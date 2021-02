La du merke til dette og lurte på om det er lov?

Før radioprofil Espen Thoresen trakk seg fra Farmen kjendis, har han gått med en sort T-skjorte som får TV-seerne til å myse, for hva står det egentlig på klesplagget?

Det står: «Per Larsen. Veit du ikke hvem Per Larsen er???». Dette handler om Thorsen og poet Per Larsens samarbeid. De to har et prosjekt der de prøver å få sistnevnte til å tjene penger på poesi og bli berømt.

Disse to har en podkast sammen, som heter «Hvem er Per Larsen?», og har diktopplesninger fra Tranen café i Oslo. Larsen har også delt et bilde av Thoresen med T-skjorta inne på gården, og sagt at man kan kjøpe den.

I strid med reglement?

Klesplagget burde dermed være stikk i strid med Farmens retningslinjer om at deltagerne skal ta med seg nøytrale klær på gården.

– Denne T-skjorten var ikke et kommersielt produkt da programmet ble spilt inn. Vi opplevde den mest som en litt eksotisk t-skjorte. Vår forståelse var at Per Larsen er kjenning av Espen som prøver å slå gjennom som poet, sier pressesjef i TV 2, Jan Petter Dahl.

Thoresen sier til God kveld Norge at T-skjorten er uskyldig moro, for å hedre det han kaller for «Norges fremste dikterhøvding».

– Fordi at jeg har laget noen podkaster med Per som ønsker å bli berømt, og jeg ser at han han har oddsene i mot seg. Det ene er at han faktisk heter Per Larsen, noe som ikke har noen poetisk svong over navnet. Det andre er at han er mann og over 70 år, så egentlig er alt galt, men når alt er galt så kan det bli riktig.

Han sier også at han er fan av diktene til poeten. Han husker ikke hvordan reglene var angående klesplagg inne på gården.

– Nei, jeg mener å huske at det var enkelte klesmerker vi ikke kunne bruke, men jeg husker ikke, det var ingen sånne ting, sier han, og understreker at det ikke ligger kommersielle krefter bak T-skjorten.

I videoen øverst i saken kan du se hvor tydelig T-skjorten er med i programmet.

Til info: Det er produktplassering i programmet, deriblant fra klesprodusenten Ullvang.

Lang tradisjon

At deltakere i Farmen og Farmen kjendis tar med seg klesplagg de kan tjene penger på, har vært et problem i en årrekke. Det er også mange kjendiser som håver inn penger på klesavtaler etter Farmen-deltakelse.

Hvis deltakere har klart å lure med seg «ulovlige» klesplagg, er ikke TV 2 konsekvente i hvordan de løser dette.

For å nevne eksempler:

I 2018 lurte Farmen-finalist Kjetil Nøstebø inn en T-skjorte med logoen til Uvdal skisenter. Han er deleier i skisenteret, og har flere interesser rundt turismen i Uvdal, men ble likevel ikke sladdet av produksjonen.

I 2020 gikk Raymond Røskeland med en T-skjorte som bar logoen til hans private firma. Denne ble sladdet, slik at TV-seerne ikke kunne se logoen. Den gang svarte TV 2 at de ikke hadde noen regler som sa at alle logoer måtte sladdes, før de poengterte: «Samtidig ønsker vi å ha redaksjonell kontroll på synlige merkevarer, derfor er sladding aktuelt i noen tilfeller».

Det er også flere kjendiser som har hatt med egne strikkegensere, som da Leif Einar Lothe gikk med strikkegenser fra egen kolleksjon under oppholdet i 2017. Martine Ek Hagen lanserte også en genser etter sitt opphold i 2018.

Kathrine Sørland, fra 2019-sesongen, har også vært modell for Viking Garn. Dette er samme firma som stod bak genserne som både Erik Alfred Tesaker og Mia Gundersen hadde på seg i finalen i Farmen Kjendis i 2020.

Ønsker å sponse TV 2s julebord

Per Larsen forteller historien om T-skjorten.

– Historien om forretningsmannen som ville bli dikter og under mottoet «for å være poet, må man leve som en poet» startet han på sitt nye liv. Espen Thoresen har dokumentert denne reisen gjennom podkasten «Hvem er Per Larsen?», som følger dikteren fra et liv i anonymitet i jakten på berømmelse. T-skjorten med påskriften «Veit du ikke hvem Per Larsen er???» ble produsert som en gimmik.

Han ble overrasket da han så at Thoresen gikk med T-skjorten på TV, men sier at det ikke har påvirket han økonomisk med tanke på mer salg av diktbøker eller lignende.

– Det kan synes som om dette er litt dårlig koordinert fordi jeg ikke kjente til at han skulle bruke T-skjorten på Farmen, og han visste sikkert ikke at jeg forsøker å selge T-skjorten på min Facebook-side.

Nå som han er gjort oppmerksom på at det ikke er ønskelig med kommersielle T-skjorter på skjermen, forslår han å gi inntektene på de to T-skjortene han har solgt til TV 2s julebord. Journalisten av denne artikkelen svarte at det neppe var nødvendig.