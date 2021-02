Babylykke for «Jakten»-paret

Else Strøm Larsen (37) og Peter Theolin (42) har fått sitt første barn sammen.

Theolin bekrefter til TV 2 at paret har fått en liten datter.

Den store nyheten ble først avslørt på Instagram, da Peter Tholin tirsdag kveld delte at paret hadde fått sitt første barn sammen.

Avslører babynavn

– Velkommen Solveig Leia, skriver Tholin på et bilde av seg og den nyfødte datteren.

Han skriver at mor ligger på overvåkning og har vært en helt.

De nybakte foreldrene møttes på innspillingen av «Jakten på kjærligheten»-spin offen «Kjærlighet til alle» som gikk på TV 2 Sumo.

I september kunne paret avsløre at de skulle bli foreldre, ett år etter at de møttes første gang. Da hadde de fått beskjed om at de ventet en liten jente, og det viste seg å stemme.

For andre gang på TV

Begge to har forsøkt å finne kjærligheten på TV før. Strøm Larsen har tidligere vært med på «Jakten på kjærligheten», mens Theolin tidligere har vært å se i programmet «Gift ved første blikk».

Hverken Strøm Larsen eller Theolin fant kjærligheten første gang de prøvde lykken på TV, men da begge deltok i «Kjærlighet til alle» var det full klaff.

– Kjærligheten går fint det. Har jo blitt forelsket i en kvinne fra Bryne, sa Theolin til TV 2 etter de to hadde møttes i 2019.