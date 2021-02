Bam Margera kastet ut av «Jackass»

Denne uken ble det klart at Margera ikke lenger er en del av gjengen. Dette fordi han har brutt kontrakten han hadde med produsentene bak «Jackass».

I utgangspunktet ønsket produsentene at Margera skulle fortsette å være en del av filmprosjektet. Ifølge TMZ var de dog bekymret for at han skulle klare å oppføre seg.

Dermed ble det nedtegnet en rekke kriterier som Margera måtte forholde seg til dersom han ønsket å være med i den fjerde Jackass-filmen.

Klarte ikke å forholde seg til reglene

De som jobbet tett med Margera har tidligere vært offer for hans dårlige oppførsel og narkotikabruk. Denne gangen var ikke annerledes, og skateren klarte ikke å forholde seg til retningslinjene han ble gitt av produksjonen.

Han er derfor fjernet fra prosjektet en gang for alle.

Det var krav om at han skulle holde seg edru. Kilder sier til TMZ at han måtte gjennom regelmessige narkotikatester. Dette inkluderte urinprøver og promillemåler.

I tillegg var det et krav om at han skulle gå til psykolog.

Det er uvisst hvilket av kravene han ikke klarte å oppfylle.

Bekymret

Nå som han har fått sparken, sier produksjonen at de er bekymret for han. Å jobbe med «Jackass 4» ledet ham inn på rett vei. Nå er de redd for at han skal havne på kjøret.

Produksjonen antyder at Margera har uttrykt at han føler seg utestengt fra noe han selv har vært med på å skape. På sine egne sosiale kanaler, har han publisert og slettet innlegg der han omtaler «Jackass 4» en rekke ganger.