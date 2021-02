Ute av Farmen – dette savner hun

Tirsdag var det den tidligere værdamen Eli Kari Gjengedal (49) som måtte forlate Farmen kjendis etter å ha tapt mot Kine Olsen Vedelden (27) i kunnskap.

– Det var et utslagsspørsmål som var ren tipping fra min side. Jeg har aldri vært god på tipping, tror aldri jeg har tippet rett i hele mitt liv. Da jeg så det var et tippespørsmål så tenkte jeg: «Jaja, da er vi vel ferdig for denne gang». Det var helt greit, det var veldig kjekt at Kine gikk videre, sier hun til God kveld Norge.

Den blide 49-åringen forteller at hun oppnådde målet sitt for Farmen-oppholdet.

– Mitt mål var å komme til finaleuken, slik at jeg fikk oppleve mest mulig mens jeg var der.

God kontakt

Gjengedal forteller at selv om det er en stund siden innspilling har hun holdt kontakten med de andre deltakerne, og de møtes jevnlig.

– Jeg har fått besøk og jeg har dratt på besøk, men det er litt utfordringer nå i koronatiden. Vi hadde planlagt at alle skulle komme opp til meg på Geilo og stå på ski, men det har vi utsatt, sier hun.

– Det beste jeg tar med meg etter Farmen-oppholdet er gode venner som jeg ikke kjente fra før som er blitt en del av livet mitt, fortsetter hun.

Hun tenker tilbake på oppholdet og forklarer at det var en frihet å leve 100 år tilbake i tid.

– For meg var det et eventyr. Det var et slit om du tenker dag til dag, men i det store bildet så var det en fantastisk opplevelse for meg, forteller hun.

Potetens dronning

Det er kjent at maten på Farmen i stor grad består av potet, potet og potet, noe ikke alle er like fornøyd med, men 49-åringen var strålende fornøyd med kosten.

– Jeg syns maten var helt nydelig. Jeg elsker poteter. I min omgangskrets kaller de meg bare for potetens dronning, sier hun med en god latter.

– Jeg spiser chips, fries, kokt potet og potet. Jeg er ikke lei potet, men det er best med tilbehør til. Jeg skal faktisk steke meg kotelett og koke potet til middag i dag, flirer 49-åringen.

Savner roen

Når hun får spørsmål om hva hun savner mest bortsett fra vennskapet, har hun svaret med en gang.

– Det er den roen, det er ingen utenifra som maser på deg. Det var deilig å slippe å sjekke opp statusen på Facebook, Snapchat, Twitter, Tiktok og gud vet, sier hun.

– Jeg savnet jo sønnen min og mannen min, skyter hun inn.

Selv om Farmen-eventyret er over for denne gang presiserer hun at det blir mer Eli Kari på TV.

– For de som blir lei seg for at Eli Kari ikke er på skjermen, så kan jeg si at jeg skal ha værmeldingen neste uke, og så skal jeg på tur med ekspedisjon Lothepus, så det blir mer av meg fremover, forteller hun med glede i stemmen.