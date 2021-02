Minst 20 døde etter kuldesjokk i USA – ingen bedring i sikte

Dødstallet fortsetter å stige som en følge av den historiske kuldebølgen. En familie på fire mistet livet i en boligbrann i Houston, etter å ha fyrt i ovnen for å holde varmen.

Store deler av USA er nå rammet av de lave temperaturene, som har gjort nesten fire millioner amerikanere strømløse. Så langt er 20 personer bekreftet omkommet som en følge av stormen.

Texas er hardest rammet, og to millioner av delstatens innbyggere er foreløpig uten strøm. Flere av myndighetenes nyåpnede krisesentre har også mistet strømmen, og har dermed blitt nødt til å stenge, skriver Associated Press.

Uoversiktlig situasjon

Myndighetene i Texas vet foreløpig ikke når strømmen kommer tilbake, men tviler på at det vil skje med det første. ERCOT, en statlig etat som kontrollerer strømleverandørene i Texas, har måtte gripe inn og kutte strømmen flere steder for å unngå at strømnettet overbelastes i hele delstaten.

Dagligvarebutikker i Dallas holder åpent for kalde kulder, selv uten strøm Foto: LM Otero/AP Photo

– Vi måtte gripe inn og forsikre oss om at vi ikke kom til å miste strømmen i hele Texas. Det ville gjort alle i Texas strømløse mye, mye lengre enn det som er situasjonen nå, sier leder i ERCOT Bill Magness ifølge Dallas News.

ERCOT vet ikke hvor lenge de pågående strømbruddene vil vare, men advarer om at delstaten kan være uten strøm i «en måned» dersom det skulle bli en fullstendig kortslutning.

Texas-guvernør Greg Abbott er alt annet enn fornøyd med håndteringen, og ber nå om at ERCOT etterforskes.

– ERCOT har vært alt annet enn pålitelig over de siste 48 timene, sier Abbot. Guvernøren lover samtidig at han vil gjøre alt i sin makt for å få strømmen tilbake.

Flere tornadoer

Vinterstormene har også ført til minst fire tornadoer, ifølge værtjenesten weather.com. Minst tre personer omkom da en tornado plutselig slo til i Nord-Carolina.

Plutselige tornadoer gjorde stor skade i Ocean Ridge, North Carolina. Foto: Ken Blevins/AP

Andre dødsfall har vært forårsaket av kullosforgiftning og trafikkulykker.

I tillegg til en rekke dødsfall, er også mange innlagt på sykehus med kullosforgiftning. Et sykehus i Forth Worth, Texas advarer mot å bruke «ekstreme midler for å holde varmen». Mange benytter seg av diesel- og propandrevne generatorer for å bekjempe den bitende kulden.

Også lenger nord i landet har tunge snøbyger ført til trøbbel. Byen Chicago ble delvis nedstengt som følge av en halvmeter nysnø tirsdag.

Samtidig skaper de lave temperaturene og strømbruddene store utfordringer for det pågående vaksinasjonsarbeidet. I Texas måtte man hasteutdele 8000 vaksinedoser, etter at et sykehus mistet strømmen tirsdag.