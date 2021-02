Ancelottis King-løfte: – Kommer garantert til å starte

Med toppscorer Dominic Calvert-Lewin ute med en hamstringskade er veien til startelleveren i Everton kortere for Joshua King. Onsdag kveld kommer serieleder Manchester City på besøk til Goodison Park.

– Jeg vet ikke hvor store sjanser vi har, men vi har en sjanse. City kommer til å ha ballen mest, så vi må vise kvalitet og effektivitet når vi har ballen, sier Carlo Ancelotti.

Den italienske manageren har gitt King tillit i samtlige Premier League-kamper etter overgangen fra Bournemouth, men nordmannen har fortsatt til gode å starte en kamp for «The Toffees». Ancelotti garanterer derimot at det kommer til å skje.

– Hans fysiske level er bra. Han trente godt i Bournemouth og han er i bra fysisk form. Han må tilpasse seg laget og taktikken, men jeg er fornøyd med han. Han jobber hardt og han har vært involvert i alle kampene så langt, sier han og legger til:

– Han gir oss kvalitet. Han kommer garantert til å starte i framtiden. Det er en spiller som er mer enn god nok til å spille for oss.

Trenger tid

Everton-kjenner og The Athletic-journalist Patrick Boyland følger laget fra den blå delen av Merseyside tett, han tror det kun er et spørsmål om tid før King er i Ancelottis startellever.

– Jeg tror ikke King hadde signert uten garantier. Han hadde en mulighet med Fulham, der han hadde garantert plass i startelleveren. Det er ikke tilfellet i Everton, men de følte at trengte et alternativ. Ancelotti har allerede sagt at han har sett at King er anvendelig og at han kan spille både på kant og sentralt. Siden de fortsatt er med i FA cupen og har mange kamper, så tror jeg vi får se mye fra han, sier Boyland til TV 2.

Så langt har King fått 46 minutter Premier League-fotball fordelt på tre innhopp. 29-åringen satte blant annet ballen i nettet i nederlaget mot Fulham søndag, men scoringen ble korrekt annullert for offside.

– Vi må han gi han litt tid til å tilpasse seg. Han er ny i klubben og selv om han kjenner ligaen, skal han inn i et nytt system under en ny manager. Han signerte sent i vinduet og han trenger tid til å tilpasse seg, forklarer Boyland.

Tror på permanent avtale

Selv om målpoengene foreløpig har uteblitt mener The Athletic-journalisten uansett at King er en god signering for Everton.

– Ja, jeg tror det er en god avtale. Everton har erfaring med å hente spillere som er på slutten av karrien som de betaler store penger for. Om Everton hadde signert han på en lang kontrakt ville historien ha gjentatt seg, men siden dette er en korttidskontrakt der han også har motivasjon for å vise seg fram, så er dette en veldig god avtale, påpeker Boyland.

Landslagsspissens kontrakt med Everton strekker seg kun ut inneværende sesong, men Boyland vil ikke bli overrasket dersom King blir værende på Goodison enda lenger.

– Jeg tror definitivt det er mulig. Ancelotti har sagt at det er opp til spilleren selv. Det er viktig å huske at dette ikke var et panikkjøp av Everton. De har ønsket han i langt tid og han har vært på radaren lenge. Det gir King en fordel. Om han presterer og viser sin verdi, er det alle muligheter for at avtalen blir gjort permanent, avslutter Boyland.

ONSDAG: Se Everton - Manchester City på TV 2 Sport Premium og Sumo fra klokken 21.00.