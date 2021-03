Østigårds bønn til Solbakken: – Skal prøve å være den redningen folk skriker etter

I 2018 forlot Leo Østigård Norge og Molde til fordel for England og Brighton. Etter et opphold på klubbens U23-lag ble midtstopperen i fjor lånt ut til St. Pauli i 2. Bundesliga, før han denne sesongen har vært utlånt til Championship-klubben Coventry. Nå er 21-åringen krystallklar på at det blir hans siste utlån som Brighton-spiller.

– Det blir ikke aktuelt å dra på et nytt utlån. Nå er det opp til dem. Ønsker de å bruke meg så må jeg tenke på det, men det er ikke sånn at jeg automatisk signerer om de sier at de vil bruke meg. Man må kjenne at det er riktig. Er det ikke det blir det et salg og da får man bare se hvor man ender opp, det har jeg ikke peiling på nå, sier Østigård til TV 2.

Kontrakten med Brighton går ut til sommeren og nå er den tidligere Viking- og Molde-spilleren klar på at førstelagsfotball er det eneste som gjelder om en forlengelse skal bli et faktum.

– Om Brighton ønsker å ha meg og bruke i Premier League, så må man ta et valg der og tenke over det. Jeg har vist de siste årene at for meg så handler det om å spille og om jeg ikke føler at jeg har en sjanse til å være en del av det laget, så er et salg svært sannsynlig. Det handler om å gjøre det best mulig fram til sommeren og så får man se hva som skjer, men jeg tror jeg har fine kort på hånda.

– Hva er drømmen?

– Man har alltid drømt om Premier League, så det er selvfølgelig det store. Men så skal jeg innrømme at jeg ble veldig glad i Tyskland og det var fantastisk å bo i det landet der. Supporterkulturen er helt utrolig, så jeg hadde ikke takket nei til å spille Bundesliga heller, det skal jeg være ærlig på, gliser unggutten.

Forbanna på seg selv

21-åringen fra Molde har fått godt med tillit i Championship denne sesongen og har så langt startet 27 av 35 kamper.

– Nå ville jeg prøve nivået i Championship, som jeg har drømt om siden jeg var ung. Det er liksom skolen for å gå til Premier League. Jeg føler jeg har vist meg bra fram så langt og jeg viser at jeg har noe å komme med i denne ligaen, sier han.

Å komme til Championship er derimot ikke enkelt. Ligaen blir regnet for å være en av de mest fysiske i Europa, og med 46 kamper i løpet av en sesong blir det lite tid til hvile.

– Det er ingen lett liga å komme til, spesielt som midtstopper. Man møter store bamser som Troy Deeney og det er ingen enkle spillere man møter. Når man er såpass ung så lærer man ekstremt mye. Av og til er det tyngre dager og av og til lykkes man bedre, men jeg føler jeg har vært solid og en viktig del av laget, forklarer Østigård.

Selv om han er midtstopper har han også vist seg å være en trussel på offensiv dødball, men dessverre har nesten en håndfull av ungguttens sjanser denne sesongen har gått i metallet. Østigård selv er ikke nådig i vurderingen av sine offensive bidrag.

– Akkurat det der har jeg vært ekstremt skuffet og sint over den siste tiden. Nå har jeg spilt åtte kamper på rad der jeg har hatt enorme sjanser i hver kamp. Jeg er vant til å sette de ballene i mål, men nå går alt stang ut. Det er helt utrolig. Jeg prøver å gjøre det best mulig, men jeg burde hatt mange mål. Jeg burde egentlig vært den midtstopperen med flest mål i denne ligaen, ler nordmannen.

– Klarer ikke å beskrive hvor tungt det er

Som de fleste andre på balløya har Østigård stort sett vært i lockdown sammen med resten av England når han ikke har vært på fotballbanen. 21-åringen innrømmer at den biten har vært tøff.

– Jeg kjenner på savnet etter familie og venner. Jeg har selvfølgelig hatt mye besøk av familie, men det har alltid vært en greie at jeg har fått besøk av kompiser i desember, for da er det fri fra sesong i Norge. Da har det ofte vært at de har kommet ned og vært her i ti dager omtrent. Det har alltid vært en greie og det kjente jeg var utrolig tungt i år når det ikke var mulig, forteller han.

Men det er ikke bare det sosiale livet utenfor banen som har vært et savn for stoppertalentet.

– Jeg er en spiller som liker å spille foran fans og jeg føler jeg automatisk blir en bedre spiller av det. Jo flere supportere, jo bedre føler jeg meg, så det at supporterne ikke har vært på tribunen kjenner jeg er helt forferdelig trist, forklarer Østigård og fortsetter:

– Man mister så sykt mye og det er ekstremt trist. Da jeg ser tilbake på fjoråret i St. Pauli, så betydde det veldig mye. Jeg fikk et godt forhold til supporterne og de fikk det samme til meg, så jeg klarer egentlig ikke å beskrive hvor tungt det er. Det er fryktelig.

Landslagsbønn

Nå håper Østigård uansett at tiden i Championship vil gjøre han moden for landslaget. Midtstopperen har U-landskamper i både VM og EM, men debuten på A-laget har foreløpig latt vente på seg.

– Jeg skulle egentlig spille treningskampen mot Israel i november. Det hadde jeg gledet meg til, men den ble stoppet fire timer før avspark eller hva det var. Det er ekstremt trist, for da hadde jeg sjansen til å vise nordmenn som kanskje ikke følger så mye med på Championship at «Hei, mitt navn er Leo» liksom, sier han og legger til:

– Jeg ønsket å vise at Norge har en midtstopper som spiller i Championship og det er ingen miniputt-liga. Jeg er fortsatt ung og jeg tar det gradvis, og jeg er sikker på at jeg skal være en viktig brikke der i årene framover, men det var liksom en sjanse til å vise seg fram.

Østigård har fortsatt ikke fått snakket skikkelig med Norges nye landslagssjef Ståle Solbakken, men Coventry-spilleren føler han fortjener en plass i troppen til de kommende VM-kvalifiseringskampene i mars.

– Selv om jeg er ung så håper jeg at han plukker ut de som spiller på høyest mulig nivå, og da bør jeg være en god kandidat. Jeg regner med at han vil ha med spillere som spiller kamper og som er i form, og det er kanskje ikke så lett for de som spiller i Norge fram til da. Da har jeg over 30 kamper i banken, så får han velge hvem han vil ha med, sier Østigård, som innrømmer at det er lite som overgår å spille med flagget på brystet.

– Det er det som er den store drømmen. Landslaget betyr nesten mest av alt og det har det alltid gjort for meg. Jeg skal nok klare å overbevise han om jeg er en lur man å ha med i sånne kvalifiseringer. Jeg har lyst til å spille på landslaget framover og til jeg legger skoene på hylla, så det betyr veldig mye.

– I Norge har man nesten skreket litt etter ny, ung midtstopper som tar steget opp på A-landslaget. Er du den mannen?

– Ja, jeg tror det selv, det skal jeg være ærlig på. Jeg kan ikke huske mange de siste ti årene som har spilt fast i Championship i en alder av 21 år, så jeg har tatt noen riktige valg. Det stopper ikke her og til neste år kan det være at jeg er i en enda større klubb. Bare vent, så skal jeg prøve å være den redningen folk skriker etter, avslutter Østigård med et smil.