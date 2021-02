TV 2-ekspert om Sørloth: – Ikke et bra tegn

I jakten etter mål kastet RB Leipzig-manager Julian Nagelsmann inn både Hwang Hee-Chan og Yussuf Poulsen for å redde tyskerne fra et tøft resultat mot Liverpool.

Alexander Sørloth ble sittende på benken. Trønderen har den siste perioden fått flere sjanser fra start av manageren, men har ikke klart å finne veien til mål.

Etter å ha herjet for Trabzonspor i Tyrkia forrige sesong, hadde nok Leipzig-supporterne ventet mer av Sørloth enn to mål på 23 opptredener.

Thorstvedt skuffet

Store deler av pengene klubben fikk inn for salget av Timo Werner ble brukt på nordmannen.

Werner var lagets store stjerne forrige sesong. Den nåværende Chelsea-spillerens 28 mål på 34 ligakamper forrige sesong gjorde at Sørloth fikk store sko å fylle.

– Det er vel rett og slett bare en oppsummering av at hans status nå ikke er den store internt. Jeg var overrasket og litt skuffet. Når du må ha mål og hiver innpå det du kan for å greie det, og han ikke kommer innpå ... det var ikke et bra tegn, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.



Til tross for lavt målsnitt har faktisk kraftspissen vært på banen i nesten samtlige Bundesliga-kamper for Leipzig. Han har startet åtte av dem og blitt byttet inn i elleve.

Ingen i klubben har flere innhopp enn Sørloth.

– Han blir snakket veldig positivt om i Tyskland

Bundesliga-kjenner Asbjørn Slettemark, som er en av mennene bak podkasten Dritte Halbzeit gjestet TV 2s studio under tirsdagens sending, er også overrasket over at trønderen ikke fikk et innhopp da Leipzig jaget scoring.

– Jeg tror ikke at Nagelsmann har funnet ut helt hvordan han skal bruke Sørloth. De gangene han har kommet innpå, har han gjort bra ting, men ofte blitt stående litt på utsiden av spillet. Det er kanskje den avveiningen Nagelsmann har tatt. At her går det for fort, og er for masse som skjer, til at han skal hive Sørloth inn på tampen, spekulerer han.

Asbjørn Slettemark mener likevel at Sørloth har bred støtte i Tyskland.

– Man merker spesielt på tyske kommentatorer at de har veldig masse tålmodighet med Sørloth. Han blir holdt veldig høyt, og blir snakket veldig positivt om av tyske kommentatorer for sin innsats og posisjonering i laget, sier Slettemark.