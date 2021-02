Dubai-prinsesse: – Jeg blir holdt fanget

I flere hemmelige videoer hevder prinsesse Latifa at hun blir holdt fanget i en villa av sin egen far, emiren av Dubai. Nå har det blitt stille fra prinsessen.

Det har gått over to år siden prinsesse Sheika Latifa Al Maktoums mislykkede fluktforsøk fra De forente arabiske emirater (FAE), hvor hennes far Sjeik Mohammed både er statsminister og visepresident, i tillegg til å være emir av Dubai.

I flere hemmelige videoer som BBCs program «Panorama» har fått tilgang til, forteller prinsessen at hun blir holdt fanget i en villa.

– Jeg filmer denne videoen fra badet, fordi det er det eneste rommet som har en dør jeg kan låse. Jeg blir holdt fanget i en villa som har blitt gjort om til et fengsel, hevder Latifa i en av videoene.

– Vet ikke om jeg overlever

I videoene sier Latifa at alle vinduene i villaen er sperret for, at syv politibetjenter patruljerer utenfor og inne i huset, og at hun ikke får lov til å forlate villaen.

– Jeg vet ikke om jeg noen gang vil bli sluppet fri, eller om jeg vil overleve. Politiet truer med at jeg vil være i fengsel for resten av livet, og at jeg aldri vil se solen igjen.

Ifølge BBC har prinsessen plutselig sluttet med å sende videomeldingene, og hun har heller ikke latt høre fra seg på noen annen måte på lang tid.

Mary Robinson, tidligere høykommissær for menneskerettigheter i FN, har derfor bedt om at det innledes en etterforskning for å finne ut av om prinsessen er i god behold.

– Jeg er veldig bekymret for henne. Derfor så synes jeg at saken bør etterforskes, sier Robinson til BBC.

Myndighetene i FAE har på sin side tidligere hevdet at prinsessen er trygg.

Hemmelige videoer

Latifas videoer har ifølge BBC blitt filmet i løpet av en periode på flere måneder, med en mobiltelefon som hun i hemmelighet ble gitt omtrent ett år etter at hun ble fraktet tilbake til Dubai, i kjølvannet av fluktforsøket hennes.

Det er Latifas venn, Tiina Jauhiainen; prinsessens fetter, Marcus Essabri; og initiativtakeren bak «Slipp løs Latifa»-kampanjen, David Haigh, som har lykkes i å opprette kontakt med Latifa, og som har gitt BBC tilgang til videoene.

Til BBC sier støttespillerne at de er bekymret for Latifas trygghet.

Flukt

Sammen med venninnen Jauhiainen kjørte prinsessen vannskuter ut til en gummibåt, som tok dem videre ut i internasjonalt farvann, 24. februar.

Der ventet den franske eks-agenten Herve Jaubert med en yacht. Jaubert hadde tatt del i å planlegge flukten.

Jauhiainen forteller imidlertid til BBC at FAEs kommandosoldater stoppet flukten åtte dager senere, idet yachten nærmet seg Indias kyst. Soldatene skal ha kastet røykgranater inn i yachten, før de gikk om bord og overmannet mannskapet.

Jauhiainen og mannskapet ble fraktet til arresten i Dubai, og ble løslatt to uker senere. Det skulle imidlertid ta mer enn ett år før Jauhiainen klarte å opprette kontakt med Latifa, hvorpå hun fant ut at prinsessen har vært i fangenskap.

Jauhiainen forteller at det nå er lenge siden hun sist hørte fra prinsessen.

Kjennelse

I 2020 offentliggjorde den britiske høyesteretten flere kjennelser som blant annet fastslo at Sjeik Mohammed hadde beordret og arrangert to tvangsreturer av Latifa, samt en tvangsretur av en annen av sine døtre, Shamsa, i 2000.

Ifølge kjennelsene har sjeiken også jobbet aktivt for å opprettholde et regime som «fratar døtrene deres frihet».