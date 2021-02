Iskald vinter flere steder i landet har gitt mange elbileiere en utfordrende start på 2021.

Det handler blant annet om biler som går mye kortere enn eierne har vært vant til tidligere. Dessuten opplever mange at ladehastigheten har sunket kraftig. Det tar rett og slett mye lengre tid å få fylt opp batteripakkene.

NAF reagerer på at det kan være vanskelig for elbilkjøperne å orientere seg i dette landskapet. De vil ha på plass en bransjestandard for informasjon om elbilenes rekkevidde, batteristørrelse og ladefart.

«Inntil og opptil»

– Det er viktig at bransjen omtaler dette likt, slik at bilkjøperne kan sammenligne biler på likt grunnlag, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

Når du skal kjøpe elbil og orienterer deg om rekkevidde og ladehastighet, møter du på mye bruk av ordene “inntil” og “opptil”. Alle benytter rekkevidde-tall fra den anerkjente europeiske WLTP-standarden. Rekkevidden kan oppgis både for bykjøring og blandet kjøring.

– Vi ser at noen velger å sette det beste tallet i salgsmateriellet, og det er for bykjøring. Men det er blandet kjøring, det vil si både by og landevei, som er mest relevant for forbrukeren, sier Ryste.

– Derfor mener NAF at rekkevidden for blandet kjøring er det som må stå i reklamen, fortsetter hun.



Går kortere og lader saktere enn oppgitt

Over halvparten av de som kjøper seg ny bil, velger elbil. Da må de vite hva som er reell rekkevidde, også under norske vinterforhold og med ulikt ekstrautstyr. Foto: NAF.

Elbilene mister mye rekkevidde i kulden



NAFs egne elbiltester viser at rekkevidden normalt sett reduseres med 10-30 prosent vinterstid. Men med den kulden det har vært så langt i 2021, er reduksjonen enda større.

Ladehastighet oppgis i dag svært forskjellig på ulike elbiler. Dette gjør det vanskelig for forbrukeren å sammenligne hvor raskt ulike modeller lader. Alle forhandlerne oppgir bilens maksimale ladefart i kilowatt (kW), men tester viser at dette er ladefart som kun oppnås i deler av ladingen.

Volvo XC40 P8 står og lader på nærmere 1.000 meter over havet. Med kald batteripakke synker ladehastigheten kraftig på elbilene.

– Må bli likt

– Bilkundene må få se kurven for hvordan bilen de vurderer å kjøpe, lader. Da vil man kunne se hvordan de forskjellige bilmodellene faktisk lader, mener Ryste.

Mange leverandører oppgir tiden det tar å lade batteriet til en viss prosent. Det varierer imidlertid mye på hvilken måte de ulike forhandlerne oppgir dette. Noen oppgir tiden det tar å lade batteriet fra 0 til 80 prosent, noen oppgir tiden fra 10 til 80 prosent, mens andre igjen oppgir tiden det tar å lade batteriet fra 30 til 80 prosent.

- Her må det også bli likt og NAF mener at det riktige er å oppgi lading med oppvarmet batteri fra 10 til 80 prosent, avslutter Camilla Ryste.

NAFs forslag til bransjestandard Rekkevidde for blandet kjøring oppgis

Rekkevidde oppgis «fra x km til x km», der tallene angir spennet som modellen kommer med i ulike utstyrsvarianter og dekktyper

Oppgi minimum garantert vinterrekkevidde ved ulike temperaturer. Eksempelvis 20 grader, 10 grader, 0 grader, -10 grader og –20 grader.

Netto batteristørrelse oppgis (brutto minus sikkerhetsmarginer)

Ladehastighet oppgis i antall minutter det minimum tar å lade et oppvarmet batteri fra 10 til 80 prosent.

Ladekurven til bilen skal være tilgjengelig hos forhandlere på forespørsel (hvor stor ladefart [effekt i kW] bilen gir for hver tiende prosent batteriet er fylt).

