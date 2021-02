Etter syv uker må de tilbake: – Jeg kan ikke ta med familien hit

Denne uken fikk Tore Larsen Grønås og familien beskjed om at de må flytte tilbake til huset de flyktet fra for syv uker siden. Nå mener advokat Geir Lippestad at forsikringsselskapene og myndighetene må komme på banen.

– Selv om man kunne fått et stempel på at det var trygt, så hjelper ikke det hodet mitt. Frykten er der likevel, og den blir ikke mindre ved at jeg må flytte hit igjen, sier Tore Larsen Grønås.

Han er tilbake i huset som han og familien måtte forlate i all hast da kvikkleireskredet gikk på Gjerdrum 30. desember.

De siste syv ukene har familien bodd i en leilighet som forsikringsselskapet har dekket. Der ble de fortalt at de kunne bo i 6 til 18 måneder.

Men på mandag kom beskjeden om at evakueringen opphørte, etter at området ble regnet som trygt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Da fikk de også beskjed av forsikringsselskapet om å si opp leiligheten og flytte hjem igjen.

Det er ikke familien klare for.

– Føles ikke bra

Grønås mener de evakuerte burde få mer tid til å bearbeide hendelsen før de måtte ta stilling til å flytte tilbake.

– Det beste for oss hadde vært å få valget, i stedet om å få beskjed om at vi må flytte tilbake nå. Vi hadde begynt å komme i orden i leiligheten nå, og ventet på møbler. Så fikk vi beskjed om å si opp leiligheten og komme oss hjem igjen. Det føltes ikke bra.

Han reagerer spesielt på at beskjeden om å flytte tilbake kom før årsaken til skredet er kjent, og mens det er innført et bygge- og deleforbud i området.

Nå hjelper en advokat han med å få forsikringsselskapet til å snu, slik at de kan få lenger tid i sin midlertidige leilighet.

Mener myndighetene må stille opp

Et steinkast unna boligen til Grønås ligger Nystulia. Nå har sameiet Nystulia 3 på 78 boenheter engasjert Geir Lippestad for å utsette tilbakeflyttingen.

Han sier at mange er bekymret.

MÅ KOMME PÅ BANEN: Lippestad mener både kommunen og myndighetene må gjøre mer. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– De har fått melding fra forsikringsselskapet om at de skal flytte tilbake. Samtidig sier kommunen at de skal gjøre tekniske undersøkelser i området for å vurdere om det er tekniske tryggingstiltak som må på plass.

Han reagerer på at familiene må flytte tilbake allerede nå, og mener myndighetene må ta et større ansvar.

– De har mistet naboer, og bor tett på en skredkant hvor det fremdeles er en leteaksjon. Mange av de har rømt for livet, og er i en helsetilstand som gjør at de ikke vil flytte tilbake. Her må myndighetene ta sitt ansvar og sørge for at de kan bo borte lengre, til det er trygt å flytte tilbake, sier Lippestad.

Håper undersøkelsene vil gi trygghet

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) sier han har forståelse for beboerne sin situasjon, men viser til vurderingene som er gjort i området.

TRYGGHET: Astrup håper undersøkelser vil føre til mer trygghet. Foto: Lise Åserud / NTB

– Så er det mitt håp at de tekniske undersøkelsene som gjøres vil gi den nødvendige tryggheten til de som vegrer seg for å flytte tilbake til boliger som er blitt kjent sikre å bo i, sier Astrup.

Tore Grønås forstår at området skal være regnet som trygt, men føler seg likevel ikke klar.

– Det kan godt hende at det er trygt. Men jeg føler meg ikke trygg. Og for meg så er det det viktigste. Jeg kan ikke ta med familien hit ennå.