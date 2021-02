Spillerbørs: – Unggutten beviser at han er moden for viktige kamper

Curtis Jones er en av spillerne som trekkes frem av TV 2s fotballekspert etter seieren over RB Leipzig.

RB Leipzig – Liverpool 0–2 (0–0)

Takket være to gavepakker fra RB Leipzigs forsvar sikret Liverpool seg et meget godt utgangspunkt til returoppgjøret mellom lagene.

To bortemål sørger for at Liverpool har alt i egne hender når lagene møtes igjen 10. mars.

Se hvilken børskarakter Liverpool- og Leipzig-spillerne får under.

Spillerne er vurdert av TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller:

Børs for RB Leipzig: