Regjeringen opphever forsterkede tiltak på Østlandet

Beslutningen er gjort i samråd med kommunene etter en anbefaling fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

– Situasjonen i Oslo, Nordre Follo, Halden og de omkringliggende kommunene er nå så oversiktlig at regjeringen har besluttet å avslutte de regionale tiltakene. Nå er det kommunene selv som må vurdere hvilke tiltak de vil ha utover nasjonale råd og bestemmelser, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie under en pressekonferanse om koronasituasjonen tirsdag.

Helsedirektoratet og FHI er også tilstede på pressekonferansen.

Helseministeren avviser at det vil bli aktuelt med egne festivaler eller åpne kjøpesentre kun for dem som er vaksinert.

– Hvis du er ung og frisk er ikke en tidlig plass i vaksinekøen nødvendigvis viktigst, men at køen går raskt fremover, sier Høie.

– Viktig med samarbeid

Helseministeren presiserer at det er viktig at kommunene har samarbeid om tiltakene.

– Mitt inntrykk er at dette arbeidet er i gang, sier Høie.

Han understreker at smittesituasjonen kan endre seg raskt, og det kan bli aktuelt å gjeninnføre tiltak dersom det blir nødvendig.

– Kommunene vil de neste dagene avgjøre hva som blir tiltakene lokalt. Det er viktig at befolkningen følger med på hva som blir resultatet av dette. Det er ikke nødvendigvis slik at opphøringen av regionale tiltak betyr at det kommer lettelser i kommunen du bor i, sier Høie.

Lesesaler kan åpnes i Oslo-regionen

Nå kan studenter i Oslo-regionen få returnere til lesesalen og campus torsdag, etter at regjeringen fulgte helsemyndighetenes anbefalinger.

Lesesaler og campus i Osloområdet ble stengt 23. januar for å hindre spredning av den britiske virusmutasjonen.

ÅPNES: Nå kan lesesaler i Oslo-området åpnes igjen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Selv om bibliotekene i de rammede kommunene fikk åpne 3. februar, forble lesesalene stengt, noe som skapte stor frustrasjon blant studentene. Den siste tiden har stadig flere krevd at lesesalene får komme tilbake.

– Vi anbefaler at barn og unge prioriteres i lettelse, sa Høie under pressekonferansen.

Glad for at tiltak oppheves

Virke er fornøyd med at regjeringen følger anbefalingene og opphever de strenge smitteverntiltakene.

Når det nå åpnes for at kommunene igjen har større frihet til å gjøre egne vurderinger, vil Virke minne om behovet for treffsikre tiltak som ikke er til unødvendig hinder for næringsvirksomhet, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen.

De har sendt ut dokumentasjon på at å stenge kjøpesentre og butikker ikke er et treffsikkert tiltak.

– Målet må være å få flest mulig virksomheter i gang igjen og sikre at permitterte ansatte kan komme tilbake til jobb, uten at dette går på bekostning av smittevern, sier Kristensen.

Anbefalte å oppheve alle ringtiltak

Helsedirektoratet anbefalte tirsdag å oppheve alle ekstratiltakene som er innført i en rekke kommune på Østlandet etter utbruddene i Nordre Follo og Halden.

Årsaken er at FHI beskriver at det nå er bedre oversikt over smittesituasjonen for virusvarianter både i Oslo, Halden og Sarpsborg, og i de omkringliggende kommunene.

Smittesporingsarbeidet er dessuten styrket.