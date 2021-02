Her er Molde på plass i Spania – har liten sympati for gullrival som har måttet trene i snøkaos

De er krystallklare på at de helst skulle ønsket seg å spille hjemmekampen mot Hoffenheim i Norge, men samtidig innrømmer Molde det glatt:



De har full forståelse for at norske klubber er litt misunnelige på at de nå får ladet opp til 2021-sesongen under perfekte forhold i Spania.

Men synd på Bodø/Glimt, synes ikke Fredrik Aursnes.

– Nei, sier han og begrunner det på en måte som nok faller i smak i Bodø.

– De viste vel i fjor at de var en del bedre enn oss, så vi må ha noen fordeler i år, sier han, vel vitende om at luken opp til seriemesteren ble på hele 19 poeng i fjor.

– Samtidig føler jeg at vi har gjort oss fortjente til dette. Vi har tatt oss videre fra en tøff gruppe i Europa og blitt belønnet med to kamper til. Når kampen vår ikke kan spilles hjemme i Norge, noe som er en klar ulempe, synes jeg det er helt på sin plass at vi får ladet opp til Hoffenheim-kampene under best mulige forhold, sier han.

Treneren har sympati

Han beskriver følelsen av å få lade opp i 18 grader, sol og på et strålende gressteppe i Spania som «magisk».

– Det å få gress under skoene igjen... Det er jo som stueteppet hjemme. Selv du hadde truffet på pasningene, sier han og sikter til TV 2s reporter.

PÅ PLASS I SPANIA: Gressteppet like utenfor Benidorm er som stuegulvet hjemme, mener Fredrik Aursnes. Her i intervju med TV 2 tirsdag.

– Det beste for oss hadde vært å være hjemme, men når vi først er her, så ser jeg at jeg hadde unnet andre å være her. Det går jo ikke an å si annet enn at dette er fine forhold, sier Molde-trener Erling Moe.

De strenge innreisereglene til Norge har nemlig ført til at Uefa har trumfet gjennom at torsdagens oppgjør mellom Molde og Hoffenheim i 16-delsfinalen i Europa League skal spilles i Spania.

Kontrastene kan ikke sies å være annet enn enorme til for eksempel fjorårets seriemester Bodø/Glimt, som nylig havnet i Korona-karantene og har måttet trene alternativt.

Bodø/Glimts Runar Hauge postet nylig en video på Twitter der han på ironisk vis trente på egenhånd i et voldsomt snøkaos på verandaen.

– Synes du litt synd på Glimt-gutta som har vært i karantene og trent i snøen i det siste?

– Ja, det gjør jeg, sier Erling Moe - og koster på seg en skikkelig latter.

Ønsker alle fordeler mot Glimt

Molde-gutta håper at treningsoppholdet og to tøffe kamper mot europeisk motstand kan være et steg på vegen mot å ta igjen Bodø/Glimt.

– Jeg håper det. Det å komme ned hit og få veldig viktige kamper i februar, det er det ikke mange norske lag som har hatt får. Men samtidig er jeg usikker på hvor stor fordelen er. Vi skal jo hjem en gang vi også. Da må vi i karantene vi også, sier Magnus Wolff Eikrem.

Riktignok vil Molde kunne trene som et lag gjennom en karantene. Det kunne ikke Glimt siden en spiller faktisk testet positivt.



Et annet poeng er at Moldes leir i utlandet kan bli forlenget. Om man gjør det umulige mulig og slår ut Hoffenheim, tør Molde neppe returnere hjem til Norge før kvartfinalene i Europa League skal spilles.

– Glimt er klare favoritter

Men selv om Glimt har mistet Philip Zinckernagel, Kasper Junker har ønsket seg vekk og det faktum av at Molde har helt andre treningsfasiliteter for øyeblikket enn fjorårets seriemester:



Magnus Wollf Eikrem mener Bodø/Glimt per dags dato er klare favoritter til å hente hjem gullet også i år.

– Vi skal prøve å komme nærmere og gjøre det mer spennende i fjor, men Bodø/Glimt var utrolig gode i fjor, sier han.

– Det var litt defensivt vel...?

– Vi har mistet Leke (James). I tillegg var de helt fantastiske i fjor. Vi skal gjøre alt, men Glimt var gode i fjor, påpeker han.

Erling Moe putter også presset på Bodø/Glimt, men er klar på at ambisjonen til Molde er å ta gullet tilbake til Molde.

– Ser du på fjoråret er det vanskelig å si noe annet enn enn at Glimt er favoritter, men vi vet at vi går inn i et nytt år. Målet vårt er selvfølgelig å ta dem igjen og gi de en skikkelig fight. Vi skal være med i år og slåss om gullet, sier Erling Moe.



NB: Hoffenheims norske midtstopper, Håvard Nordtveit, er skadet og ikke med i troppen til torsdagens oppgjør i Spania.