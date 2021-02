De Bruyne tilbake for City: – Kan ikke se hvor de skal tape poeng

Kevin De Bruyne (29) kan gjøre et etterlengtet comeback for Manchester City mot Joshua Kings Everton.

Se Everton-Manchester City fra klokken 21.00 på TV 2 Sport Premium og Sumo onsdag!

På tirsdagens pressekonferanse bekreftet Manchester City-manager Pep Guardiola at Kevin De Bruyne vil være med i kamptroppen når de gjester Everton på Goodison Park onsdag kveld.

Den belgiske playmakeren har vært ute av spill siden oppgjøret mot Aston Villa 20. januar. En skade har holdt stjernespilleren ute av spill de siste fire ukene.

BBC Radio Manchester-journalist Mike Minay har fulgt ligalederne i en årrekke. Han forventer en heltent De Bruyne i comebacket, men tror også at City-fansen må smøre seg med litt til tålmodighet.

– Det blir interessant. Han kommer ikke til å starte. Han starter nok på benken og City vil ikke hive ham inn forhastet, med mindre det trengs. De vil gjøre som de har gjort med Sergio Agüero tidligere. Laget leverer som det er allerede, sier han og tilføyer:

– Når han kommer tilbake vil han nok være i samme gode form. Ved tidligere skader har han kommet tilbake og vært like god om ikke bedre.

– Kan skape magi

Før skaden var ikke De Bruyne så verst heller. På de så langt 17 ligaopptredene denne Premier League-sesongen har belgieren funnet nettmaskene ved tre anledninger. I tillegg har han servert ti målgivende pasninger.

JOURNALIST: Mike Minay har jobbet tett på Manchester City for BBC i flere år. Foto: Privat

– Dette må være skremmende for motstanderne å tenke på. Han er nummer to på statistikken over målgivende fremdeles, selv etter fire uker ute.

I 29-åringens fravær har Phil Foden og Ilkay Gündogan stjelt overskriftene. Sistnevnte ble kåret til månedens spiller i Premier League i januar. Minay er spent på hvilken effekt De Bruyne-comebacket vil ha for Citys midtbane.

– Når han spiller er det ofte slik at mye skal innom ham. Er det for mye press på å gi ballen til De Bruyne? Det har vært diskutert tidligere. Men samtidig, han kan skape magi. Hvem vil ikke ha De Bruyne på laget sitt? Han er så begavet og innflytelsesrik. Alt går bra for City om dagen, sier BBC-journalisten, som ser frem til å se midtbanespilleren i aksjon igjen.

At det går bra The Citizens er ingen overdrivelse. De himmelblå har vunnet de siste 16 kampene i alle turneringer. For å opprettholde trenden, tror Minay at Guardiola kommer til å rokkere på laget i tiden fremover.

– Den foretrukne trioen på midtbanen er De Bruyne, Rodri og Gündogan. Foden vil nok bli brukt mer på vingen. Pep er fornøyd med ham der, han tilfører ferdigheter der. Spørsmålet er hvor Bernardo Silva passer inn. Og Mahrez. Foden på ene siden, Sterling på den andre... Det er det vakre med City. Ingen spillere har en fast posisjon, alle kan flytte rundt. Det gir Pep rotasjonsmuligheter, forklarer Minay.

Tviler på tittelrace

De himmelblå har vunnet elleve strake kamper i Premier League og har skaffet seg en solid luke på toppen av tabellen. Hele syv poeng har de ned til byrival Manchester United og Leicester, med én kamp til gode.

– De fleste tenker nå at det ikke blir noe tittelrace. City kan jo lede med ti poeng med seier mot Everton. Liverpool snubler, og samme med United, som ikke finner formen. Man vet aldri helt hvor man har Leicester. Resten er for langt bak. Vi får bare vente og se, men mange sier at tittelkampen er over. Det er vanskelig å se hvor City skal tape poeng, mener BBC-journalisten.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller rangerte Manchester City som verdens beste lag i øyeblikket. De ordene vil ikke BBC-journalist Minay ta i sin munn:

– Jøss! Teknisk sett er det jo Bayern München etter at de vant klubb-VM. City må levere i Champions League først for å bli ansett som verdens beste lag, synes jeg. De har ikke kommet lengre enn kvartfinalen med Pep. De var svake mot Lyon i fjor, men de har virkelig spilt bra i år, sier han og legger til:

– De nærmer seg 2017/18-nivået og supporterne har troen på at de vil gjøre det bedre i år. De har god statistikk mot Borussia Mönchengladbach, som de møter, også. Kanskje i år er året.

Men først er altså The Toffees karamellen City skal smake på.

Se Everton-Manchester City fra klokken 21.00 på TV 2 Sport Premium og Sumo onsdag!