POKLJUKA (TV 2): Etter VM-gullet på mixed stafetten har det blitt én medalje på de to individuelle øvelsene. Den har Johannes Thingnes Bø som tok bronsemedalje på jaktstarten.

Der var Émilien Jacquelin og Sebastian Samuelsson bedre, mens på sprinten ble det ingen norske på pallen. Da vant Martin Ponsiluoma foran Simon Desthieux på andreplass og Jacquelin på tredje.

– Vi kan ikke legge skjul på at vi hadde ønsket flere medaljer på herresiden, i hvert fall. Men nå har det blitt som det har blitt, og vi har ikke gått noen dårlige løp heller, men utlendingene har vært hakket bedre, sier Sturla Holm Lægreid til TV 2 og legger til:

– Vi lurer litt på hvorfor de ikke har gått bedre tidligere. Vi har vært gode hele sesongen, og nå kommer de til i VM og bare tar kaken her. Jeg vet ikke om det er taktikk, eller om de har bommet på formen tidligere.

– Men vi er ikke helt bak mål. Det er god form på hele gjengen og vi skyter godt også. Så jeg tror vi skal være å regne med i de siste rennene, understreker Lægreid.

Noen satser mer på VM

Johannes Dale tror også det blir en god avslutning på VM for de norske herrene.

– Det er ikke det at vi har duppet i form. Det er kanskje noen utøvere som har gått litt fortere enn de har pleid å gjøre og kanskje toppet formen mer enn det vi har gjort, men så tror jeg veldig mye her handler om hva de andre gjør på skytebanen, mener Dale og trekker fram Jacquelin som eksempel:

– På både sprint og jaktstart gjorde Jacquelin helt fantastiske løp. Det er nok flere som er villige til å satse mer i et VM enn i verdenscupen. Det er nok det vi ser.

Han innrømmer også at de helst skulle sittet med flere norske medaljer så langt.

– Det er en selvfølge, og det sier seg selv når du ser på resultatene før VM. Men vi er halvveis, så vi får prøve å gi litt gass resten av mesterskapet, så sitter vi nok igjen med litt flere, tenker jeg.

Neste sjanse er onsdagens normaldistanse.

– Hvor god følelse har du på at det kommer flere medaljer på normalen?

– Jeg har en god følelse, jeg synes gutta virker trygge. Formen er bra, skytingen er bra, så jeg tror det kan bli bra om vi får det til å klaffe.

– Vi er gjennomtrent hele gjengen

For mens utlendingene har vunnet medaljekampen så langt, tror Dale de norske er bedre rustet til å holde høyt nivå hele mesterskapet igjennom.

– Jeg tror vi er bedre forberedt på å stå ut et VM enn konkurrentene, for det viser all mulig erfaring. Jeg tror det bare kan bli bedre og bedre for oss utover i mesterskapet. Vi er gjennomtrent hele gjengen, understreker Dale.

Johannes Thingnes Bø er så sikker på at det blir norsk medalje på normalen:

– Magefølelsen min sier medalje, og jeg har ganske stor tro på at det kan skje, sier han.

– Jeg tror ikke vi er noe dårligere nå enn vi er i verdenscupen, og jeg tror heller ikke at konkurrentene våre har blitt så veldig mye bedre inn i VM. Men akkurat nå så er det litt sånn og forhåpentligvis snur det, påpeker han.

Tarjei Bø mener de ikke bør dvele for mye med de første øvelsene, og har i likhet med sine lagkamerater tro på at det vil løsne.

– Det som er viktig er å holde fokuset og motet oppe. I de fleste mesterskap går du igjennom den første helgen uten medalje, og i de fleste mesterskap går du ut av VM med en medalje. Så det gjelder å ikke dvele for mye med det som har skjedd, og heller mimre tilbake til gode opplevelser fra tidligere mesterskap, sier Bø.