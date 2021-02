Opptøyer i flere spanske byer etter at rapper ble pågrepet

Tirsdag kveld har flere tusen tatt til gatene i spanske byer for å protestere mot at rapperen Pablo Hasél er pågrepet. Demonstrantene reagerer på det han er dømt for.

I Barcelona har over 2000 mennesker protestert siden 19-tiden tirsdag kveld, skriver El Pais.

De skriver at containere, kjøretøy og møbler er blitt påtent i gatene. Det er også blitt kastet stein og satt opp barrikader i byen, skriver avisen.

Også i Girona nord i Catalonia har demonstranter, rundt 5000 personer, gått ut i gatene og krevd at rapperen skal bli løslatt.

Dømt for å «fornærme»

Demonstranter har bygget barrikader i forbindelse med protestene, her fra Barcelona. Foto: Nacho Doce / Reuters / NTB

Hasél barrikaderte seg inne på et Universitetet i Lleida for å unngå fengselsstraff mandag. Dagen etter ble han pågrepet.

TUSENVIS: Ifølge El Pais var det rundt 2000 i gatene i Barcelona for å demonstrere mot at en spansk rapper er pågrepet. Foto: Josep Lago / AFP / NTB

Hasel er dømt for å «glorifisere terrorisme» og «fornærme» de kongelige og statlige institusjoner i Twitter-meldinger og i sangtekster, skriver BBC.

En demonstrant taster stein inn i flammene i forbindelse med demonstrasjonene i Barcelona og flere andre byer tirsdag. Foto: Josep Lago / AFP / NTB

Da han ble pågrepet tirsdag, ropte han følgende:

– De vil aldri tvinge oss til å tie. Død over faciststaten, sa Hasél, ifølge BBC.

I timene før han ble pågrepet, bygget hans støttespillere barrikader rundt universitetet for å hindre politiet å komme inn i bygget.

«Full tyrann»

Den spanske rapperen ble i 2018 dømt til to års fengsel og en bot på 30.000 euro for å skrevet sangtekster og kommet med kommentarer som gikk over grensen for hva man kan tillate i det offentlige rom, mente retten, The Guardian.

Retten viste at rapperen hadde kalt den tidligere spanske kongen Juan Carlos som en «full tyrann», «mafia capo», hyllet Eta og andre terrorgrupper og kalte politiet «modere», skriver avisen.

Politiet var tungt til stede i forbindelse med demonstrasjoner Foto: Nacho Doce / Reuters / NTB

I en ankesak fikk han redusert straffen til ni måneder.

Hasél ble bedt om å selv møte til soning innen slutten av januar. Det gjorde han altså ikke, og dermed har han nå blitt pgårepet.

Amneste International kaller det «forferdelige nyheter» for ytringsfriheten i Spania at Hasél er pågrepet. Foto: Josep Lago / AFP / NTB

Amneste International kaller det «forferdelige nyheter» for ytringsfriheten i Spania at Hasél er pågrepet.