Ble ekskludert fra norsk idrett i ti år for trakassering - her er hun tilbake i hallen tre år senere

– Min første reaksjon var at det er helt sykt at en som er blitt dømt etter idrettens lover fortsatt kan være aktiv i en barneidrett, sier en tidligere utøver.

I 2018 ble en norsk turntrener dømt til ti års eksklusjon fra norsk idrett for å ha skulle trakassert og mobbet barn og unge.

Dommen fra Norges idrettsforbunds (NIF) domsutvalg er tidvis rystende lesning, hvor flere vitner forteller om grove kommentarer og et såpass sterkt slankepress at flere skal ha utviklet spiseforstyrrelser i etterkant.

Forrige uke ble vedkommende observert og avbildet på en trening for svært unge barn i regi av en norsk turnklubb.

Turnklubben drives av den ekskluderte trenerens datter.

Verken treneren eller datteren har svart på TV 2s henvendelser

Vitnet mot treneren: – Dette er et slag i ansiktet

En tidligere utøver som ble trent av vedkommende, og som ønsker å være anonym, er opprørt.

– Min første reaksjon var at det er helt sykt at en som er blitt dømt etter idrettens lover fortsatt kan være aktiv i en barneidrett. Det stusser jeg veldig på. Jeg var en av de som vitnet mot henne (i saken som førte til ti års eksklusjon), og som et vitne er det et slag i ansiktet. At hun fortsatt er der, etter all den smerten jeg gikk gjennom under og i etterkant av rettssaken..., forteller den tidligere utøveren.

Begrunnelsen for å tillate treneren å være i idrettshaller «Det kan åpenbart ikke oppstilles et forbud for A om å oppholde seg i turnhallen eller til å være til stede på konkurranser som daglig leder.



Et forbud om å delta i idrettslig aktivitet for en daglig leder i et idrettslag fremstår som krevende å håndtere. Ønsket om å forhindre at hun «instruerer eller på annet vis deltar i den idrettslige aktivitet» synes å by på en vanskelig grensegang i forhold til det en daglig leder i en idrettsklubb normalt gjør. Hennes administrative oppgaver kan i mange tilfeller tolkes som å «delta» i organisert trening og konkurranser.



Domsutvalget er derfor kommet til at det ikke skal idømmes utelukkelse. En reaksjon i form av utelukkelse vil etter ordlyden i NIFs lov § 11-7 (1) bokstav e kunne gripe inn arbeidsforholdet til A på en vidtrekkende og ikke minst uklar måte» - utdrag fra dommen til NIFs domsutvalg

Treneren bryter, tilsynelatende, ikke noen regler eller lover ved å være tilstede på treningen.

Det fordi domsutvalget kun ila treneren eksklusjon, og ikke utestengelse eller suspensjon fra norsk idrett. Det betyr at hun ikke kan være medlem av et idrettslag, men at hun fortsatt kan jobbe i idretten - og i dette tilfellet også være til stede i hallen.

Treneren var på tidspunktet dommen ble ilagt daglig leder i et idrettslag.

Se begrunnelsen for domsutvalgets vurdering i faktaboksen

Trenerens firma leid inn av turnklubb

Norges Gymnastikk - og Turnforbund (NTGF), som tok saken til domsutvalget i 2016, er ikke imponert.

– Jeg synes det er problematisk at man kan få en så sterk dom fra NIFs domsutvalg og så kunne, ved å være organisert i et firma, omtrent gjøre samme jobben. Det føles ikke OK å ha påvist så alvorlige tilfeller, men samtidig ikke kunne sikre barna bedre. Vi har ingen dokumentasjon på at hun skal ha gjort noe galt, men dette er spesielt, sier generalsekretær i NTGF, Øistein Leren, til TV .

Firmaet han refererer til, hvor treneren er styreleder, har eller har hatt et formelt samarbeid med turnklubben hvor hun altså har vist seg på trening.

«X har som innleid firma hatt ansvar for den daglige drift av X Turnforening. Dette gjelder også det sportslige arbeidet og oppfølging av trenere. Dette er vi fornøyde med", står det å lese i et internt dokument.

