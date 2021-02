– Jeg er så lei av å bli kalt terrorist

Boğaziçi (Bosporus) Universitet i Istanbul omtales som Tyrkias Harvard. At prestisjeuniversitetet nå har fått ny rektor, personlig utnevnt av president Erdogan, har vekket sterke reaksjoner blant akademikere og studenter.

DEMONSTRERER: Bengisu Kaynar frykter for universitets frihet. Foto: Privat

– Det eneste vi ønsker er å utnevne rektor selv, sier studenten Bengisu Kaynar til TV 2.

22-åringen er en av flere hundre studenter som har demonstrert mot utnevnelsen.

Selv studerer hun økonomi ved Boğaziçi-universitetet.

– For tiden er det nesten unntakstilstand både inne og ute på universitetsområdet, sier hun.

Kaynar mener universitetet hun går på egentlig er et episenter for frihet i Tyrkia.

– Her kunne studenter ytre seg uten frykt, dom eller skam, sier hun.

Men nå mener hun at universitetet risikerer å miste friheten.

Stilte som AKPs kandidat

Den Erdogan-utnevnte rektoren, professor Melih Bulu, var ikke akademiker ved Boğaziçi da han fikk den ettertraktede stillingen. Han stod heller ikke på universitetets liste over aktuelle kandidater og er den første rektoren som har kommet utenfra til universitetets akademiske miljø på en årrekke.

Men Bulu stilte som AKPs kandidat i lokalvalget i 2009 og i parlamentsvalget i 2015.

– Dette er en uakseptabelt innblanding, sier filmskaper Can Candan til TV 2. Han har undervist ved Boğaziçi siden 2007.

Nekter å gå av

Siden 3. januar har det pågått store demonstrasjoner på universitetsområdet.

Hittil har over 560 studenter blitt pågrepet, ni har blitt fengslet og 25 satt i husarrest. Både studenter og akademikere krever at den nye rektoren går av umiddelbart.

ARRESTASJONER: Det tyrkiske opprørspolitiet har pågrepet mange studenter som har protestert mot utnevnelsen. Foto: Bulent Kilic

Etter en måned med demonstrasjoner, sa Bulu i en uttalelse at han aldri kom til å gå av.

– Tenk at du er i et møte med kollegaene dine som du har jobbet sammen i mange år på jobben. Så kommer plutselig en mann dere ikke kjenner og sier: «Nå er jeg sjefen her, og jeg skal styre dette selskapet framover». Hva hadde du tenkt da?, spør Can Candan.

DEMONSTRERER: Can Candan har jobbet ved Boğaziçi i 14 år. Foto: Christian Bergmann

Forandret systemet etter kuppet

Det mislykkede kuppet i 2016 har blitt et viktig vendepunkt for universitetenes frihet og autonomi i Tyrkia. Etter kuppet har tusenvis av akademikere blitt sparket, mange har blitt arrestert eller flyttet ut fra landet.

I tillegg har president Erdoğan fått fullmakt til å utnevne rektorer ved universiteter.

Mange rektorer har siden da blitt utnevnt av presidenten, men Boğaziçi skilte seg lenge fra de andre tyrkiske universitetene med sin frihet, kvalitet og suksess.

– Siden 1992 har vi valgt vår egen rektor, men 2. januar fikk vi gjennom sosiale medier vite at vi har fått en ny rektor, sier Candan.

Kamp for frihet

Ifølge akademikeren er dette en kamp for å holde undervisningen uavhengig og fri for politisk ideologi, sensur og press.

Derfor protesterer de hver dag inne i universitetet ved å vende ryggen til bygget der den nye rektorens sitter. De står slik i 30 minutter.

På bildet demonstrerer akademikere mot rektoren inne i campuss. Foto: Can Candan

– 98 prosent av alle akademikerne ved Boğaziçi-universitetet er enig i at han må gå av. Vi skal fortsette å protestere fram til han går av, sier Can Candan.

LHBT- klubben ble stengt

Etter en utstilling ved universitetet har spenningen økt ytterligere.

I utstillingen var det et bilde som viser muslimenes helligste sted, Kaba, sammen med et lite pride-flagg.

ARRESTASJONER: Fire studenter har blitt arrestert etter utstillingen ved universitetet. Foto: Emrah Gurel

President Erdoğan reagerte kraftig, og fire studenter ble arrestert. I tillegg ble LHBT-klubben ved universitetet stengt, selv om de ikke stod bak utstillingen.

PROTESTERER: Studenter og akademikere sier de ikke vil ha en "kayyum"-rektor, noe som betyr å erstatte personer med de regimelojale administratorer. Foto: Ozan Kose

– Dette er uakseptabelt. Nå dreier det seg ikke bare om press og innblanding mot Tyrkias mest frie universitet. Også ungdommenes fremtid trues, sier Candan.

– Stemmen min blir ikke hørt

Bengisu Kaynar føler friheten hennes gradvis har forvitret gjennom årene under president Erdogan.

– Jeg kan ikke ytre det jeg mener fritt, og det gjør meg ulykkelig. Når jeg sier noe kritisk mot myndighetene, frykter jeg for å bli pågrepet, forteller hun.

DEMONSTRERER: Bengisu Kaynar sier de ikke har fått nok støtte fra opposisjonspartiene i landet. Foto: Privat

President Erdogan har kritisert studentene som protesterer.

– Er dere studenter eller terrorister som forsøker å raide rommet til rektor?, har presidenten spurt.

Kaynar legger til at hun er svært lei av presset.

– Jeg er så lei av å bli kalt terrorist fordi jeg demonstrerer for demokrati eller for universitetet mitt. Jeg føler ikke at stemmen min blir hørt eller at jeg er en ønsket person i dette landet, sier hun.

Hjerneflukt

– Når jeg snakker med mine jevnaldrende venner som for eksempel bor i Europa, går ikke de gjennom de problemene som vi gjør. Jeg spør meg selv: «Fortjener vi dette?», sier Kaynar.

22-åringen sier mange studenter ønsker å dra fra Tyrkia. Men mange er også usikre på om det er den riktige fremgangsmåten.

– Dersom vi mister et universitet som Boğaziçi, vil det føre til en hjerneflukt fra dette landet, mener hun.

Journalisten bak artikkelen, Aysun Yazıcı, er en journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.