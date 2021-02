Babylykke for «Game of Thrones»-par

Game of Thrones-stjernene har blitt foreldre til en liten gutt.

Kit Haringtons presseansvarlige Marianna Shafran bekreftet gladnyheten tirsdag.

– De er veldig veldig glade! sier Shafran ifølge Associated Press, uten å dele noen ytterligere detaljer om den nyfødte.

– Overlykkelig

Leslie (34) og Haringtons (34) kunngjorde i september at de ventet sitt første barn.

– Jeg er overlykkelig over å være gravid og kan ikke vente på å treffe vårt nye familiemedlem, så Leslie til New York Post i oktober.

Møttes under innspilling

Paret møttes under innspillingen av suksesserien Game of Thrones i 2011. I serien spilte de karakterene Jon Snow og Ygritte, som innledet et turbulent forhold.

Romantikken blomstret også utenfor settet, og paret giftet seg i 2018. Bryllupet ble holdt i Leslies hjemland Skottland, og gjestelisten inneholdt Game of Thrones-stjerner som Peter Dinklage, Emilia Clarke, Sophie Turner og Maisie WIlliams.

Det var tabloidavisen New York Post som meldte først meldte om den nyfødte, etter å ha publisert bilder av de nybakte foreldrene gå gatelangs i London.