Krever alkohol til maten etter tre måneder med skjenkestopp

– Nå håper jeg Raymond kommer på banen og sier at vi kan åpne om et par ukers tid, sier Gjøran Sæther, sjef for Furset-gruppen.

Gardinene ved ærverdige Grand Café midt på Karl Johans gate har vært trukket for siden 7. november i fjor. Når ikke gjestene kan nyte alkohol til maten, forsvinner de. Omsetningen ble for lav og restauranten måtte stenge.

– Vin til maten er en stor del av opplevelsen og omsetningen, så for oss er det viktig at vi får med oss det, ellers er det ikke lønnsomt å åpne, sier Sæther.

Furset-gruppen har 25 restauranter i hovedstaden. De fleste av dem er stengt på grunn av skjenkestoppen. Restaurantbransjen i Oslo krever at byrådet åpner for servering av øl og vin til mat, slik praksisen er i store deler av landet. Opposisjonen på Stortinget ba regjeringen oppheve den nasjonale skjenkestoppen i midten av januar, for områder med lite smitte.

Veldig dyrt

– Vi får dekket omtrent 40 prosent av de faste kostnadene våre, det vil si at 60 prosent må vi dekke sjøl, sier Sæther.

Det betyr at selskapet i flere måneder har måttet dekke en stor del av utgiftene, mens restaurantene har vært stengt.

– Det begynner å bli veldig dyrt, sier utelivsdirektøren.

Før nedstengningen i november var det strenge smittevernregler og Furset-gruppen opplevde at de hadde god kontroll.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har varslet en pressekonferanse onsdag, om hvilke koronatiltak Oslo skal ha fra torsdag av. På grunn av lavere smitte over tid, økt kontroll på importsmitte og vaksinering varsler byrådslederen at han er åpen for noen lettelser framover.

Åpner rundt Oslo

Restaurantbransjen håper byrådet gir signaler om at det lokale skjenkeforbudet fjernes og at restauranter kan åpne opp igjen med alkoholservering i begynnelsen av mars.

– Det vil ikke være noe vanskelig for oss å åpne opp igjen, og følge godt smittevern, sier Sæther.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) kan ikke gi noen løfter.

– Det er veldig mange som sliter som dagen. Veldig mange arbeidsplasser har gått tapt, mange gamle som ikke får møte sine. Vi håper vi kan åpne så mye som mulig, men smittevernet vil avgjøre, sier Steen.

Når byrådet etter hvert skal åpne opp byen igjen, understreker Steen at det skal gjøres på en forsiktig og kontrollert måte. Barn og unge skal prioriteres først.

Etter at regjeringen fjernet «ring-systemet» for koronatiltak tirsdag, blir det lokalt tiltaksnivå i en rekke kommuner rundt Oslo. I Asker og Bærum åpner kjøpesentrene igjen torsdag. I Asker vil det også bli mulig å unne seg alkohol til maten på restaurant, ifølge Budstikka.