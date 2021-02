Nina fikk skrekktelefonen fra sønnen: – Livet mitt raste sammen

Lørdag for 13 år siden står brent fast i minnet til Nina Sandberg. Datteren Astrid, som da var 12 år, var på skoleball i nærheten sammen med lillebror på ti år.

Astrid hadde fått ny kjole til ballet, og var kjempefornøyd. Hjemme satt mamma Nina i sofaen og så på Idrettsgallaen. Da ringte plutselig sønnen.

«Mamma, du må komme! Astrid er påkjørt, men jeg tror hun lever.»

Sandberg løp opp på skolen hvor hun fant datteren bevisstløs på bakken. Tolvåringen var blitt truffet av en bil da hun skulle krysse veien.

Astrid ble hentet av helikopter fra ulykkesstedet, men døde på sykehuset.

Astrid var en tøff jente, forteller mamma Nina Sandberg. Foto: Privat

– Da raste livet mitt sammen, sier Sandberg til God Morgen Norge om dagen som skulle snu alt på hodet.

– Når barn dør brått, er man helt uforberedt, og det går ut over veldig mange personer.

Fikk mye støtte

Hendelsen preget hele familien, og kanskje spesielt eldstesønnen som var vitne til hendelsen.

– Det tok lang tid før han kunne gå over en vei uten å vente til den var helt fri for biler, forteller Sandberg.

Familien på fire klarte sammen å komme seg gjennom den tøffe tiden, og har tatt i mot all hjelp de kunne få. Et stort nettverk, støtte fra venner, familie og profesjonelle har gjort at det i dag går fint med alle sammen.

Sandberg råder alle som går gjennom noe lignende å ta i mot all hjelp, for man klarer det ikke alene.

Stolt forteller hun om sønnene som i dag er i begynnelsen av tyveårene.

– Begge to har blitt kloke, reflekterte unge menn som jeg er veldig stolt av. Så vi har klart oss igjennom det.

Tenker ofte på datteren

I dag ville Astrid vært 25 år, og Sandberg synes det er fint å ha henne med seg i tankene. Hun tenker ofte på hvem og hvor hun ville vært i dag, og forteller at det er litt godt å tenke på.

– Hun var en veldig tøff jente, så mye av det jeg gjør som voksen er inspirert av henne; jeg ble ordfører, jeg kom inn på Stortinget, sånne ting hadde gjort henne stolt.

Målet er null dødsfall

Samferdselsminister Knut Arild Hareide jobber tett med trafikksikkerheten i Norge, og selv om antallet dødsfall går ned, vet han at opplevelsen til Nina Sandberg er virkeligheten for mange familier. Han forteller at historier som dette gjør stort inntrykk, og at det umulig å forstå hvordan det er, uten å ha opplevd det selv.

Det er derfor viktig for han å jobbe videre med tiltakene i nullvisjonen, som er regjeringens plan for å nå null drepte og hardt skadde i trafikken.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide sin viktigste jobb er å forhindre trafikkulykker. Foto: TV 2

– Vi er nødt til å komme oss til null, av respekt for det Nina forteller om – nettopp fordi ingen andre skal oppleve det verste noen foreldre kan oppleve: å miste sine kjære i trafikken, forteller Hareide.

Viktig med tiltak i trafikken

Det har skjedd en holdningsendring i Norge siden Hareide var barn. Han forteller om kjøreturer uten bilbelte og bilen stappet med for mange unger. Enkle tiltak som bruk av sikkerhetsbelte, midtdeler og firefeltsveier har hatt mye å si, men det er fortsatt ting som kan forbedres.

Hareide mener en av de største utfordringene i dag er unge menn i trafikken:

– Vi vet at forbikjøringer er med å skape mange ulykker, og høy hastighet er med på å drepe.

I den nye nasjonale transportplanen forteller Hareide om nye mål som skal få tallene enda mer ned. Fotobokser på strekninger som måler gjennomsnittsfarten er et viktig tiltak, selv om det er mange på veiene som er misfornøyde.

– Når det kan få ned ulykkestallene, så er det mer enn verdt det med upopulære tiltak i trafikken, sier Hareide.

Nina Sandberg, som selv har to unge sønner på veiene, har prentet trafikksikkerhet inn i dem, som alle mødre gjør. Hun prøver å ikke være mer redd for sine egne barn, selv om hun har mistet en datter i trafikken.

– Det er kanskje ikke mamma man hører mest på, det er bedre at man har gode tiltak, sier hun.