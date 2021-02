Trump slakter McConnell: – Partiet vil aldri vinne med ham

I en presseuttalelse skriver Donald Trump at det republikanske partiet «aldri kan bli respektert igjen» med en leder som Mitch McConnell ved roret.

I riksrettssaken mot Donald Trump stemte republikaner Mitch McConnell for frikjennelse av den tidligere presidenten, samtidig som han erkjente at han kanskje hadde stemt for domfellelse dersom Trump stadig var president.

– Selv med blødende politibetjenter og knust glass på senatsgulvet, fortsatte han å hevde at valget var stjålet, sa McConnell, repbulikanenernes mindretallsleder i Senatet, om Trump.

Nå har Trump kommet med sitt tilsvar.

– Partiet kommer aldri til å være sterkt eller respektert igjen med politiske «ledere» som Mitch McConnell ved roret, innleder Trump.

– McConnells dedikasjon til status quo-politikk kombinert med manglende politisk innsikt, visdom, ferdighet og personlighet har tatt han fra å være en majoritetsleder til å være en mindretallsleder, og det kommer bare til å bli verre, skriver han videre.

Får skylden

Videre skriver den forhenværende presidenten at han i 2020 mottok flest stemmer som noen sittende president noensinne har fått, og at han på egenhånd har sørget for flere seter i senatet.

Samtidig gir han McConnell skylden for at republikanerne tapte begge senatsvalgene i Georgia.

– Det var en valg-katastrofe i Georgia, og andre vippestater. McConnell gjorde ingenting, og han kommer heller aldri til å gjøre noe for å sikre et rettferdig og trygt valgsystem i fremtiden. Han har ikke det som trengs, han har aldri hatt det, og kommer heller aldri til å ha det.

Trump hevder også at McConnell ikke har noen kredibilitet rundt politiske spørsmål som dreier seg om Kina, og forklarer dette med at McConnells familie har økonomiske interesser i kinesiske foretak.

– Han gjør ingenting for å motarbeide denne enorme økonomiske og militære trusselen.

– Mitch er en furten, sur, og humørsyk politiker, og om senatorene beholder ham som sin leder, så kommer de ikke til å vinne igjen.

– En stor tid

Avslutningsvis hevder presidenten at USA i hans presidentperiode produserte den «største økonomien» og det høyeste antall arbeidsplasser i landets historie, at skattene ble kuttet, militæret ble rustet opp, at de stoppet illegale innvandrere og ble energiuavhengige.

– Dette er en stor tid for landet vårt, og vi kan ikke kaste bort muligheten ved å la underlegne «ledere» diktere vår fremtid, skriver Trump.