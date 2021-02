Emilie fortalte mamma hemmeligheten etter 15 år – det kostet henne livet

2. juli 2013: Emilie Morris slår på opptaksutstyret hun har fått av politiet, og dytter det forsiktig ned i BH-en.

Hun knepper igjen skjorta og parkerer utenfor kjøpesenteret Saint Louis Galleria hjemme i den amerikanske byen St. Louis.

Der venter treneren og læreren hun hadde på 90-tallet, Jim Wilder.

– Jeg begynner innspillingen nå. Vi får håpe at dette går bra, sier Emilie og går ut av bilen.

I 15 år har hun samlet krefter til akkurat dette øyeblikket.

MØTESTED: Emilie og Jim Wilder møttes på denne parkeringsplassen utenfor kjøpesenteret Saint Louis Galleria. Foto: Google

– Nå er han endelig tatt

Jim smiler skjevt da Emilie setter seg inn i bilen hans.

Emilie, som fyller 35 om et par måneder, var bare en tenåring da de så hverandre sist.

Han er 14 år eldre.

– Du har vel ikke på deg avlyttingsutstyr, spør han og ler.

– Jim..., sier hun, og sier at en psykolog bare har gitt henne i oppgave å nøste opp i fortiden sin.

I 87 minutter prater og mimrer Emilie og Jim om 90-tallet, da de to var som erteris og ukentlig hadde hemmelige møter på treningsrommet og i skogen.

Jim har ingen anelse om at alt han sier blir tatt opp, og at det han sier kan koste ham 42 år i fengsel.

Så fort praten er over, kjører en skjelven Emilie til politiet og gir dem tilbake opptaksutstyret.

«Nå blir han endelig tatt,» skriver hun i dagboka samme kveld.

Tårene rant

De siste 15 årene har Emilie levd i en tåke.

Hun har mistet kontakt med flesteparten av vennene, og ble skilt fra den mye eldre ektemannen sin i fjor.

Hun ble også fratatt barna fordi hun aldri er edru.

Flere titalls psykologer har forsøkt å vise Emilie en vei ut av tåka, men ingenting nytter.

Syv uker etter praten utenfor kjøpesenteret, blir Jim pågrepet på jobb. Han jobber fortsatt som trener og lærer.

Nå kan Emilie endelig puste lettet ut, nå som hun har fått bevist for alle hva han har gjort.

– Da hun kom hjem fra møtet med Jim, var hun både lettet og redd. Hun gråt og gråt og gråt. Hun var sikker på at hun hadde ødelagt livet hans, sier Emilies søster, Andrea Morris.

POSERER SAMMEN: Emilie Morris sammen med Jim Wilder. Foto: Privat

Hodet i ei bøtte

Til tross for at hun frykter represalier fra Jim, blir hun sakte men sikkert seg selv igjen.

Nå som hun har tatt et oppgjør med fortiden sin, begynner hun å trene, kontakter gamle venner, lager sunn mat og planlegger ferieturer verden rundt.

Hun adopterer en kanin, som får navnet Honey Bunny, og begynner å jobbe som servitør på en lokal restaurant.

Familien gleder seg over å endelig ha fått tilbake den kjærlige, sprudlende jenta som Emilie en gang var.

Men, gleden skal ikke vare lenge.

Bare dager før rettssaken mot Jim skal starte, blir Emilie funnet død med hodet i ei søppelbøtte.

– Hun ble drept. Hun tok ikke livet sitt. Dette var ikke en ulykke, sier Emilies barndomsvenninne Christine Lieber til TV 2.

Rett i Wilders klør

Vi går tilbake til 1996, hvor lange, tynne Emilie sykler rundt, raser rundt på rulleskøyter, tar salto på trampolinen og danser i stua.

Hun har alltid vært full av energi, og som 15-åring begynner hun på Lindbergh High School.

– Hun var rask, hun var smart, hun var vakker og intelligent. Uansett hvilken idrett hun prøvde seg på, var hun best, sier hennes mor, Joan Morris.

HIGH SCHOOL: Inngangspartiet til Lindbergh High School i St. Louis. Foto: Wikimedia Commons

Valgt fordi hun var usikker

Den nye treneren til skolens løpelag, matte- og gymlæreren Jim Wilder, legger merke til Emilie.

