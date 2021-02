Drammen fra høyest smittetrykk til null smittede: – Grunn til beskjeden feiring

For første gang siden 4. oktober kan Drammen kommune notere seg null smittede siste døgn.

Kommunen skal ikke lengre tilbake i tid enn til november, da de hadde nærmere 80 smittetilfeller på et døgn.

– Dette er uvant kost, men svært gledelig, sier John David Johannesen, kommuneoverlege i Drammen kommune.

Han forteller til TV 2 at null-tallet er en symbolsk dag, og at det er grunn til å ha en beskjeden feiring i dag.

– Man får ha antibac-flasker på bordet og munnbindet godt tilgjengelig, sier han og ler.

Kommuneoverlegen understreker at man kan fleipe litt rundt det, og at store fester absolutt ikke bidrar til godt smittevern.

Forventer smitte på lavt nivå

Johannesen forteller at drammenserne har lagt ned en enorm innsats og at de har fulgt tiltakene godt.

Han mener dette kommer tydelig frem fordi mange i kommunen jobber på kryss og tvers av kommunegrensene.

– Det viser at de har tatt smittevernet på alvor når man ser at tallene synker såpass fort, sier han.

Null-tallet tror han likevel ikke kommer til å vedvare lenge.

Johannesen sier at det er forventet at det kommer flere smittetilfeller, men at smittesporingen raskt vil finne tilbake til kilden.

Han forventer også at antall smittede vil kunne holde seg på et lavt nivå en stund fremover.

Hardt rammet

Sandefjord kommune har på sin side ikke like oppløftende smittetall.

De siste 14 dagene er det registrert 93 nye smittede, det vil si at det er 145 smittede per 100 000 innbyggere. Det plasserer Sandefjord i øvre sjiktet av risikonivå to, der fem er høyeste nivå.

Det skriver Sandefjord kommune på sine hjemmesider.

Oversikt over antall smittede i Sandefjord kommune Totalt antall smittede: 527 Totalt antall smittede 2020: 226 Totalt antall smittede 2021: 301 Kilde: Sandefjord kommune

Tirsdag kveld ble det kjent at kommunen hadde 15 nye smittetilfeller av koronaviruset.

11 av de 15 har kjent smittebakgrunn.

Bekymret for økningen

Kommuneoverlegen i Sandefjord, Ole Henrik Augestad, er bekymret over økningen, og legger vekt på at det er mutasjonen fra Storbritannia som skaper usikkerheter.

Augestad sier at de ikke vet hvordan det britiske viruset oppstod i kommunen i januar.

– Vi ser at den varianten smitter i større grad enn det vanlige koronaviruset, og det er urovekkende, sier kommuneoverlegen.

Han understreker at det store smittetrykket ikke oppleves som villsmitte, da smittetilfellene i stor grad har kjent smittebakgrunn.

– Hvordan opplever du dagens tiltak opp mot situasjonen kommunen står i nå?

– Vi tar fortløpende vurderinger underveis og har flere ganger diskutert situasjonen med FHI. Ellers følger vi de nasjonale tiltakene i tillegg til det som kalles en «forsterket TISK-strategi», sier Augstad.

Dette er TISK-strategi Testing: Alle med luftveissymptomer

Hver dag

Uten henvisning

Kommunen må sikre bemanningssystem for dette. Kapasiteten på testing skal være 5 % av kommunens befolkning per uke fra og med 1. august 2020. Isolering: Ha medisinsk oppfølging av pasienter i isolasjon

Tilby alternativ isolasjon der dette er nødvendig Smittesporing: Alle i nærkontakt skal spores

Må starte umiddelbart

Kommunelegen er ansvarlig Karantene: Personer i karantene skal følges opp

Alternative lokaliteter skal tilbys der dette er nødvendig Kilde: Statsforvalteren.no

Augstad forklarer at de har sterkere fokus på testing, isolering, smittesporing og karantene.

Mulig nedstengning

Kommuneoverlegen legger ikke skjul på at det vurderes enda strengere tiltak dersom smitten fortsetter å øke.

Da kan alle ikke-essensielle butikker stenges ned.

– Vi er på grensen til å vurdere strengere tiltak. Ingen ønsker nedstengning, men dette blir en avveining dersom vi ikke får stoppet smitten, sier han.

BEKYMRET: Kommuneoverlegen i Sandefjord, Ole Henrik Augestad, er urolig for at det britiske viruset sprer seg så raskt. Foto: Privat

Han trekker frem kjøpesentre, treningssentre og skjenkestopp som mulige nedstengninger.

5. februar ble det påbud om å bruke munnbind i offentlig rom.

Sandefjord Blad har skrevet om flere som opplever at folk ikke er flinke nok til å bruke munnbind i offentlig rom.

– Hvordan opplever du at folk forholder seg til det nye påbudet?

– Jeg opplever at folk bruker munnbind der de skal bruke det. Det er mer bekymringsfullt at de nasjonale tiltakene ikke fungerer like godt her, når man ser at smitten synker i nabokommunene våre, sier Augestad.

Rødt nivå på videregående

Blant de som har testet positivt er det fire elever på 7. trinn og to ansatte ved Byskolen. Smittetilfellene har oppstått blant ansatte og elever som allerede er i karantene, skriver kommunen på sine hjemmesider.

Det vil fortsatt være hjemmeundervisning for alle elevene ved Byskolen, og SFO er også stengt.

Augestad opplyser videre at det er rødt nivå på videregående skole.