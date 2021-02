Det er snart ett år siden vi i Broom sist gang dro avsted på billansering, for å teste en helt ny bil. Covid-19 har satt en effektiv stopper for dette, også.

Men for et par uker siden, ramlet det inn en invitasjon til lanseringstur igjen. Spennende! Destinasjonen er Hafjell. Bilen er elektrisk - og en modell vi har ventet utålmodig på lenge: Audis nye flaggskip e-tron GT og RS e-tron GT.

Plattform, batteripakke og drivlinje er den samme som i Porsche Taycan. Ikke en dum bil å slekte på. Alt annet er Audi – inkludert et design vi ikke har hørt noen si et kritisk ord om. Ikke så rart, heller, kanskje. For denne bilen er noe av det mest linjelekre Audi har satt sammen. Noen gang.

Det er to varianter: RS e-tron GT er toppmodellen. Den blir den kraftigste Audien noensinne produsert - med opptil 646 hk.

Prisene starter på 899.000 kroner, det åpnes for bestilling 18. februar – og leveringene starter allerede til våren.

De første bilene kommer i mai. Deretter kan nok dette bli et ganske vanlig syn på norske ladestasjoner.

Først i verden

Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen vant stein-saks-papir-konkurransen vi arrangerte på Teams, om å få dra på turen.

Reise-abstinensene ligger utenpå hele gjengen. Så nå sitter vi her, alle sammen, og lurer på hvordan det er på tur.

– Ring-ring ...

– Heisann, Knut! Hyggelig å høre fra deg! Jeg må si at det er virkelig moro å være på tur, igjen. Kanskje ikke så eksotisk som den franske rivieraen, men det er jo bilen som er viktig. Og for en bil!

– Ja, nå må du fortelle. Denne er det mange som lurer på!

– Jo, nå skal du høre. Én ting har ikke endret seg siden Covid-19 slo til. Det er nemlig fortsatt slik at det er sperrefrister å forholde seg til. Kjøreinntrykk får jeg ikke si noe om før 3. mars. Hvorfor? Fordi Norge er først i verden med pressekjøring - og for å være rettferdig med andre lands journalister, må vi fint vente. Dette var ikke svaret du, eller leserne, ønsket. Men vi har ikke annet valg, enn å respektere det.

Audi får et nytt elektrisk flaggskip når e-tron GT og RS e-tron GT snart kommer til Norge.

Glanende elg

– Det var vel strengt tatt ingen overraskelse, nei. Hva kan du si da?

– For det første: For et design! Jeg har jo bare sett konseptbilen og bilder, før jeg i dag fikk se den i virkeligheten for første gang. Den er bare så lekker! Jeg vet at design er subjektivt. Men selv en elg jeg kjørte forbi på vei oppover, glante så fælt at jeg nesten trodde den skulle reise seg opp på to bein og applaudere. e-tron GT er etter min mening den flotteste bilen Audi har laget. Og det sier litt.

Karosseriet minner en del om Porsche Taycan, men har skarpere kanter og mer markerte hjulbuer. Baklysene er også med å skille e-tron GT fra andre biler.

– Blant litt mer nøktern informasjon, kan jeg jo ta med at de norske bilene leveres med varmepumpe. Rekkevidden er oppgitt til 465 og 488 kilometer. Det Audi kaller 4+1 seter er standard, det vil si at fire sitter svært godt og at en femte person kan sitte på midten bak, om enn ikke super-komfortabelt. Det er panorama-glasstak og taklast på maks 75 kilo. Men hengerfeste får du ikke på denne, forteller Vegard.

Skikkelige vinterforhold, i dag har Vegard testet på vei fra Oslo til Hafjell.

Skal få mange biler til Norge

– Noe alle de som har en "vanlig" e-tron sikkert lurer på – hva er de største forskjellene på den og GT?

– Som sagt kan jeg ikke si noe om kjøreinntrykk og kjørefølelse ennå. Men bortsett fra det, er den største forskjellen karosseritype og plass. e-tron er jo en SUV, GT er strengt tatt en sedan. Bagasjerom på 405 liter er ikke voldsomt mye, men du har en ganske bra frunk i tillegg. Den innvendig plassen synes jeg er overraskende god. Jeg på over 1,90 meter har det helt greit i baksetet. Og så er et naturligvis designet!

– Sier importøren noe om salgsmål og tilgang på biler til Norge?

– Nei, de gjør ikke det. Det eneste vi får vite er at de skal være lovet bra med biler, Norge er et prioritert marked. Det gjenspeiler seg også i at Norge er det eneste landet med kampanjepris på utstyrspakker. Konkret får du en godt spekket bil til én million kroner. Mye penger – men de siste årene har vi jo også sett at mange er villig til å bla opp så mye for en elbil i toppsjiktet, sier Vegard.

e-tron GT er full av lekre detaljer, som blant annet de svulmende skjermene.

e-tron GT – eller Porsche Taycan?

Akkurat det har Porsche Taycan vist til fulle. Den er en knallsuksess i det norske markedet. Sammenligner vi e-tron GT og Taycan med firehjulstrekk, har Audien en prisfordel på rundt 150.000 kroner. Det er kanskje ikke mer enn det bør være, men det blir nok også et godt argument for mange, til å velge Audien.

– Helt til slutt: Etter snart én dag med e-tron GT, hva velger du den – eller Taycan?

– Nå blir du kanskje overrasket, men svaret mitt er Audien! Rett og slett fordi den ser så knalltøff ut. Jeg elsker de kraftig hjulbuene og skjermene som breier seg skikkelig ut. Det gir meg litt følelsen av ur-quattro, den ser vanvittig bøs ut. Innvendig er den ikke riktig like påkostet som Taycan, men jeg tenker jeg klarer å leve helt fint med det!

– Den er god, da er det vel på tide å si god kveld – du skal kanskje til og med kose deg med hotellovernatting?

– Det er helt riktig! Men nå skal vi først opp i alpinbakken her og ha fotosession. Gleder meg til det. Og så gleder jeg meg til å kunne fortelle mer om e-tron GT så fort sperrefristen er over, avslutter Vegard.

Audi e-tron GT / RS e-tron GT Pris: Audi e-tron GT (levert Oslo) – Audi e-tron GT: 899.900 kroner – Audi e-tron GT Plus: 946.900 kroner – Audi e-tron GT Pro: 999.900 kroner RS e-tron GT: – Audi RS e-tron GT: 1.269.900 kroner Batteripakke: Netto: 85,7 kWt Brutto: 93,4 kWt Rekkevidde: e-tron GT: 431 - 488 km

RS e-tron GT: 429 - 472 km Effekt: e-tron GT: 476 hk (530 hk powerboost) / 640 Nm

RS e-tron GT: 598 hk (645 hk power boost) / 830 Nm. 0-100 km/t / 0-200 km/t: e-tron GT: 4,1 sek. / 15,5 sek.

RS e-tron GT : 3,3 sek. / 11,8 sek. Toppfart: e-tron GT: 245 km/t

RS e-tron GT: 250 km/t Lading: Opptil 270 kW hurtiglading Opptil 22 kW hjemmelading Lading 5-80 prosent 22 kW: 9,3 timer Lading 5-80 prosent 270 kW: 22,5 minutter Luftmotstand cW-verdi: 0,24 Mål og vekt: Lengde: 4,99 m Bredde: 1,96 m Høyde: 1,41 m Bagasjerom: 405 liter Frunk / bagasjerom foran: 85 liter Tilhengerfeste: Ikke tilgjengelig

e-tron GT blir Audis første elektriske sportsbil