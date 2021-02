Nordmenn kjøper internasjonalt storlag: – Vil bli verdensledende

Det har ikke vært en hemmelighet at Joachim «Noobwork» Haraldsens e-sport-satsing Omaken Sports har vært på utkikk etter å vokse seg større den siste tiden.

Som CEO for selskapet har 28-åringen fått en rekke investorer på banen med blant annet et oppkjøp av et e-sport-lag i verdenstoppen for øye.

Det rapporterte beløpet i spill har vært godt over 100 millioner kroner.

Kjøper dansk storlag

Nå har det nevnte oppkjøpet faktisk skjedd. Torsdag ble det klart at Omaken Sports kjøper danske Heroic, som for øyeblikket er rangert som verdens sjette beste lag i spillet Counter-Strike (CS). Dette blir en nordisk satsing, med hovedkontor i Oslo.

Omaken har allerede spill som SimRacingog PUBG under sin paraply. Disse blir nå en del av Heroic.

– Det ligger mye arbeid i bunnen for at dette skulle lykkes. Gode investorer har gitt oss gode muligheter, som denne. Med Andenæs-gruppen og andre dyktige investorer i spissen har vi lykkes å samle nok kapital til dette oppkjøpet og drift i mange år fremover, sier Haraldsen.

TV 2 sender norsk og internasjonal Counter-Strike helt gratis på TV 2 Sumo!

Fremfor å bygge et norsk CS-lag fra «bunnen» velger altså Omaken å kjøpe et topplag på den største scenen. Det kan sammenlignes med at norske investorer hadde kjøpt et topplag i engelsk Premier League i fotball.

– For oss var det viktig å finne de beste mulighetene for å bygge en verdensledende organisasjon. Så gjelder det å bygge best mulig struktur for rekruttering av talenter. Da kommer vi til å se til Norge også. Det kan for eksempel godt hende vi skal bygge akademilag som kan være helnorske, sier «Noobwork».

–Men hvorfor Counter-Strike?

–CS er et veldig stabilt spill, som har vært med i over 20 år nå. Så er det også veldig populært på verdensbasis, sier Haraldsen.Og ambisjonen er krystallklar fra Haraldsen, som nå blir CEO også i Heroic.

Og ambisjonen er krystallklar fra Haraldsen, som nå blir CEO også i Heroic:

– Vi skal bli størst og best i verden, det er ambisjonen!

Bygger seg storeI praksis betyr det at man tar sikte på å ha lag i åtte til ti ulike spill mot slutten av 2023. Det vil si rundt 40 utøvere. I tillegg kommer akademilag og grasrotsatsinger. Dessuten vil man ha 20-30 fast ansatte i administrasjonen.

SUPERDANSKER: Danskene i Heroic var på et tidspunkt det beste laget i CSGO i 2020. Foto: HEROIC

Interessen rundt e-sport og Counter-Strike har tradisjonelt vært større i våre naboland Danmark og Sverige. De har også hatt lag som har kjempet i verdenstoppen i blant annet Counter-Strike. Haraldsen tror dagens nyhet kan spille en meget positiv rolle for vekst i sektoren også her til lands:

– Hvorfor ikke? Nå har vi et lag i verdenstoppen og topplag i andre spill også. E-sport og gaming vokser, og det er gøy å jobbe i industrien. Det blåser en medvind for vår sektor nå.

For hvorfor skal ikke Norge kunne prestere på internasjonalt nivå i Counter-Strike når vi gjør det såpass skarpt i annen idrett?

– Nei, det er jo ikke umulig. Vi har overprestert i tradisjonell sport i lang tid, og nå har vi veldig gode muligheter. Danskene har klart det, hvorfor ikke vi? Det handler om riktig struktur og partnere, og det å anerkjenne at dette faktisk er et stort forretningsområde, avslutter 28-åringen.

TV 2s CS-ekspert, Morten Vollan har selv vært trener for danske CS-lag. Han er overrasket over kjøpet, han mener Haraldsen har skaffet seg et av verdens mest hardtarbeiene lag.



– Dette er utrolig stort. Heroic har vært en av de beste lagene i 2020 og var også ranket nr1 i verden en kort periode. Så dette laget kommer til å spille i verdenseliten i mange år fremover, sier Vollan.

Vårt nye «norske» lag blir å se i aksjon allerede neste helg (26. – 28. februar) i IEM Katowice. Du kan følge Heroic og de andre storlagene gratis på TV 2 Sumo