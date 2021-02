«TIX» ut mot musikkanmelder: – Åpenbar mobbing

Nærmest uten unntak går låtene «TIX» slipper rett til topps på listene med en gang de blir sluppet. Likevel får han gang på gang landets dårligste anmeldelser.

Haukeland forklarer at det ikke betyr så mye. Han får den annerkjennelsen han trenger:

– Det er millioner av mennesker som hører på meg hver dag. Så heldig er jeg, at jeg er en del av livene til så mange mennesker. Jeg er skikkelig privilegert.

Han føler dog et ansvar for å si ifra om at mobbing ikke er greit.

Terningkast én på MGP-låta «Ut av mørket»

Programleder Niklas Baarli påpeker hvor uenig han er i de elendige terningkastene som ble rullet på TIX sitt MGP-bidrag.

Haukeland forklarer at han vanligvis ikke tar de dårlige anmeldelsene så tungt:

– Jeg har levd på terningkast én. Det er suksessoppskriften min.

Denne gangen var det imidlertid annerledes. Han forklarer at Dagbladet ikke begrunnet anmeldelsen sin med noe annet enn at «dette er søppel».

– Det er en hårfin balanse mellom satire og mobbing (...). Jeg synes det er dumt at både voksne og unge mennesker får lese musikkanmeldelser hvor det er åpenbar mobbing i teksten. Det sender et signal om at å prate sånn om andre mennesker er greit.

Latterliggjør psykisk helse

Haukeland trekker frem en annen anmeldelse Dagbladet skrev om MGP-artist Ane Finstad (29), som går under artistnavnet «Ane. Fin». Avisa gir låta terningskast én og avslutter avsnittet med følgende: «Hva med å grine litt på Lindmo?».

Både Finstad og andre MGP-fans mener at anmelderen kommer med et stikk til TIX. 15. januar ga Dagbladet ham nemlig terningkast én. Samme dag stilte han opp på Lindmo der han snakket åpent om sin egen psykiske helse og selvmordstanker.

Haukeland forklarer til God kveld Norge hvorfor han mener anmelderen gikk over streken:

– Det er fordi psykisk helse, særlig blant gutter, er så tabubelagt. Holdninger som «stikk og grin» er nettopp grunnen til at gutter ikke stikker og griner på Lindmo. De går og henger seg.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15) Kilde: Helsenorge.no

– Det var veldig brutalt sagt. Men gutter, de må passes på de også, påpeker han.

Ingen som sier ifra

– Det er et veldig gammeldags syn. Du lærer allerede i skolealder at å gråte er et tegn på svakhet. Det er mange gutter som sliter i det stille.

Haukeland forklarer at han føler et ansvar for å si ifra når musikkanmeldere gjør så grove overtramp.

– Det har blitt innafor å rope «metoo», og det er kjempebra, men det er ingen som sier ifra om dette. Når jeg ser en så åpenbar feil holdning, der ingen tør eller har makt til å si ifra, så føler jeg at det er mitt ansvar, sier han og fortsetter:

– Både på vegne av meg selv som gutt, og alle andre som jeg vet at det treffer.

Ute etter to forskjellige ting

Haukeland mener at anmelderne er ute etter å polarisere befolkningen og på den måten få de nødvendige klikkene. Sett bort ifra det er det to ting han mener skiller ham og dem i søken etter god musikk:

– De er ute etter musikalsk kvalitet, men jeg er jo ikke det. Jeg skal treffe Ola Nordmann. Jeg skal lage låter som folk forstår, sier han og forklarer i detalj hvem han lager musikk til:

– Jeg skal være soundtracket til han fyren som har jobbet rævva av seg hele uken og bare gleder seg til helg. Jeg er der for jenta som har fått hjertet sitt knust for første gang. Jeg er der for han gutten som vil komme ut av skapet, men som ikke tør å si det. Alle de som kjenner på ensomhet.

Han mener at dersom han skal få til å være der for så mange mennesker, så kan ikke ting være så komplisert.

Dagbladet svarer

Kulturredaktør i Dagbladet, Sigrid Hvidsten, sier at den aktuelle anmelderen har dekket musikkonkurransen i mange år.

– Anmeldelsene hans er løsslupne, fargerike og frekke – akkurat som konkurransen i seg selv. Noen liker dette, andre misliker det. Det er helt naturlig at det er delte meninger om anmelderi. Etter min mening er denne anmeldelsen helt innenfor. Jeg mener at det er viktigere at Dagbladets anmeldelser skaper engasjement enn at alle er 100 prosent enige i alle formuleringene i dem.

Hvidsten er ikke i tvil om at det er låta som anmeldes, og ikke personen.

– Flere mener at dette også er et stikk til TIX, som gråt på Lindmo. Hva tenker du om det?

– Jeg har stor respekt for folk som snakker om åpent om psykisk helse i offentligheten. Det bidrar til åpenhet om et viktig tema. Samtidig er MGP et sirkus og en låtkonkurranse. Det er i programmets natur at låter vurderes og gis en poengsum. Slik har det vært i alle år. Er man deltaker i MGP, må man være forberedt på å bli utsatt for musikkritikk. Slik man som MGP-anmelder må være forberedt på å tåle kritikk for de anmeldelsene man skriver.

Grønneberg selv sier følgende:

– Jeg slaktet «Ut Av Mørket», fordi jeg synes den er elendig. I anmeldelsen kommenterer jeg verken selvmord blant menn eller psykisk helse hos gutter.

Han kommenterer ikke hvorvidt Lindmo-kommentaren i anmeldelsen av «Ane. Fin» var et stikk til TIX.