Meldes ekstrem VM-varme: «Har opplevd at utøvere kollapser»

Værmeldinga i VM-byen Oberstdorf kan få det til å gå kaldt nedover ryggen på selv de mest rutinerte smørerne.

Ikke fordi det iskalde vinterværet vi har hatt over hele Europa den siste tiden skal vedvare. Nei da, når ski-VM starter i sør-tyske Oberstdorf, er det meldt nærmere 20 varmegrader!

Petter Soleng Skinstad, TV 2s langrennsekspert. Foto: Olof Andersson/tv 2

Det er bare publikum og journalister som ville hatt glede av Syden-temperaturene som venter når ski-VM starter i Oberstdorf til uka. Felles for denne gjengen er imidlertid at de aller, aller fleste i år må følge VM fra sofaen.

For de som skal konkurrere kan imidlertid «drømmeværet» bli et mareritt.

Skisport er vinteridrett, og både utøvere, utstyr og støtteapparat fungerer klart best når det er nettopp det – vinter. Om temperaturene som meldes i midten av neste uke vedvarer gjennom hele VM, kommer vi fort til å få servert situasjoner vi knapt har sett maken til. I verste fall kan faktisk hele VM smelte bort.

For arrangørene i Oberstdorf, som så langt denne vinteren har vært velsignet med både natursnø og kalde vinterdager, kommer nok værmeldinga som et lite sjokk.

I ytterste konsekvens kan VM-løypene gå i oppløsning og forsvinne.

Her kan tyskerne tvinges til å samle sammen små og store for å grave grøfter og måke snø for harde livet. Om ikke annet må de frem med saltet, og da må vi bare håpe at det gjøres en bedre jobb enn det vi var vitne til under VM i Falun i 2015!

SMØREFIASKO: Marit Bjørgen endte på 31. plass på enkeltstarten i Falun. Heidi Weng ble beste norske kvinne på 22. plass (!). Foto: Terje Bendiksby

Utøverne som skal konkurrere i disse temperaturene vil også få seg en overraskelse. Så langt i vinter har de blitt vant til å prestere i et tosifret antall kuldegrader, med spikerfeste og faste forhold. Nå kan de ende opp med å skifte ut ulltrøye og buff med sports-BH og shorts, samtidig som sporene forsvinner og skiene verken glir eller sitter skikkelig.

Å gå skirenn på denne type forhold er nærmest en helt annen idrett enn det moderne skiløpere er vant til.

Alt går betydelig saktere, det blir vanskelig å styre skiene både oppover og nedover og kroppen tømmes for krefter for hvert stavtak. Undertegnede har både opplevd selv og vært vitne til at utøvere rett og slett kollapser på vårsnøen, fordi de dehydrerte og utslitte kroppene ikke orker mer. Skulle «penværet» fortsette, er det bare å forberede seg på ekstreme scener.

Verken norske TV-seere, utøvere eller støtteapparat glemmer de store smørebommene med det første. Enten det er snakk om kladdeføre i Torino-OL, is i rubben i Vancouver eller ski som satt limt til snøen i Sotsji.

FIASKO: Det norske herrelaget endte på fjerdeplass i OL i Sotsji etter å ha gått på dårlige ski. Foto: Terje Bendiksby

20 varmegrader er smøreteamets våte drøm og verste mareritt på én og samme gang.

Treffer du på dette føret, kan medaljene deles ut før startskuddet går. Bommer du, kan selv verdens beste skiløpere se ut som amatører med fjorårets påskeklister under skiene. Så store er faktisk forskjellene når vinteridrett skal gjennomføres i sommertemperatur.

Hvordan skal dette gå da, og hvem er det som tjener på de ekstreme forholdene?

I beste fall tar meteorologene feil, slik at VM-byen bare får pent vårvær og stabile, fine skiforhold. Da får vi rettferdige, men kanskje litt mer forutsigbare utslag i løypene. I verste fall kan hele VM bli et påskeskirenn på halvannen uke.

Norges Skiforbund og Olympiatoppen har investert millioner av kroner i sitt glidprosjekt, som først og fremst har sørget for en helt vanvittig uttelling for vinteridretten de siste årene. Likevel har vi altså hatt noen stygge smørebommer i nyere tid, og verst av alt har det vært når det har vært skikkelig varmt.

VARME: Chris Jespersen ble beste nordmann på sjetteplass på 15-kilometeren i Sotsji – ikledd shorts. Foto: Matthias Schrader

I utgangspunktet tror jeg likevel Norge kan tjene på dette. Klister, rilling og påskeføre skal vi i utgangspunktet være gode på. Det vil kunne gi de norske utøverne det lille ekstra i kampen mot konkurrentene.

For Therese Johaug og resten av det norske damelaget kan dette vise deg å være en gavepakke av de sjeldne.

Blir rennene lengre og tyngre, vil Johaug øke forspranget til konkurrenter som Linn Svahn og Jessie Diggins, som vanligvis kompenserer med høy fart og taktiske ferdigheter. Stafettjentene vil også potensielt kunne le hele veien til seierspallen.

Et svensk stafettlag plutselig ikke ser fullt så avskrekkende ut om det blir sliteføre fra start til mål, såfremt de norske stafettjentene ikke får like dårlige ski som de hadde i Sotsji ...

FORDEL: Vanskelige forhold kan potensielt gi Therese Johaug en fordel mot blant andre Linn Svahn (til venstre). Foto: Terje Pedersen

Hos de norske herrene leses nok værmeldingene litt annerledes. For kapasitetssterke løpere som Hans Christer Holund, Sjur Røthe og Simen Hegstad Krüger kommer potensielt julaften allerede i februar/mars. For raske og eksplosive løpere som Johannes Høsflot Klæbo, Emil Iversen og Pål Golberg er nok ikke dette lystig lesing.

Plutselig er det enda tyngre å henge på sine norske lagkamerater, som igjen vil ha sitt fulle hyre med å følge bakskiene til Iivo Niskanen, Alexander Bolsjunov og hans russiske armé.

Uansett værforhold kommer VM til å bli vanvittig spennende. Det er lenge siden Therese Johaug har hatt så mange utfordrere, det har aldri vært høyere nivå i sprint på damesiden og sjelden har de norske løperne møtt en tøffere konkurrent enn Alexander Bolsjunov.

VM starter om ei drøy uke. Det er bare å glede seg og smøre seg med tålmodighet, særlig hvis utøverne må smøre seg med solkrem!