Med andre ord er ikke treneren et medlem av klubben, men er fortsatt involvert ved at klubben benytter seg av firmaet hun leder.

– Dersom det viser seg at man har anledning til å omgå en dom på denne måten, så må dette karakteriseres som et hull i gjeldende lovverk. At en person med en slik dom kan involveres i driften i en klubb framstår som svært uheldig, sier Leren.

Den tidligere utøveren nevnt over, som altså vil være anonym, er klokkeklar:

– Jeg har ikke barn selv, men jeg vil ikke sende mine eventuelle fremtidige barn til idretten før barn for juridiske rettigheter i norsk idrett. Og det sier jeg, en 30-åring som har brukt 70 prosent av livet mitt på idretten, sier hun.

– Kan bortvise personer dersom tilstedeværelsen skaper utrygghet

Norges idrettsforbunds reaksjon Personer kan utelukkes fra å delta på organisert trening og konkurranser, gjennom rettighetstap eller kontaktforbud ilagt av alminnelige domstoler, eller gjennom tap av retten til å delta i slik aktivitet ilagt av idrettens besluttende organer, da først og fremst NIFs domsorganer.

Selv om det ikke foreligger noen dom eller annen beslutning som forbyr en person slik deltakelse, hviler det alltid et ansvar på idrettslag og andre som organiserer trening og konkurranser for å sikre at trening mm skjer i trygge og gode rammer. Dette innebærer at f.eks. et idrettslag gjennom bruk av sin private eierrådighet kan bortvise personer fra lokaler eller anlegg, dersom tilstedeværelsen skaper utrygghet, eller på annen måte er forstyrrende for aktiviteten.

For å ivareta idrettens visjon «Idrettsglede for alle», bør idrettslag gjøre det de kan for at personer som gjennom tidligere atferd har vist at de utgjør en risiko for uakseptabel oppførsel mot barn ikke får mulighet til å gjenta slik oppførsel. Det er ingen menneskerett å være trener for barn og unge i norsk idrett. Ansvar for barn og unge i idretten er en tillitsfunksjon, og tillit kan ikke kreves, det må fortjenes. Dersom idrettslag ikke følger opp dette ansvaret, oppfordrer vi medlemmene om å følge dette opp gjennom de valg som gjøres på årsmøtene.

I norsk idrett må vi hele tiden se hvordan vi kan bli enda bedre på å ivareta våre medlemmer. Erfaring fra utfordrende enkeltsaker blir brukt til å bedre idrettens regelverk og systemer. Som oppfølging av idrettstinget 2019 sitt vedtak om «etisk og trygg idrett» vil det til idrettstinget i år komme flere forslag som skal bidra til en tryggere idrett for barn og unge.

NIF viser til at et idrettslag har rett til å bortvise enkelte personer, selv om de rent juridisk har rett til å være der.

– Selv om det ikke foreligger noen dom eller annen beslutning som forbyr en person slik deltakelse, hviler det alltid et ansvar på idrettslag og andre som organiserer trening og konkurranser for å sikre at trening med mer skjer i trygge og gode rammer. Dette innebærer for eksempel at et idrettslag gjennom bruk av sin private eierrådighet kan bortvise personer fra lokaler eller anlegg, dersom tilstedeværelsen skaper utrygghet, eller på annen måte er forstyrrende for aktiviteten, sier de i en uttalelse.

Se hele NIFs uttalelse i faktaboksen til høyre

Janne Amble, som nylig satte fokus på nettopp mobbing og trakassering i norsk idrett i Norge bak fasaden-episoden «Når idretten svikter», kjenner til treneren fra barne - og ungdomsårene.

– Denne saken er nok en bekreftelse på idrettens manglende evne til å rydde opp. De jentene som var modige nok til å stå opp mot treneren i 2018 har blitt ignorert av NGTF og NIF fra den dagen dommen falt. Mange av de sliter fortsatt med dette. At treneren nå er i full gang med å bygge opp en ny klubb blir bare nok et slag i ansiktet. Nå må kulturminister Abid Raja på banen, og sørge for at NIF får makt, vilje og ressurser til å ta ordentlig tak i dette, sier hun.