Nå må du ta et valg, bestemme deg for hva du skal gjøre resten av livet».

Hun hadde lekt med tanken på å studere medisin da hun var yngre, men valgte isteden å satse på siviløkonomstudiet på Handelshøyskolen. Nå var lysten til å bli lege kommet tilbake. Men var hun blitt for gammel, hun var tross alt 49?

Linchausen låste seg inn i kjellerstuen og sverget på at hun ikke skulle komme ut derfra før hun hadde bestemt seg. To timer tok det før hun kom ut igjen. Da var valget tatt.

– Jeg kjente at medisinstudiet var noe jeg hadde lyst til, forteller hun og beskriver at det var viktig for henne at hun tok valget helt alene og kjente at dette kunne hun stå for.

– Og det er faktisk bare jeg som skal leve mitt liv.

Samme videregående som datteren

Da hun først hadde bestemt seg, manglet det ikke på handlekraft. I løpet av én dag hadde hun kjøpt inn pensumbøker og skaffet seg en hospiteringspass på en videregående skole. Biologi og kjemi måtte tas opp for å sikre at hun kom inn på medisinstudiet.

Skolen hun havnet på var den samme som hennes seksten år gamle datter gikk på. Men sekstenåringen hadde ingen problemer med at mamma dukket opp på skolen.

– Hun syns det var greit å gå på mamma i korridorene, så lenge jeg ikke satt meg ned sammen med henne og vennene i kantinen.

– Det får være grenser for hvor ungdommelig jeg skal være, ler Linchausen.

Økonomisk utfordrende

Hele familien ble påvirket av forandringene. Da Linchausen endelig kom inn på medisinstudiet, hadde hun fem barn og to bonusbarn, der fire fremdeles bodde hjemme. I tillegg mistet mannen jobben og valgte selv å omskolere seg. Dermed var det to voksne studenter i huset.

– Vi hadde en ganske stram økonomi på et tidspunkt og var veldig nøysomme de årene.

Hun forteller at hun prøvde å holde seg til et minimalt forbruk og beskriver stolt hvordan barna håndterte forandringen. Etter hvert som Linchausen fikk lisens som medisinstudent kunne hun også jobbe ved siden av.

Aldri angret

Etter endt studie jobbet hun i noen år som fastlege, før hun etter hvert ble sjef for legevakten i Bergen.

Hun har ikke angret et sekund på valget hun tok for tjue år siden og anbefaler alle som går med de samme tankene om å satse.

– Ikke la andres motforestillinger eller fordommer stoppe deg.

– Det er ingen som takker deg for at du ikke gjør det. Om du er førti, femti eller seksti og tenker det er noe annet du vil gjøre - hiv deg ut i det.