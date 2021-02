Hyttekommuner ut mot råd: – Vi taper millioner

Flere hyttekommuner reagerer på anbefaling om å handle i hjemkommunen før avreise, og sier at de taper millioner inn i vinterferien.

Til tross for at folk får love til å reise på hytta i vinterferien, blir hytteturister anbefalt å handle i hjemkommunen før de reiser til fjells. Nå frykter mange for hva det vil gjøre med det lokale næringslivet.

Espen Bille-Larsen, beredskapsrådgiver i Hol kommune, ser ingen grunn til at de som kommer ikke skal kunne dra i butikken.

– Vi har god oversikt. Vi hadde 30.000 mennesker på plass her i julen, da hadde vi et smitteutbrudd som vi klarte å håndtere greit, og vi tror av erfaring at det kommer færre mennesker hit i vinterferien, fordelt utover flere uker, sier han.

– Så vi ser ingen grunn til at man ikke skal kunne bruke de fasilitetene som vi har her oppe, når man først velger å reise på fjellet.

Hol kommune, som både Geilo og Hallingskarvet er en del av, sier at de har godt smittevern.

– Vi er jo enige de vurderingene i forhold til smittevern, og det er kjempeviktig uansett når du skal opp på fjellet. Vi har jobbet ett år med å få gode rutiner og god beredskap, og god kapasitet på plass, sier Bille-Larsen.

– Her i Hol så er det, i likhet med resten av Hallingdal, et påbud om bruk av munnbind.

VINTERIDYLL: Hytter i blåtimen på Hafjell. Foto: Geir Olsen / NTB

– Ikke noe forbud

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad forstår at hyttekommunene er frustrert over næringslivet som lider grunnet mangel på hytteturister.

– Det er ikke noe forbud mot å handle i vinterferien. Det vi er opptatt av er er at man gjør det på en smittevernmessig forsvarlig måte, sier Nakstad.

LOV: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier det er ikke er noe forbud mot å handle på hytta. Foto: Berit Roald / NTB

Han mener avstand, munnbind og spredte handlemønstre er viktigst for å handle på en trygg måte i vinterferien.

– Så er det veldig lurt at bare én drar i butikken og ikke en hel familie, sier Nakstad.

Fire huskeregler

Han nevner fire ting som er viktig hvis du skal på fjellet i vinterferien.

– Du bør være frisk før du drar, du bør ikke bryte noen karantene, og det kan være lurt å unngå kontakt med flest mulig på veien til stedet du skal. Da er det å handle før du reiser en god idé, sier Nakstad.

– Og skal du i butikken i løpet av ferien, bør du bruke samme råd som hjemme, for eksempel munnbind hvis du kommer fra et sted der det er vanlig, sier Nakstad.

Fredag kom Helsedepartementet med sine anbefalinger der de opplyste at folk får lov til å reise på hytta i vinterferien.

De fraråder fortsatt reiser til utlandet i ferien.