STOLT: Emilie poserer i løpelagets uniform. Foto: Privat

Flere ganger spør han om hun har lyst til å bli med og løpe, og hun lar seg sjarmere.

Hun blir med på laget.

Jim, som alle bare kaller «Coach Wilder», er bare 29 år og yngre enn alle de andre lærerne på skolen.

På kort tid er han blitt kjent for å være en karismatisk fyr som tar elevene på alvor.

– Han var den kule læreren alle ville være venn med, sier Emilies søster Andrea.

Sjalusien er til å ta og føle på da Jim begynner å bruke all sin tid på Emilie.

– Jeg tror han valgte seg ut Emilie fordi hun var usikker. Hun følte at hun var en nerd, sier Emilies mor, Joan Morris.

Betror seg om alt

Emilie løper raskere enn alle de andre, og blir fort stjernen på laget.

I dagboka skriver hun dikt om Jim, og limer inn bilder av dem sammen.

Like før laget skal trene i en park, kommer Emilie på at hun har glemt treningstøyet sitt hjemme, og må derfor stå på sidelinja.

Hun går bort til Jim for å prate litt, og forteller ham om en gutt på skolen som ville spille «chicken» med henne.

Dette er en populær lek blant elevene, hvor man tester hvor langt en person er villig til å gå. Den som trekker seg først, blir da taperen og en «chicken».

Jim spør om Emilie har lyst til å leke dette med ham, og legger hånda på låret hennes.

– Chicken, sier Emilie og ler.

Jim strekker ut fingrene og legger hånda over skrittet hennes.

TRENING: I denne parken, Bohrer Park i St. Louis , ble Emilie Morris befølt av treneren sin bak et tre. Foto: Google

Avbrutt av jogger

En gutt på løpelaget jogger forbi, og Jim tar kjapt bort hånda.

Så fort treningen er over, kjører han henne hjem.

Emilie sier at mamma og pappa ikke er hjemme, og spør om han vil bli med inn en tur.

I stua drar Jim, som er gift og har barn, av henne buksa og forgriper seg på henne.

Han vet godt at Emilie bare er 15 år, og at den seksuelle lavalderen i delstaten deres, Missouri, er 17 år.

SKREKKFUNN: Søppelbøtta som Emilie Morris ble funnet med hodet i. Foto: Privat

– Skal jeg slutte, spør han etter noen minutter.

– Ja, sier Emilie.

De to går ut i hagen og hopper på trampolinen i stedet.

Oppfordrer til fettsuging

Emilie er usikker, og trenger mye bekreftelse fra Jim.

Hun er forelsket i ham, og skjønner ikke hva han ser i henne.

Emilie føler seg stygg og tykk, klønete og rar, og Jim spøker ofte med usikkerheten hennes.

Den ene dagen overøser han henne med komplimenter og kaller henne «kjæresten min».

Neste dag oppfordrer han henne til fettsuge seg.

«Jim ville at jeg skulle fettsuge meg etter at han så dette bildet,» skriver hun på baksiden av et bilde av seg selv i treningsklær.

En helg Emilie og løpelaget er i nabobyen Jefferson City for å konkurrere, drar laget på kino for å se filmen «Seven».

I den mørke kinosalen får Jim henne til å onanere ham mens han sitter ved siden av en annen trener.

– Emilie ble frarøvet uskylden sin fra alle mennene hun møtte i livet sitt, og det begynte med Jim Wilder. Hun var et uskyldig barn før hun møtte Jim, sier barndomsvenninne Lieber til TV 2.

Alarmen går

Ryktene blant de rundt 2000 elevene på skolen begynner å gå.

Jim og Emilie blir stadig sett tett sammen både på skolen, i skogen, i bilen og på offentlige toaletter.

Emilies barndomsvenninne sier at «alle» på skolen visste hva som skjedde.

– Foreldrene og de andre løperne hadde sett dem i skogen. Ingen av oss tenkte at det var noe galt med det, men det var det jo, sier Christine Lieber til TV 2.

Rektor på skolen, David Skillman, blir varslet om at Emilie og Jim har det en anonym varsler kaller et «upassende» forhold.

