Lekkasje fra IBU-topp satte Fourcade på sporet av skandalen

POKLJUKA (TV 2): I januar kom rapporten om beskyldningene om korrupsjon og dopingsvingel i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

Sjokkrapporten konkluderte med at Anders Besseberg har latt seg kjøpe for å fremme russiske interesser.

Som utøver var Martin Fourcade den store frontfiguren i kampen mot doping og korrupsjon i skiskyting. Han beskriver en følelse av sjokk, men ikke overraskelse da han leste rapporten fra Det internasjonale skiskytterforbundets uavhengige granskningskommisjon (ERC).

– Jeg ble selvfølgelig sjokkert, men det legitimerte også kampen jeg tok i løpet av karrieren. Jeg snakket høyt om doping og korrupsjon, og jeg visste at om jeg gjorde det, var det fordi det var noe som var galt. Det følte jeg på kroppen, forteller Fourcade til TV 2 og utdyper:

– Jeg hadde naturligvis ikke trodd at det var så omfattende, men vi, og media inkludert, så flere ganger at noe var galt. Det var også hvorfor jeg trengte å snakke høyt om det, og hvorfor jeg trengte å komme med mine meninger rundt dopingproblemene. Så den rapporten legitimerte mitt engasjement og min posisjon. Jeg er veldig stolt over at jeg kan se skiskyting i dag med litt mer selvsikkerhet enn jeg hadde da jeg var utøver.

Lekkasje fra IBU-topp satte ham på sporet

Under verdenscuprennene i Anterselva i 2015 ble det funnet en brukt EPO-sprøyta i løypa. TV 2 har tidligere omtalt hvordan Fourcade snaue to år senere - under et møte i Oberhof - konfronterte IBUs generalsekretær Nicole Resch med hvordan de hadde fulgt opp sprøytefunnet.

Resch, som i likhet med Besserberg er under etterforskning for korrupsjon, svarte ifølge rapporten slik:

– Vi sendte den til politiet. Vi sjekket med alle utøverne i vårt arkiv fra de siste ti årene og fant ingenting. Det skjedde også en måned etter OL i Vancouver i 2010. Men vi klarte heller ikke da å knytte det til noen. Vi trenger fakta. Seriøst, dette skjedde en gang tidligere også, og da var det bare media som hadde puttet noe i en søppelbøtte for å lage en historie.

Dette var en løgn fra Resch, og sprøyten ble aldri sendt til italiensk politi.

Fourcade svarer slik på spørsmål om hvordan han opplever å ha blitt ført bak lyset av Resch på møtet:

– Det er sjokkerende. Jeg fikk informasjonen (om sprøyten) gjennom en lekkasje, fordi det var få personer som visste om dette, kun et fåtall på toppen av IBU. En av dem var virkelig opprørt over at ingenting var blitt gjort, og fortalte meg om funnet av sprøyten i løypa i Anterselva.

– Underveis i møtet spurte jeg Nicole Resch hva som var blitt gjort med sprøyten, for slike ting kan ikke legges lokk på, verken av et forbund, en trener eller noen andre. Når du holder tilbake slik informasjon, er det fordi du har noe å skjule.

– Når fant du ut at hun hadde løyet deg opp i ansiktet?

– Da jeg leste rapporten. Alle utøverne som var til stede på det møtet satt med følelsen etterpå at de (IBU) ikke hadde gjort alt de kunne for å finne eieren av sprøyten. Men jeg ville aldri trodd at de bare kastet den i søpla, og aldri forsøkte å finne fram til hvem den tilhørte, sier Fourcade.

– Det beviste at jeg ikke var gal

Fourcade forteller at han ble lettet da han leste Besseberg-rapporten, og fikk en følelse av at kampen han tok som utøver var verdt det.

– Jeg følte ikke sinne, men det var fordi jeg dypt inne visste om disse tingene. Så ja, jeg ble lettet, fordi det beviste at jeg ikke var gal. Jeg visste om dette. Jeg fikk en slags fredelig følelse over at vi har ryddet litt opp i noe når det kommer til juks og den slags, sier franskmannen.

– Nå kan vi fokusere på fremtiden. Denne prosessen var absolutt nødvendig, understreker Fourcade.

– Besseberg har ikke uttalt seg til nå. Hvis han hører på dette, hva ønsker du å si til ham?

– Jeg mener at det å uttale seg alltid er det beste. Jeg har forståelse for at Besseberg ikke uttaler seg til media nå mens prosessen er pågående, men jeg håper virkelig at når alt det rettslige er over, vil han snakke ut. For du lever bedre med deg selv om du uttaler seg.

Gledelig at Thingnes Bø vil videreføre kampen

Etter at Fourcade la skiene og våpenet på hyllen i fjor, har Johannes Thingnes Bø vært tydelig på at han vil følge i franskmannens fotspor og ta mer ansvar i kampen mot doping. Det synes Fourcade er gledelig.

– Det er lurt. Johannes er en fantastisk mester og utøver, og han må ikke begrense det til løypen. Det er veldig bra om Johannes bruker stemmen sin som den beste skiskytteren i verden til å endre sporten, og gi den mer «Johannes-preg».

– Johannes har vært selvkritisk over at han ikke tok kampen tidligere og støttet deg mer. Hva tenker du om det?

– Han kom inn i verdenscupen senere enn meg, og fikk ikke de samme følelsene over at noe var galt som jeg hadde. Jeg snakket mye om det fordi jeg følte noe var galt. Men ingen kan klandre Johannes for at han ikke følte det på samme måte. Han har ingenting å beklage, under VM i Anterselva var det han som snakket, og ikke jeg. Det handler om følelsen du har. Du må ikke snakke fordi folk forventer at du skal gjøre det, men fordi du kjenner at du vil, sier Fourcade.