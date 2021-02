Sveler og danske brunsviger

Brunsviger - dansk kaffekake fra Fyn

Dette trenger du:

2 ½ dl melk

2 store egg

50 g gjær

500 g mel

50 g sukker

En klype salt

1 ts kardemomme

1 ts vaniljesukker

80 g smør, romtemperert og i små biter

Kakekrem:

250 g smør

250 g brunt sukker, erstatt eventuelt 50 g sukker med 1 ss brun sirup

Eventuelt 1 ts kanel

Slik gjør du:

Varm melken til lunken. Smuldre gjæren i en bakebolle, hell over melken og rør til gjæren er oppløst. Tilsett mel, sukker, salt, kardemomme, vaniljesukker og egg. Arbeid sammen i en kjøkkenmaskin til en glatt litt løs deig. Tilsett smør i små biter og arbeid deigen kraftig i 5-10 minutter.

Kle en langpanne (ca. 25x35 cm) med bakepapir. Hell deigen over i langpannen og la den hvile noen minutter før den trykkes jevnt utover i formen. Dekk formen med plastfilm og et klede over der igjen. La deigen heve i ca50 minutter..

Lag smør- og sukkerkrem mens deigen hever. Smelt sammen smør og sukker i en kasserolle ved middels varme. Rør om slik at blandingen blir glatt og jevn (smøret skal ikke flyte på toppen). Bør ikke koke. Trekk kasserollen vekk fra platen og avkjøl smør- og sukkerkremen. Varm ovnen til 200 grader.

Hell 2/3 av smør- og sukkerkremen jevnt over bunnen. Lag mange dype groper i deigen med fingrene og fordel over resten av toppingen. La kaken hvile i 10-15 minutter før du steker den midt i ovnen i 30-35 minutter. Kaken nytes aller helst nystekt og lun.

Sveler - ca. 15 stykker avhengig av størrelse

Dette trenger du:

4 store eller 5 mellomstore egg

200 g sukker

100 g smeltet smør

9 dl kulturmelk

1 toppet ts natron + 1 toppet ts hornsalt rørt ut i 1 dl kulturmelk

600 -700 g hvetemel (begynn med ca. 500 g og tilpass med mer hvetemel til passe tykkelse, som en tykk vaffelrøre)

Fyll: Smør og brunost eller smørkrem av 100 g mykt , ca. 50 g sukker og 50 g melis

Slik gjør du:

Pisk egg og sukker lyst og luftig. Smelt smør eller margarin og tilsett i en tynn stråle i eggedosisen mens du rører. Tilsett kulturmelk og bland inn hvetemel litt etter litt til passe konsistens. Tilsett natron og hornsalt rørt ut i litt av kulturmelken. La røra svelle/sette seg i minst 15-20 minutter før steking av sveler på takke eller i stekepanne.

Bruk en øse og legg røra på varm takke (innstilling 5-6), stekepanne litt over middels varme. Størrelse på svelene 10-12 cm i diameter. Når svelen begynner å «boble» sette seg/stivne lett på toppen, snu og stek på andre siden.