Skillmann ringer hjem til Emilies foreldre, og sier at han er lovforpliktet til å følge opp varselet og å gi en tilbakemelding til barnevernet.

– Emilie er anklaget for å ha et upassende forhold til en lærer, sier han til Joan Morris.

Joan reagerer på rektorens holdning.

Det er jo ikke lille Emilie som har skyld i dette?

– Er det i så fall ikke Jim som har et upassende forhold til en elev, tenker hun, og ber om et møte.

Steinansikter

Joan og ektemannen Richard, samt Emilie og Jim Wilder, møtes på rektors kontor.

Emilie og Jim har steinansikter. De sverger på at ingenting har skjedd.

Etter en halvtime blir partene enige om at ryktene helt sikkert har oppstått fordi noen på laget er sjalu på Emilie fordi hun er så god til å løpe.

Joan får med seg et brev hjem, hvor rektor Skillmann skriver at han herved «frikjenner» Emilie.

ÅPEN HEMMELIGHET: Emilie og Jim, som her er avbildet på trening, ble flere ganger observert tett sammen i skogen og på skolen. Foto: Privat

Hylles av myndighetene

Jim er også «frikjent», og får en utmerkelse fra Representantenes hus i Missouri.

Myndighetene mener at han gjør en «enestående innsats», og skriver at han er et solid forbilde for sine elever.

Følelsene raser gjennom Emilie da myndighetene annonserer at det skal bli arrangert en bankett i Jims navn.

«Jim Wilder har hjulpet til med å gjøre skoledistriktet i Lindbergh et bedre sted for elevene,» skriver de.

Og:

«Jim Wilders konstante energi og entusiasme hjelper med å motivere elevene hans, mens han lidenskap for å få elevene til å føle seg bra, hjelper laget til å utføre etter beste evne».

HYLLES: Slik så Missouri House of Representatives hyllest til Jim Wilder ut, før de arrangerte en bankett for ham. Foto: Skjermdump

Endrer personlighet

Etter møtet med rektor, legger foreldrene merke til at Emilie har begynt å forandre seg.

I dagboka skriver hun lite om Jim, og mye om hvor vondt livet er.

Emilie, som frem til nå har vært hele familiens solstråle, blir aggressiv, hemmelighetsfull og glemsom.

Mamma Joan Morris føler at hun må gå på nåler, og vet ikke om dette er vanlig tenåringsoppførsel, eller om det er noe som er alvorlig galt med datteren.

– Innerst inne visste jeg at noe var alvorlig galt, sier hun.

Lillesøster Andrea Morris sier at det var vanskelig å forstå hva som var på gang med Emilie.

– Hun var stressa og opprørt og hadde mange humørsvingninger. Det var vanskelig for meg, siden jeg var yngst og prøvde å forstå. Hun virket som en helt annerledes menneske, men jeg mistenkte aldri at noe hadde skjedd, sier hun.

ENDRET: Emilie blir tatt bilde av etter at hun endret personlighet. Foto: Privat

«Hun trenger hjelp»

Plutselig nekter 16 år gamle Emilie, som alltid har elsket å være i svømmehallen, å ha på seg badedrakt.

Hun gråter for de minste ting, og er besatt av å gå ned i vekt.

Hun tenker stadig på å ta livet sitt.

– Jeg husker at hun gråt før skolen fordi panneluggen ikke var helt riktig. Jeg skulle ønske at noen kunne ha fortalt meg eller mamma den gang at: «Nå skjer det ting. Hun trenger hjelp,» sier Andrea.

Emilie blir sendt til psykolog, men hun nekter å fortelle hva som er galt.

Morris-familien vet ikke hva de skal gjøre, og blir fortvilte vitner til at Emilie utvikler bulimi og isolerer seg på rommet sitt.

KLEM: Emilie får en klem av Jim Wilder etter et løp. Foto: Privat

Glad for første gang på lenge

Emilie tar avstand fra Jim, og klarer å komme seg gjennom college.

Hun har nå bare sporadisk kontakt med Jim. Han er uansett opptatt med jobben, og er trener for nye, unge jenter.

LYKKE: Emilie sammen med ett av sine to barn. Foto: Privat

I 2001 går Emilie ut av Lindenwood University og forsøker å etablere et slags liv.

