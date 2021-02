Hatmeldingene renner inn etter Farmen-krangling

I tirsdagens episode av Farmen-kjendis skulle deltakerne gjennom tre konkurranser der deltakerne kunne sikre seg en plass videre i «gårdskonkurransene».

Den første konkurransen var øksekast. Seansen ble langtekkelig for de deltakerne som røk ut og dermed måtte vente tålmodig på sidelinjen.

Nerdrum ble spesielt rastløs. På et tidspunkt der hvor Olsen skulle kaste, hvisket han «bom, bom, bom», hvorpå Olsen bommet og røk ut av konkurransen. Dette førte til at Olsen ble kraftig provosert. Det ble full isfront mellom henne og Nerdrum, selv etter at han beklaget seg.

– Mange synes jeg er helt jævlig

I etterkant av søndagens episode har det gått varmt i innboksen til Kine Olsen - både på mail, Facebook og Instagram.

Hun forteller at hun ikke tar de stygge meldingene spesielt tungt.

– Det går helt greit egentlig, at folk synes jeg er grusom får bare være. Det er en risiko som følger med det å gjøre reality-TV, så jeg tar den.

Kommentarfeltene derimot, holder hun seg bevisst unna:

– Der vet jeg at det er mye dårlig stemning, sier hun.

Hun forteller at hun tidligere har funnet usanne rykter i kommentarfeltene.

– Noen skrev at det bare var et rykte at jeg hadde drevet med cheerleading i USA. Etter det sluttet jeg å sjekke kommentarfeltene.

Blir kalt barnslig

Olsen forteller at det er mange som synes oppførselen hennes var barnslig.

– Og det er helt greit. Jeg synes jeg var barnslig selv.

Hun leser opp en tilfeldig melding til God kveld Norge: «Hvem tror du at du er, Kine? Du fortjener ikke å vinne. Han ba om unnskyldning, hvorfor er du med på Farmen når du ikke tåler å konkurrere?».

Tydelig skille på menn og kvinner

Olsen synes det er interessant at det er en så tydelig trend i hvem som sender hvilke meldinger:

– Det er nesten bare kvinner som sender meg de stygge meldingene, og nesten bare menn som sender de hyggelige meldingene.

Hun sier hun blir veldig glad når det i blant kommer hyggelige meldinger fra kvinner. Av hundrevis av stygge meldinger, anslår hun at det er omtrent tre av dem som er fra menn.

Venner i dag

Olsen forteller at det er god stemning mellom henne og Nerdrum i dag.

– Av de kranglene som har vært på Farmen i år er det nok meg og Öde som er best venner i dag. Når folk skriver «stakkars Öde», så tenker jeg også «ja, stakkars Öde», ler hun.

SKVÆRET OPP: Kine Olsen og Öde Nerdrum er gode venner i dag. Foto: TV 2 / Alex Iversen

Olsen og Nerdrum har for lengst lagt krangelen bak seg, og ifølge Olsen er de ikke interessert i å melke krangelen slik hun mener andre deltakere har gjort. Hun viser til krangelen mellom John Arne Riise og Espen Thoresen på starten av sesongen, noe hun mener ble en slags offentlig krangel i ettertid.

Olsen og Nerdrum ble venner igjen rett etter Farmen.

– Jeg trengte bare å rase litt fra meg. Det folk ikke tenker på er at man er så psykisk og fysisk sliten og ødelagt på det tidspunktet av Farmen. Det rakna totalt. Det var ikke noe rasjonell tenking fra min side. Det var noe grining som egentlig burde ha kommet ut for flere uker siden, sier 23-åringen.

– Skulle kunne sitte naken

På spørsmål om hun tror at Nerdum var grunnen til at hun bommet, svarer hun:

– Nei, absolutt ikke. Det var fordi jeg ikke var god nok til å kaste øks. Åpenbart.

Hun er mest irritert på seg selv for at hun ikke klarte å være fokusert:

– Öde skulle kunne ha sittet på de høyballene naken, og jeg skulle likevel ha klart å være fokusert.