Biden presenterte krisepakke for det amerikanske folk

Tirsdag kveld satt Joe Biden seg om bord på Air Force One med retning Milwaukee. Her deltok han i et direktesendt folkemøte på CNN, for å presentere sitt forslag til en redningspakke for koronarammede amerikanere.

Bidens plan vil koste svimlende 1.9 billioner dollar. Den foreslår blant annet å gi de fleste amerikanere 1400 dollar i direkte støtte, så vel som økonomiske bidrag til bedrifter, skoler, huseiere og leietakere.

– Dersom vi vedtar denne krisepakken, vil vi skape syv millioner jobber bare i år, lovet Biden fra scenen.

Godt vaksine-nytt

Under TV-opptredenen, som er demokratens første folkemøte siden han ble president, tok Biden spørsmål fra en liten gruppe demokrater, republikanere og uavhengige i salen.

Først ut var derimot programleder Anderson Cooper, som ba Biden redegjøre for når alle amerikanere kan forvente å bli vaksinert.

– Innen slutten av juli vil vi ha over 600 millioner vaksinedoser. Det er nok til å vaksinere hver eneste amerikaner, svarte Biden.

Presidenten understreker at selv om man har nok vaksinedoser til alle innen juli, vil det ta lengre tid før alle faktisk er vaksinert.

Lei av Trump

Biden måtte også tåle spørsmål om forgjengeren Donald Trump, som han på et tidspunkt refererte til som «den forrige fyren».

– De siste fire årene har nyhetene bare handlet om Donald Trump. Jeg skal sørge for at nyhetene de neste fire årene vil handle om det amerikanske folk. Jeg er lei av å snakke om Donald Trump, sa Biden.

Presidenten vil ikke be Justisdepartementet etterforske sin tidligere rival, og understreker at det er departementets egen avgjørelse.

Biden advarte også mot farene av hjemlig trussel fra høyreekstreme, som han omtalte som «den største trusselen» mot USA.

Presser republikanerne – lei av Trump

Formålet med Bidens TV-opptreden er å legge press på republikanerne, som så langt ikke har blitt enige med demokratene om den endelige krisepakken. Flere republikanere reagerer blant annet på at Bidens forelsåtte plan er for dyr, særlig for mindre bedrifter.

Biden ønsker å heve minstelønnen til 15 dollar i timen, noe som kan bli kostbart for små bedriftseiere.

– Ingen bør jobbe 40 timer i uka og leve under fattigdomsgrensen. Men det er også en utfordring for små bedrifter, innrømmer Biden. Presidenten insisterer på at han vil heve minstelønnen, men er åpen for at dette skjer gradvis.

Samtidig som Biden arbeider for å få redningspakken sin vedtatt i Kongressen, er smittetallene på vei nedover i USA. Landet har nylig opplevd sine to dødeligste måneder siden pandemien startet, og Biden understreker at mye arbeid gjenstår før USA kan gå tilbake til normalen.