Hun faller for en mann som er mye eldre enn henne, og gifter seg med ham og får to barn.

For første gang på lenge føler hun at hun er lykkelig.

I 2008 får hun plutselig vite at Jim er blitt permittert fra jobben fordi han er siktet for å ha forgrepet seg på en av sine nåværende elever.

Emilie vet godt at hennes vitnesbyrd trolig kan få ham dømt, men hun orker ikke å rippe opp i de vonde minnene.

I 2009 blir saken henlagt, ettersom påtalemyndighetene ikke kan finne bevis på at han har forgrepet seg på jenta.

BESTEVENNER: Emilie sammen med lillesøster Andrea etter en løpekonkurranse. Foto: Privat

– Et mareritt

Jim Wilder får komme tilbake til trener- og lærerjobben, og forteller en reporter i lokalkanalen at han ikke skjønner hvor anklagene kommer fra.

– Det har vært et mareritt. Du bare går nedover gata, og så kommer dette helt ut av det blå, sier han til KMOV St. Louis.

Uttalelsen setter Emilie helt ut.

Hun vet så inderlig godt hva Jim har gjort mot henne, og kanskje mange andre.

Hun begynner å drikke mer og mer for å fortrenge minnene.

– Jeg tror at hun ble alkoholiker fordi hun forsøkte å takle det som hadde skjedd henne, sier mamma Joan Morris.

I 2012 skiller Emilie seg fra ektemannen. Siden hun aldri er edru, mister hun omsorgsretten for barna.

Emilie forsøker terapi, rehabiliteringssentre og medikamenter, men ingenting hjelper.

TRENER OG MENTOR: Emilie hadde Jim Wilder som sitt store forbilde. Foto: Privat

Forteller alt i fylla

En kveld hun er full, forteller Emilie alt til mamma Joan.

Hun forteller om hvordan Jim forgrep seg på henne da hun var bare 15 år gammel, om «chicken»-leken, overgrep, om det som skjedde i kinosalen – absolutt alt.

Emilie er rasende og spør om hvorfor mamma og pappa ikke reddet henne.

Plutselig skjønner mamma Joan Morris alt.

Nå forstår hun hvorfor Emilie endret seg så drastisk i tenårene. Hvorfor hun fikk bulimi. Hvorfor hun var så hemmelighetsfull.

– Drikkingen hadde bokstavelig talt alt å gjøre med at hun hatet seg selv. Hun hatet den hun var. Hun hatet det han hadde gjort, sier hun.

Emilie sier at hun vurderer å gå til politiet og fortelle om alt som skjedde på 90-tallet, men at hun er i tvil fordi hun ikke vil såre Jim.

Joan ber Emilie se på sin egen datter, som er blitt syv år gammel.

– Tenk hvis hun ble utsatt for det samme som deg, sier hun.

Emilie sperrer opp øynene.

«Jeg har endelig kommet til et punkt hvor jeg ikke lenger kan holde på med dette her,» skriver hun i dagboka samme kveld.

Drikker før avhør

17. juni 2013 tar Emilie kontakt med politiet.

Etterforskerne skjønner at Emilie har drukket, men de tror på alt hun forteller dem.

Politiet oppfordrer henne til å ringe til Jim og få ham til å innrømme alt mens hun tar opp samtalen.

Noen uker senere ringer Emilie til Jim, men han er skeptisk til å prate i telefonen.

Han sier at han frykter at han blir avlyttet, og viser til Edward Snowden (37) som akkurat har avslørt hvordan USA overvåker folk.

Emilie og Jim avtaler å i stedet møtes på parkeringsplassen utenfor kjøpesenteret.

Ingen «creeper»

Politiet gir Emilie opptaksutstyr, og oppfordrer henne til å la Jim stå for mesteparten av pratingen.

Alt politiet trenger, er at Jim innrømmer hva han har gjort.

Regnet pøser ned da Emilie svinger inn på parkeringsplassen utenfor kjøpesenteret.

– Vi gjorde ting som ifølge loven ikke var riktig den gang. Men, du vet, jeg er ikke en «creeper», sier Jim til Emilie.

