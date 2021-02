Black Metal-bandet streamet konsert fra hytta for 140.000 fans

Bandet VREID har som alle andre artister blitt rammet hardt av koronapandemien. Helgen før Norge stengte ned hadde de en konsert i Finland og skulle ut på en lengre turne med festivaler i Norge, Europa og Japan.

Konsert på hytta

Dermed måtte de tenke da de ikke kunne turnére. Etterhvert bestemte de seg for å streame en konsert fra hytta til bassist Jarle Kvåle som fikk navnet «Into the mountains of Sognametal». Konserten ble streamet av 140.000 fans fra 40 forskjellige land.

KONSERT PÅ HYTTA: VREID holdt konsert i naturskjønne omgivelser. Foto: Anders Huke

– Vi tenkte at vi må gjøre noe unikt og ta folk inn i vår verden. Da tenkte vi at vi rigger oss til på hytten min på Stølen, også spiller vi låtene og viser hvor vi kommer fra og gir et nytt innblikk av Vreid, forteller Jarle Kvåle til TV 2.

Begeistrede fans

Konserten ble tatt godt imot av fansen og har gitt Black Metal-bandet mye heder og ære. Som i et postkort av Theodor Kittelsen leverte de unik norgesreklame og fansen elsket det.

BASSISTEN: Jarle Kvåle under intervjuet med TV 2 på Deichmanske. Foto: Nico Sollie/TV 2

Laetitia Abbenes fra Nederland var en av 140.000 fans som strømmet konserten fra Sognefjellet. Hun forteller TV 2 om en konsert og begivenhet som hun aldri vil glemme.

– Konserten var et fantastisk skue, særlig siden den var i Sognefjorden. Man fikk følelsen av å reise til Norge. Jeg så den sammen med venner og drakk øl, det var en fin opplevelse, forteller hun til TV 2.

– Visualisere konserten i hodet

Dette var den første konserten VREID har streamet på denne måten, og de måtte tenke nytt når de stod på scenen i Sogndal. Det at fansen ikke var til stede foran scenen var en rar opplevelse for bandet.

VREID: (Fra venstre): Stian Bakketeig, Jørn Holen, Sture Dingsøyr og Jarle Kvåle. Foto: Haakon Maeland

– Det er jo tanken at dette er noe folk skal se, men fansen er ikke der. Så du må visualisere oppe i hodet at du står på en scene. Du kan ikke stå der og være likegyldig som en øving, du må være i den settingen. Det føltes som å gjøre en konsert, men de eneste som var der var familien og noen fugler som fløy forbi, forteller Jarle.

VREIDPILS: Bandet har startet egen ølproduskjon av pils og hveteøl. Foto: Haakon Maeland

Lansert eget øl

I tillegg til å streame konsert for fansen har gutta i VREID fylt tiden med å lansere sitt eget øl hos det lokale bryggeriet i Sogndal, Balder Bryggeri. De har utviklet ølet på bandets premisser og ølet har blitt tatt godt imot av fansen.

– Det å drive på med rock og få lagd øl i tillegg, da kan vi ikke ha det bedre. En streamingopplevelse er ikke nok for fansen vår, så det å lage øl var midt i blinken for oss, sier Kvåle til TV 2.