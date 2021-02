Mbappé-hat trick da PSG ydmyket Barcelona

Barcelona – PSG 1–4 (1–1)

Paris Saint-Germain imponerte i første kamp i åttedelsfinalen i Champions League mot Barcelona. Det franske hovedstadslaget skaffet seg et glimrende utgangspunkt før returkampen i Paris 10. mars.

Se sammendraget øverst!

Dette til tross for at PSG måtte klare seg uten sin største stjerne, Neymar, som måtte stå over kampen grunnet en lyskeskade.

Før pause var lagene jevngode, men etter pausen var det PSG som styrte showet på Camp Nou, med Mbappé i hovedrollen.

– Vi er veldig glade, men vi er bare halvveis, sier PSG-spiller Ander Herrera etter kampen.

PSGs seier over Barcelona er den første franske seieren på Camp Nou i Champions League noensinne.

Jevnspilt førsteomgang

Allerede etter 26 minutters spill ble det dømt straffespark til Barcelona. PSGs venstreback Layvin Kurzawa var uheldig da han hektet Frenkie de Jong bakfra. Bildene viste derimot at straffen var korrekt.

Lionel Messi var som vanlig selvsikker da han limte ballen utagbart opp i høyre kryss.

Hjemmelaget klarte likevel ikke å bevare ledelsen lenge. Gjestene fra Paris brukte ikke mer enn fem minutter på å utligne. Denne gangen var det et vakkert angrep som ble kronet med scoring av Kylian Mbappé.

Franskmannen tok ned ballen i feltet, dro seg forbi midstopper Gerard Piqué på elegant vis og banket inn utligningen i det nærmeste hjørnet. Et praktangrep fra A til Å, der det meste gikk på ett touch.

HERJET: Gerard Piqué og Barcelona hadde store problemer med å temme Mbappé. Foto: Lluis Gene

PSG-dominans

Etter pausen var det gjestene som startet friskest. Fem minutter ut i omgangen måtte Barcelona-målvakt Marc-André Ter Stegen varte opp med en god redning for å nekte Moise Kean-scoring.

Etter en drøy times spill fikk PSG-spillerne belønning for dominansen i starten av andreomgang. Nok engang var det Mbappé som fant nettmaskene.

Bortelaget spilte seg rundt på høyresiden og etter at Ter Stegen hadde slengt seg etter innlegget fra Alessandro Florenzi fikk Mbappé en enkel oppgave med å sette 2-1 til PSG.

Dominansen stoppet ikke av den grunn. Fem minutter etter Mbappés scoring økte gjestene ledelsen til 3-1. Fra frispark slo Leandro Paredes et nydelig innlegg mot bakerste stolpe, der Kean dukket opp og headet ballen forbi Ter Stegen.

Mbappé gjorde ydmykelsen komplett da han la på til 4-1 fem minutter før full tid.