Og:

– Jeg var så frustrert, så kåt.

Han forteller at den seksuelle lavalderen i store deler av verden uansett er 15 år, og ikke 17, slik som i Missouri.

– I 90 prosent av verden, er 15 år lovlig. Jeg kunne hatt sex med en 15-åring i Spania uten at noen brydde seg. Hvis du tar på en 16-åring i USA, havner du i fengsel, sier han.

SLITEN: Emilie Morris avbildet sammen med Jim Wilder etter et løp. Foto: Privat

– Får meg nesten til å kaste opp

Jim forteller om hvor latterlig det er at lærere i delstaten årlig må se på opplæringsvideoer for å unngå upassende kontakt med elever.

– Det får meg nesten til å kaste opp. Vi er nødt til å se de der videoene. De snakker om «grooming» og bla, bla, bla, sier han.

Jim er sikker på at han aldri har gjort noe galt.

– Jeg vil at du skal vite at jeg var der for å beskytte deg, ikke for å skade deg, sier han.

TATT: Jim Wilder på politiets arrestasjonsfoto. Foto: Politiet

– Hun smilte igjen!

Samme kveld leverer Emilie opptaket til etterforskerne og drar hjem til mamma og pappa.

Hun er fullstendig knust, men samtidig har hun aldri følt seg så lettet som nå.

54 år gamle Jim Wilder blir pågrepet, og i en kort pressemelding datert 21. august 2013, skriver politiet at han er siktet for seks tilfeller av seksuell omgang med en mindreårig i årene 1996 og 1997.

Blir han dømt, kan han få 42 år i fengsel.

Endelig rettferdighet

Emilie blir ifølge barndomsvenninne Christine Lieber et helt nytt menneske.

– Hun smilte igjen! Hun begynte å trene, ta vare på seg selv. Hun hadde det skikkelig bra, sier hun til TV 2.

SMILER: Christine Lieber sammen med Emilie Morris i 2010. Foto: Privat

Emilie er spent på rettssaken, og føler seg sterkere enn noen gang.

– Rettsaken nærmet seg, og hun var så glad for at rettferdigheten skulle seire, sier Lieber.

«Emilie, hva gjør du på gulvet?»

Ei uke før rettssaken mot Jim skal starte i november 2014, drar Emilies far Richard på besøk til henne i St. Louis-forstaden Ballwin.

Han har forsøkt å ringe henne i flere dager, men har ikke fått svar, og tar seg derfor inn i i leiligheten hennes.

Den er helt mørkt.

– Jeg skjønte at noe var veldig galt, sier han.

Han finner Emilie liggende på soveromsgulvet med hodet i en stor søppelbøtte.

– Jeg sa: «Emilie, hva gjør du på gulvet? Har du skadet deg?». Jeg bøyde meg ned, og hun var helt kald. Jeg vet ikke hvor lang tid det tok før jeg skjønte at hun ikke var blant oss mer, sier han.

NÆRE: Richard Morris sammen med datteren Emilie. Foto: Privat

Flaske etter flaske

Han river av henne bøtta mens han skriker, ringer nødnummeret og hjem til kona.

– Hun er død, sier han.

Politiet ankommer raskt stedet, og finner en stor, tom vodkaflaske i søppelbøtta. I en kurv ved siden av senga ligger det en spritflaske til.

Emilies mor kommer kjørende så fort hun kan, og knekker sammen idet hun ser datteren.

– Det var hjerteskjærende, sier hun.

Politiet finner ingen tegn til at Emilie, som bor i første etasje, er blitt usatt for noe kriminelt, men de legger merke til at bakdøra er ulåst og halvåpen.

– Jeg tror ikke at politiet visste hvem de hadde med å gjøre, eller hva slags sak Emilie stod ovenfor. De snakket om selvmord, men det er helt usannsynlig. Emilie hadde aldri hatt det bedre, sier Emilies lillesøster Andrea.

Barndomsvenninne Christine Lieber stemmer i.

– Jeg er overbevist om at hun ble drept, sier hun til TV 2.

HØYT ELSKET: Emilies dødsannonse på nett. Foto: Faksimile

Liten promille

Politiet har en teori om at Emilie kastet opp i bøtta, og deretter besvimte og landet med hodet først i bøtta og ble kvalt av plastposen i den.

