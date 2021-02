Liverpool slo tilbake: – Kan bare forestille seg hva det betyr

Jürgen Klopp kunne glise for en sterk seier i Champions League.

RB Leipzig-Liverpool 0-2

Saken oppdateres.

Hans Liverpool, som har slitt tungt den siste tiden, slo forrige sesongs semifinalist RB Leipzig i Budapest.

Kampen måtte spilles på nøytral grunn på grunn av koronarestriksjonene i Tyskland, men Liverpool drar likevel nytte av bortemålsregelen.

Ikke bare brøt Liverpool en tapsrekke på tre kamper, de holdt nullen for første gang på sju kamper.

– Man kan bare forestille seg hva det betyr for Alisson å holde nullen, og for Liverpool å vinne, på en kveld som denne. Og å ta med seg dette resultatet inn i lørdagens Merseyside-derby, sa TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

Erik Thorstvedt stemmer i.

– En strålende kveld på jobben. De var effektive fremover, og gjorde en kjempejobb. Klopp må være strålende fornøyd, sier fotballeksperten.

Sadio Mané, som scoret Liverpools første, er en blid mann etter kampen.

– Seieren i dag er ekstra motivasjon for oss. Dere kan se hvor vanskelig det har vært for oss, sier stjernevingen.

Gavmildt Leipzig

Etter en første omgang der Liverpool hadde hatt overtaket, fikk de hull på byllen like etter hvilen.

Leipzig-trener Julian Nagelsmann er neppe fornøyd med eget lags opptreden i forsvar.

Først var det midtbanegeneralen Marcel Sabitzer som klønet det til. En støttepasning gikk rett til Mohamed Salah. Egypteren, som hadde bommet alene med keeper tidligere i kampen, var denne gangen sikker.

Få minutter senere fikk Sadio Mané en banehalvdel å boltre seg på. Det skjedde etter at Nordi Mukiele bommet på ballen og falt. Som Salah var Mané sikker da han fikk sjansen.

– Effektiviteten er tilbake i Liverpools angrepsrekke. Leipzig blir straffet nådeløst, sa TV 2s Øyvind Alsaker.

– Leipzig-laget har vært usedvanlig gavmilde, minnet ekspertkommentator Petter Myhre om.

Leipzig presset på for utligningsmålet på tampen. På overtid fikk Hee-Chan Hwang en gyllen mulighet til å sette inn et viktig reduseringsmål, men avslutningen gikk utenfor.

Alexander Sørloth ble sittende på benken for RB Leipzig.

Millimeter-avgjørelse

Kort tid før pause trodde nok noen i Liverpool-leiren at de hadde tatt ledelsen.

Ballen var på vei over dødlinjen. Dayot Upamecano så ut til å skjerme den ut. Plutselig kom en flyvende Sadio Mané rundt ham. Senegaleseren klarte å få foten på ballen, som ledet til at Roberto Firmino nikket den i mål.

Linjedommeren vinket imidlertid for at ballen hadde vært ute. I sterk kontrast fra hva Liverpool er vant med i Premier League, ga VAR-teamet raskt grønt lys til den opprinnelige avgjørelsen.

– Det at de kan konkludere så raskt med at ballen var ute, forundrer meg, sa Brede Hangeland i TV 2s studio. Se situasjonen her:

Returoppgjøret spilles 10. mars.