VM-løpere freser: – Jeg er forbanna

– Jeg er forbanna, sier den italienske stjernen Federica Brignone.

Hun røk knepent ut i kvartfinalen etter å ha avsluttet i blå løype.

FORBANNA: Federica Brignone. Foto: Gabriele Facciotti

– Var det rettferdig i dag?

– Nei, det var urettferdig. Og jeg er veldig sint på hele situasjonen og arrangøren. Jeg har ingen løsning, og må bare akseptere det. Jeg vil klage til FIS, og jeg har klaget allerede. De kommer til å tenke at det er en unnskyldning, men det er det ikke, sier hun.

Kaoset toppet seg i finalen. Arrangøren valgte å dele gullet mellom Katharina Liensberger og Marta Bassino, skriver NRK.

Liensberger hadde knust Bassino i runde én. I runde to kjørte de likt i mål, men Bassino ble med en gang utropt til vinner og jublet vilt i målområdet. Det til tross for at Liensberger totalt hadde kjørt raskere over to omganger.

I reglene står det imidlertid at medaljen skal deles dersom løperne får lik tid, ifølge statskanalen. Det gjorde at også Liensberger mottok gullet.

DELTE GULLET: Katharina Liensbergen (til venstre) og Marta Bassino endte opp med å dele gullet, til tross for at førstnevnte hadde raskest totalttid i VM-løypen. Foto: Andreas Solaro

Rød fordel

I VM-løypen i Cortina viste det seg nemlig at det var en stor fordel å kjøre i den røde løypen i andre omgang.

Dette fordi den røde løypen var raskere. I parallellkonkurransene kan man dessuten maks vinne med et halvt sekund i første omgang.

Hvis løperen i rød løype kjører ett sekund raskere i første omgang, får løperen altså bare med seg et halvt sekunds forsprang til andre omgang.

Om lederen så blir slått med seks tideler i andre omgang, som i VM-løypen ikke var usannsynlig i og med at rød løype var vesentlig raskere, vil løperen som totalt sett kjører raskest ryke ut.

Kjetil André Aamodt trakk frem to eksempler der dette skjedde under studiosendingen til NRK.

– Hadde man ikke hatt makstid, hadde ikke dette vært et problem. Man kunne løst det veldig greit ved å kutte makstid, sa alpinlegenden, før han understreket at det er vanskelig å gjøre underveis i en konkurranse.

Alpinlegenden Kjetil André Aamodt mener at arrangøren kunne gjort endringer på den blå løypen underveis. Foto: Cornelius Poppe

– Det man har gjort tidligere, er å sette om blå løype og sette den litt raskere slik at det ikke er så stor forskjell på løypene. Da hadde makstiden fungert. Man kunne løst det underveis ganske enkelt, men de valgte ikke å gjøre det. Da ble det en del dueller som fikk feil vinner, konstaterte NRK-eksperten.

– Skal ikke skje i et VM

Luca De Aliprandini er blant dem som er misfornøyde, til tross for at han røk ut i kvartfinalen etter å ha avsluttet i den røde løypen.

– Det er ikke fair, sier han til TV 2.

– Hva er galt med blå løype?

– Det er vanskelig å si. Helt sikkert en lengre vei. Regelen er komisk, svarer han.

– FIS må sette seg ned og endre dette. Øvelsen er ikke ferdig, fortsetter italieneren.

– Skal dette skje i et VM?

– Nei, slår han fast.

Fransk jubel

Mathieu Faivre fra Frankrike ble verdensmester i parallellstorslalåmen blant herrene. Han slo kroaten Filip Zubcic i finalen. Det ble bronse til Loïc Meillard fra Sveits etter at tyskeren Alexander Schmid kjørte ut i B-finalen.