De klassifiserer likevel dødsfallet som «mistenkelig».

En rettsmedisinsk undersøkelse viser at Emilie hadde 0,48 i promille da hun døde, noe som er omtrent halvparten av promillegrensen for å kjøre bil i Missouri.

Med andre ord døde hun trolig ikke som følge av alkoholforgiftning.

Flere fiender

I avhør forteller Joan Morris at Emilie hadde fiender. En god del fiender.

Hun avslører at datteren hadde et forhold til en gift mann, og at kona hans trakasserte Emilie jevnlig.

Hun forteller at Emilie stadig kranglet med eksmannen om penger.

Ikke minst forteller hun om den kommende rettssaken mot Jim Wilder, hvor Emilie er hovedvitnet.

– Jeg tror at noe kriminelt skjedde, sier Joan.

Etterforskningen gir ingen resultater. To måneder senere blir saken henlagt på grunn av bevisets stilling.

SMILER: Emilie Morris fikk tilbake livsgleden etter å ha avslørt Jim Wilder. Foto: Privat

Reagerer med vantro

Samtidig som Emilie gravlegges, annonserer påtalemyndighetene at siktelsen mot Jim Wilder blir frafalt.

– Uten det angivelige offeret, ville det vært vanskelig å føre saken i retten, sier aktor Wesley Bell.

Emilies etterlatte reagerer med vantro.

De mener at det hemmelige opptaket fra parkeringsplassen burde være mer enn nok til å få Jim Wilder dømt for overgrep.

– Så fort hun døde, henla de saken. Det var utrolig overraskende. De hadde jo beviset de trengte, påstår Andrea.

TV 2 har bedt påtalemyndighetene i St. Louis om innsyn i saken.

Advokatfullmektig Linda Warden i St. Louis' statsadvokater skriver dette i en e-post:

«Denne straffesaken ble avvist av retten, og derfor er saksdokumentene vårt kontor hadde i denne saken unntatt offentligheten».

Flere ofre står frem

I desember 2020 sender Oxygen en dokumentar om Emilie, «The Case Died With Her».

Dokumentaren vekker stor oppsikt i USA, og Jim Wilder blir forfulgt av reportere som vil ha en kommentar fra ham.

Han legger all skyld på Emilie og sier at det var hun som var gira på ham, og ikke omvendt.

– Jeg ble forfulgt. Det var ikke jeg som forfulgte, sier han til lokalkanalen KMOV St. Louis.

Han sier at han er dritt lei saken, og at han hadde sluppet lettere unna hvis han hadde drept noen.

– Alt jeg prøvde på, var å være en mentor, sier han.

Flere ofre melder seg

Etter Oxygen-dokumentaren har Morris-familien blitt kontaktet av en rekke kvinner som hevder at også de ble misbrukt av Jim Wilder.

Påtalemyndighetene har vært i kontakt med disse kvinnene, og vurderer nå å gjenoppta saken.

– Vi oppfordrer alle ofre for seksuell kriminalitet til å stå frem, sier aktor Wesley Bell.

Emilies lillesøster Andrea sier at hun tenker på søsteren sin med stolthet, ettersom hennes mot har fått andre kvinner til å stå frem.

– Jeg håper at ofre for slikt vet at dette ikke er deres feil. Dette var ikke slik jeg ønsket at søsteren min sin historie skulle ende, men jeg er stolt av henne, sier hun.

Bannlyst fra skoledistriktet

Etter å ha vært permittert med lønn i to år etter siktelsen, fikk Jim Wilder sparken.

Han har beholdt lærerlisensen, men er bannlyst fra å søke jobb som lærer i delstaten og å nærme seg Lindbergh High School.

– Da vi mottok ytterligere bevis fra politiet i 2015, jobbet vi sammen med advokatene våre, styret vårt og administrasjonen vår, for å avskjedige Jim Wilder så fort som mulig. Kontrakten, som ble signert i 2015, forsikrer oss om at herr Wilder aldri vil sette sine føtter på et Lindbergh-campus igjen, sier skolens talsperson Beth Johnston.

Kilder: BuzzFeed News, People, Oxygen, Fox News.